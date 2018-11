¡Largaron!Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaLas tres mentiras de CosseConceptualizando una controversiaLa ONU no vela por los Derechos Humanos1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?Vienen por la ramblaDecisionesJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finDe izquierda (Abordando eso gris, que parece la teoría).La coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

El gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norte

Marcelo Marchese

28.11.2018

El gobierno de la República y su Ministro del Interior han protagonizado un hecho que supera largamente el carácter de ridículo, grotesco y lamentable. Ante trabajadores que con una pancarta casera reclamaban trabajo, primero los quisieron invisibilizar y cuando no pudieron, el propio Ministro apoyó sus partes traseras en el reclamo de los trabajadores y a la postre, los mandó presos.

Luego de la grosería y el papelón inenarrable, lo menos que uno espera es que el Ministro Impresentable pida disculpas y renuncie, pero no, ha optado por el camino de mentirnos a cara de perro. Ofende, reprime y además, miente. Toda una joya republicana.

¿En qué se ha convertido el Frente Amplio? ¿Dónde fue a parar aquella esperanza que nació hace 50 años? ¿Quedó ahogada bajo el maniobrar de personas de esta catadura que además entregan el país al capital extranjero? Para ser el gobierno de una República, hay que tener un mínimo de elegancia a la hora de tolerar a la oposición y esta forma de proceder se encuentra totalmente ayuna de elegancia y rebosa en cambio una ordinariez alarmante.

El Frente Amplio, que nació con la promesa de dinamizar la economía del país, llevar a cabo cierta igualdad social y defender las empresas del Estado, se ha abocado a la destrucción de la producción nacional, ha acrecentado la brecha entre ricos y pobres y ha privatizado todo lo que pudo y recientemente, el agua para riego, y ha comprometido más de tres mil millones de dólares para el "Proyecto" de UPM, que defiende a uñas y dientes, sin haber hecho una evaluación del impacto de las pasteras de manera independiente. Entrega todo el dinero del país a los bancos. Deteriora el nivel de la enseñanza pública, es ineficiente para resolver la inseguridad, pues su política económica y todas las demás, generan la inseguridad y además, se burla de la Constitución, aplica Decretos Mordazas, lleva a cabo negociaciones secretas que terminan en contratos ruinosos, mete la pata a cada paso y mete la mano en la lata, pero esto no es todo, nos enteramos ahora que a la ruina de los tamberos, los apicultores, los arroceros y los pequeños productores, debemos sumar la de los tabacaleros que piden algo elemental: ¡Trabajo!

Acá no cuenta el verso de las 4x4, todos hemos visto el video, era gente trabajadora y a esa gente trabajadora el gobierno no la deja expresarse y reprime.

Los que se arrodillan frente al capital extranjero y los exoneran de impuestos y le compran electricidad a sobreprecio y le regalan el agua por toneladas, a la primera de cambio apoyan el voluminoso traste del Estado sobre el reclamo de los trabajadores. El gobierno entreguista y secretista ha mostrado su verdadero rostro, se ha arrancado la máscara frente a toda la población y pareciera que hubiera arrojado la brújula por la borda, sin embargo, su norte apunta a un lugar muy preciso. Si esto es lo que hacen frente a toda la nación, no queremos imaginar lo que harían en secreto.

Mientras veíamos a los trabajadores de nuevo ninguneados, el Ministro de Transporte nos hablaba de la carretera refaccionada por Saceem, la misma a la que le fue adjudicada una millonaria obra para el "Proyecto" de UPM, ante la denuncia de irregularidades y anuncio de juicio de una empresa española. A los pocos minutos de ser inaugurada la carretera, ya estaba rota ¿Es posible tanta ineficiencia? ¿Es necesario comportarse de manera tan penosa? ¿Hacen un concurso de ineptos para hallar al que tiene mayor destreza en la materia?

Sin embargo, y a pesar de los pesares, el Ministro de Transporte y el Presidente de la República, cuyo Ministro de Transporte ya operaba con él cuando fue Intendente en el 89, ven con buenos ojos el desempeño de Saccem y sus inversiones. Por mi parte, exhortaría a algún periodista a estudiar la operativa de esta Saceem y sus vínculos con el gobierno.

Mientras Saceem, UPM y CPA FERRERE y algunos adláteres hacen pingues negocios, para mayor alegría de todos nosotros el consorcio chino Shandong Baoma Fishery ha comprado un buen terreno en Punta Yeguas, que dará cabida a un puerto con astillero propio ¿Beneficios para el país? No hay que exprimirse la cabeza: darán doscientos puestos de trabajo ¡Albricias, albricias! Regalaremos todo ese pescado por eventuales doscientos puestos y además, como el lector podrá imaginar, habrá que exonerarlos de impuestos, sino, no vendrían por nuestro pescado gratuito. Afortunadamente, los chinos, a diferencia de los finlandeses, no intervendrán, que sepamos, en nuestros planes de estudio ni en nuestra legislación laboral.

No crea el desprevenido lector que esta conquista de los chinos de nuestro pescado es una maniobra improvisada. Estas gentes planifican las cosas con mucha destreza. Vea lector nuestra advertencia el año pasado en el artículo titulado "Cuentos chinos": "Pero las actividades non sanctas podrían amplificarse. Tras la gira de Tabaré Vázquez por China en octubre del 2016, un directivo de la Shandong Baoma Fishery (otra empresa pesquera china) anunció que pretendían construir una megabase en Puntas de Sayago para todos los pesqueros chinos que operen en el sur del Atlántico. La tal base estaría ubicada en una zona franca y allí se fabricarían barcos, se los repararía y abastecería, se construiría una planta para depósito, congelado y procesamiento y se instalaría otra planta para producir harina de pescado.

Así que, si se lleva a cabo el plan de la Shandong Baoma Fishery, nuestro país se convertirá en la guarida desde la cual los chinos repararán y abastecerán sus buques pesqueros antes de salir a depredar por las costas atlánticas de Sudamérica, África y la Antártida"

Amable lector, ni siquiera recibimos para negociar a los chinos de locatarios, sino que nuestro presidente viajó a la China para negociar allá y a la vuelta, se paseó por Finlandia, por supuesto, pues tenía también que negociar allá de visitante.

Si las empresas extranjeras están preocupadas por darnos trabajo, que inviertan en industrias de verdad, no en robar recursos naturales. Para extraer los recursos naturales nos damos maña solitos, tenemos siglos de experiencia, lo que necesitamos es industria, y no un mero procesamiento primario del pescado y la madera. La industria sí que daría trabajo y además, aumentaría la demanda de productos rurales.

Los del gobierno, que no han perdido la brújula en cuanto a los intereses que defienden, parecen estar groguis, como si no hubieran podido tolerar, o tan siquiera leer, la profunda crisis del campo ¿Cómo se les ocurre ir a inaugurar un mamarracho cuando toda aquella gente siente que la están arruinando? ¿Pensaban que llevando el grupo ese que siempre acompaña los actos oficiales, mezcla de burócratas y sindicalistas burócratas, alcanzaba para llenar las cámaras? ¿En qué pensaban? ¿En la mejor manera de perder las elecciones?

Un dato accesorio de la gravedad de la crisis que se avecina lo da este carácter seminoqueado del gobierno que camina al borde del abismo, mientras regala nuestro dinero en "proyectos" la mar de dudosos. El único plan del gobierno, es aguantar un año y trasladarle la crisis a los que vengan después.

Independientemente de la importancia numérica de la producción rural, cosa que habla por sí misma, el campo es clave en nuestra economía actual, pues cada peso generado por el campo genera luego 6,5 pesos en el resto de la cadena.

La crisis del campo será la puerta de entrada de la severa crisis que se avecina, de la cual emergeremos con nuestros ingresos disminuidos, con nuestra cultura todavía más deteriorada y obligados a malbaratar, llevados por la desesperación, nuestras casas y tierras, permitiendo un nuevo proceso de acumulación de riquezas en nuestro país por parte del gran capital trasnacional, pues esa ha sido la función de todas las crisis: concentrar la riqueza, ley ineluctable del capitalismo. A río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Qué hacer ante este panorama tenebroso? Los hechos son los hechos. Alcanza con ver el videito. Ya no hay lugar para sostener mitos y engaños que no se sustentan con otra cosa que un aferrarse desesperado al pasado para no ver el presente, el único tiempo que realmente existe. Es momento de arrojar por la borda los mitos, los dogmas y los engaños y empezar a pensar con cabeza propia. Si los ciudadanos no pensamos con cabeza propia, la República se convierte en una estafa.

(1) Cuentos chinos https://www.uypress.net/auc.aspx?79644