Autocrítica

PT culpa a la política económica de Dilma Rousseff de ser una de las causas de la derrota

29.11.2018

SAO PAULO (Uypress) – En una documento que será debatido por la dirección nacional de la organización, el Partido de los Trabajadores atribuye una gran responsabilidad a la política económica de la expresidenta Dilma Rousseff en la derrota frente al neofascista Jair Bolsonaro.

(Foto: Archivo/Planalto)

Según un documento al que tuvo acceso el diario Folha de Sao Paulo, y que será sometido a discusión del directorio nacional, el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva afirma que perdió apoyo del electorado popular, especialmente en el sur y sureste del país, en gran medida como consecuencia de la política económica adoptada en el gobierno de Dilma Rousseff, a lo que agrega la dificultad para lidiar con el arrebatamiento de "corazones y mentes" que consiguió la extrema derecha.

El texto, que se lamenta de la "ocupación de territorios, corazones y mentes por la extrema derecha, por empresas disfrazadas de iglesias y por el crimen organizado", postula algunos puntos de autocrítica, como por ejemplo la no realización de reformas estructurales en los gobiernos del PT.

El documento, redactado por una comisión compuesta por nueve integrantes, será discutido y votado en reuniones a celebrarse este viernes 30 y sábado 1º.

Informa Folha de Sao Paulo que el texto pide "un trabajo profesional de reconstrucción de la imagen" del partido. "Fuimos víctimas de una campaña de terrorismo cultural, que requerirá un trabajo largo y paciente de enfrentamiento, que comienza por entender cómo se formó el antipetismo, cuáles son sus componentes, y cómo enfrentarlos".

Según trascendió algunos trechos del documento no alcanzaron el consenso, como por ejemplo partes en las que se esboza una crítica a la campaña de Fernando Haddad, derrotado por Jair Bolsonaro. El documento afirma que fue contraproducente reducir la presencia de Lula en la campaña y realizar concesiones ideológicas, tales como elogios a la operación Lava Jato, imaginando que eso podría atraer al centro político.

A pesar de la derrota, la dirección partidaria evalúa que el sector está "respaldado por el resultado electoral para ponerse al frente en la oposición". El texto afirma que la prisión de Lula tuvo por cometido sacarlo de la elección y eso viabilizó el crecimiento y triunfo de Bolsonaro. Dice que el expresidente sigue siendo el principal líder de la izquierda, pero simultáneamente Haddad "se proyecta como un nuevo liderazgo nacional".

La propuesta del documento es encaminarse a la formación de una "unidad de campo" de la izquierda, con los partidos que defendieron la democracia y los derechos sociales en el balotaje. "El PT buscará la discusión inmediata con esos partidos en torno a un programa común", afirma.

Con respecto al presidente electo Bolsonaro, que asumirá su mandato el 1º de enero, afirma que "no es Fernando Henrique [Cardoso], no es Itamar [Franco], no es José Sarney, y tampoco es Collor de Mello".

"El gobierno de Bolsonaro no hace retornar la normalidad democrática", afirma el documento. Según el análisis del PT, la diferencia entre Bolsonaro y el actual presidente Michel Temer, que llegó a la presidencia luego del impeachment de Dilma Rousseff, sería la legitimidad. "Mientras que Temer llegó a través del golpe, Bolsonaro es un golpista que llegó a la Presidencia a través de elecciones y, por eso, alega poseer legitimidad".

El documento evalúa lo que será el gobierno de Bolsonaro como "profundamente autoritario, ultraliberal y sumiso a los intereses del gobierno estadounidense". La clasificación del presidente electo como neofascista no logró consenso en el comité de redacción.