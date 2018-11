Mis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoGrave vacio conceptual. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Desquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?¡Largaron!Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaLas tres mentiras de CosseConceptualizando una controversiaLa ONU no vela por los Derechos Humanos1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?DecisionesJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

VII Congreso Programático

William Marino

30.11.2018

"Hemos repetido sin cansancio que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción política permanente y no la contienda electoral. Pero sabemos también que, en el camino que nos marcamos, la contienda electoral, es la cosecha, la prueba de fuego del accionar político, la sanción por la ciudadanía, de lo acertado o no de nuestra comunicación con la gente". Líber Seregni, 1 de julio 1994.

Este VII congreso, que gira bajo la consigna "mismos principios nuevos sueños", en realidad, por lo visto y observado, es aprobar los precandidatos, para las internas. Hoy es prácticamente lo que se ve y observa, solo la propaganda y la agitación de tal o cual candidato, donde sea, solo se habla de candidaturas. En los medios de comunicación, tradicional o no, solo se ven nombres: Mario Bergara, Carolina Cose, Daniel Martínez y Oscar Andrade, estos son los candidatos de los distintos sectores que lucharan, por ser primero y tener como premio el ser el candidato a la presidencia, por su fuerza política y los demás serán los segundos, tal vez, de aquí saldrá el Vicepresidente. Cuando uno los pone en la balanza de cómo son y su origen estos compañeros, vemos que la procedencia, es decir, su raíz política: TODOS tienen sus primeros peloteos políticos en la Unión de Juventudes Comunistas. Los cuatros son de diferentes barrios netamente de trabajadores, aunque como decía un vecino, trabajar, trabajamos todos. Todos son gente joven, es decir de mediana edad. Dos son ingenieros, una es ministra (Carolina Cosse) y el otro intendente (Daniel Martínez). Un economista que renuncio al Banco Central para postularse, este es Mario Bergara y por ultimo un dirigente sindical, el Oscar Andrade.

Hasta aquí todo muy bien. Gente joven, con experiencia en diferentes lugares. Se han presentado en varios actos juntos los cuatro. El tema será cuando comience en serio la campaña, pues hoy estamos en la práctica a 180 días de las internas y menos de 330 para las que duelen. Aunque para el Frente Amplio, una de sus principales instancias es la aprobación del PROGRAMA, en el VII Congreso Programático que realizara los día 1 y 2 de diciembre. Los Comité de base ya han estudiado y realizado sus propuestas. Los grupos políticos también. Los 1701 delegados representan a todo el país y todas las corrientes de opinión que integran la orgánica del Frente están representadas. En ocho comisiones, algunas de ellas divididas en diferentes temas, los delegados debatirán las diferentes propuestas ya presentadas en un documento repartido hace ya un par de meses.

Otro de los grandes problemas que tiene hoy el Frente es que realizamos un Congreso hacia dentro y no hacia afuera. Hoy seguimos al igual que hace años, careciendo de comunicación hacia las bases, hacia los vecinos, hacia el común de la gente. Hoy NO hemos logrado entusiasmar a casi nadie, seguimos sin enamorar al vecino, por lo realizado y menos por lo que vamos a realizar, pues no lo sabe. Y ojo que no estamos diciendo de enamorar al frenteamplista con el espíritu del 71, del 84 o el 89, NO enamorar y movilizar a los militantes como el 2004 o 2009. Donde todo el mundo salía con su bandera al hombro, o en el auto, en la moto o bicicleta. Donde veíamos flamear al viento esa bandera de Otorgues en casas o apartamentos. Compañeros si estaremos mal que hoy de los más de 3.000 muros que hay para pintar, NO pintamos ni medio centenar, ya los muros casi no tienen pintada la bandera frentista, con sus colores Rojo, Azul y Blanco. Seguro, al decir de un director de la intendencia invocaba un decreto de 1933 y otro de 1977, para que la ciudad no se enchastre.... "Hay otras maneras de realizar publicidad, de vender este producto llamado Frente Amplio" decía este compañero. Pero el militante no está acostumbrado a eso.

Pero el tema es que se trata de llegar por las redes sociales a los vecinos, la derecha si llega. Nosotros ni ahí. Seguimos, como fuerza política, con un debe en la información, la comunicación la propaganda y la agitación, hacia los vecinos, hacia los barrios, porque no se sale a conversar con la gente, a escuchar a la gente. Los pocos Comité que hay en Montevideo, poco y nada están abiertos. Cuando se está abierto o se sale a visitar los vecinos NO hay material impreso la entregar. Los reclamos siguen y el militante no sabe que contestar y el dirigente poco va. Aun es tiempo de enderezar el barco por el rumbo adecuado. Aun es tiempo de pensemos como corregir las salidas por calles y ferias. Aun estamos a tiempo de que los que están detrás de los sillones "quietecitos" salgan a gritar a los cuatro vientos el FRENTE AMPLIO ESTA AQUÍ, junto a los vecinos y el pueblo.