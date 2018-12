Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 763: Izquierda uruguaya: los cuatro pecados capitales

01.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 3 titulando en su portada: 'Izquierda uruguaya: los cuatro pecados capitales'.

Escriben en este número:

Martín Alonso Zarza, Ron Capshaw, Miguel Fernández Ibáñez, Glenn Greenwald, Alejandro Nadal, Simone Pieranni, Carme Porta, Alberto Pradilla, María Luisa Rodríguez Peñaranda, Carlos Ruiz Encina, Fernando Manuel Suárez, Maristella Svampa, Esteban Valenti







Izquierda uruguaya: los cuatro pecados capitales

Por Esteban Valenti



Los voy a tratar de analizar en cuatro columnas diferentes. Voy a comenzar por la incapacidad de formar y consolidar un grupo, un sector dirigente político y social durante 15 años de gobierno nacional y 30 años de gobiernos departamentales.







¿Qué le pasa a la socialdemocracia en América Latina?

Por Fernando Manuel Suárez



El avance electoral de las derechas coincide, en Europa y América Latina, con la retracción de las fuerzas de izquierda y centroizquierda. Pero en América Latina se añade un problema: la socialdemocracia hace tiempo que no logra instalar un discurso en la sociedad. Hoy, las fuerzas progresistas deben abandonar el confortable lugar que da la superioridad moral y forjar fórmulas para volver a poner en el centro de la arena pública el problema de la desigualdad que ha erosionado duramente las pretensiones más básicas de la democracia.







Un tanga de encaje negro

Por Carme Porta



«La justicia patriarcal es del todo injusta y parcial. Los derechos reconocidos en las leyes se ven negados y hay una marcha atrás patente»







China: Xi reverencia a Marx, pero desdeña a los trabajadores que se organizan

Por Simone Pieranni



Durante las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Karl Marx, el presidente chino Xi Yinping declaró que las ideas de Marx eran “totalmente correctas”. Al mismo tiempo, un grupo de trabajadores y estudiantes chinos que se denominan maoístas y marxistas están siendo detenidos y golpeados, y desaparecen por exigir el derecho a un sindicato independiente.







Unctad y el círculo vicioso de los Medici

Por Alejandro Nadal



En las pasadas tres décadas el orden económico que emergió de la Segunda Guerra Mundial se erosionó por el abandono de la política de pleno empleo, la mayor movilidad del capital, la reducción del ingreso de la clase trabajadora, el recorte en el gasto social en casi todas las economías del mundo y el aumento del poder de mercado de las grandes corporaciones. Hoy, el fantasma de nuevas guerras comerciales y la gran desconfianza que buena parte del electorado ha manifestado en muchos países frente a las instituciones tradicionales amenazan con aniquilar lo poco que quedó de aquel orden económico que fue testigo de la era dorada del capitalismo.







Franckenstein argentino: Vaca Muerta, entre la inviabilidad ambiental y el pluriblindaje

Por Maristella Svampa



En el mes de octubre hubo dos noticias muy importantes respecto de Vaca Muerta, cuyo contraste merece ser notado. Por un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un informe muy preocupante sobre la explotación de combustibles fósiles no convencionales en dicha zona, mediante el fracking. Por otro lado, el gobierno avanzó aún más en lo que llama, de modo sugestivo, el “blindaje” a Vaca Muerta.







El Comité Antifascista Judío que liquidó Stalin

Por Ron Capshaw



Acaso el momento más descorazonador de la sátira de George Orwell sobre la Unión Soviética, Animal Farm, [Rebelión en la granja] sea cuando Boxer, el caballo de carga, que ha trabajado más que nadie por la “revolución animal” es asesinado por el cerdo a lo Stalin de nombre Napoleón.







Colombia: El muro de la esperanza

Por María Luisa Rodríguez Peñaranda



Los colectivos estudiantiles feministas gritan ¡no más acoso!



En el marco de las grandes movilizaciones estudiantiles en las que se pide al gobierno del recién electo presidente Duque sentarse a dialogar sobre la grave crisis en la financiación de la educación superior pública, emergió una denuncia que recorre las arterias de la vida universitaria: el acoso sexual.







Chile: “La izquierda corre el riesgo de pavimentarle el camino a la ultraderecha”. Entrevista

Por Carlos Ruiz Encina



Carlos Ruiz Encina, actual presidente de la Fundación Nodo XXI, doctor en sociología e ideólogo del Frente Amplio, se muerde los labios para no ser tan severo con los parlamentarios del sector, pero no puede evitar criticarlos. Teme que se extravíen en los personalismos y en los errores políticos, como la visita de Gabriel Boric a Ricardo Palma Salamanca y que, en ese mareo, pasen de largo ante la oportunidad de levantar un proyecto político viable y en sintonía con los ciudadanos que, según su análisis, la Concertación dejó abandonados. Es allí donde, dice, pueden alimentarse y creer alternativas de corte fascista.







Tan lejos de Dios… y de Estados Unidos: Crónica desde la caravana migrante

Por Alberto Pradilla



«¿Quieren saber quién ha organizado esta caravana? El hambre y la muerte». Los centroamericanos escapan de una guerra sin trincheras en la que se mata mucho, muchísimo. No sabemos qué va a ocurrir con esta larga marcha, pero todos estos seres humanos que forman parte del éxodo ya han hecho historia. Han sacado de la clandestinidad algo que ha ocurrido durante décadas: la huida masiva de centroamericanos hacia el norte. Pero ellos no quieren hacer historia, quieren entrar en Estados Unidos.







Sangre, saña y saqueo (I)

Por Martín Alonso Zarza



Ochenta (1938), cuarenta y cinco (1973) y diez años (2008) después de las grandes operaciones económicas y políticas.



A la memoria de Orlando Letelier,

A Clara Valverde y Ángel Martínez, en su combate.







Radiografía del conflicto en las aldeas del Kurdistán turco

Por Miguel Fernández Ibáñez



La guerra entre el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el Estado turco regresa a las zonas rurales, donde los 'korucu', paramilitares kurdos que apoyan a los turcos, juegan un papel fundamental en la resolución del conflicto.







El amoral comunicado de Trump sobre Arabia Saudí

Por Glenn Greenwald

The Intercept



El puro reflejo de décadas de “valores estadounidenses” y ortodoxias de política exterior



Donald Trump publicó el martes pasado un comunicado en el que proclamaba que, a pesar de la indignación que sentía hacia el príncipe heredero saudí por el repugnante asesinato del periodista Jamal Khashoggi, “Estados Unidos tiene la intención de seguir siendo un socio incondicional de Arabia Saudí para garantizar los intereses de nuestro país, Israel y todos los demás socios en la región”.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy