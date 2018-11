Desquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?¡Largaron!Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaLas tres mentiras de CosseConceptualizando una controversiaLa ONU no vela por los Derechos Humanos1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?Vienen por la ramblaDecisionesJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finDe izquierda (Abordando eso gris, que parece la teoría).La coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasPolemizando, nuevamente, con los NavegantesY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

CAPITAL

18 de Julio tendrá modificaciones y recibirá una inversión de US$10 millones

29.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - La Intendencia de Montevideo realizará obras en la avenida 18 de Julio. Habrá ensanche de veredas, se limitará la velocidad de circulación de los vehículos y no podrán circular automóviles en horario de la tarde.

(Ricardo Antúnez AdhocFotos)

La obras comenzarán en julio de 2019. En declaraciones a radio Sarandí, Pablo Inthamoussu, director de Movilidad, anunció que la obras en nuestra principal avenida son una prioridad para esta administración.

Los cambios serán graduales y tenderán a desestimular el uso del auto particular. Los autos no podrán transitar desde la Plaza Independencia hacia el Obelisco entre las horas 16 y 19 y no podrán estacionar sobre la avenida.

Además de la ampliación y la recuperación de las veredas se incorporarán vegetales. Otras de las obras incluyen mejoras de las plazas e iluminación escénica de edificios patrimoniales.