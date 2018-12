Somos La AlternativaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoGrave vacio conceptual. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Desquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?¡Largaron!Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaConceptualizando una controversia1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?DecisionesJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Foto Alianza Nacional

REUNIONES FAMILIARES

Intendente Botana sobre el alcohol cero al conducir

02.12.2018

BUENOS AIRES (Uypress) – El jerarca de Cerro Largo dijo a FM Gente que “el que propone una cosa de ese tipo es que vive poco y no le gusta dejar vivir” y que el “cero alcohol” es de mentes intolerantes.

Botana sostuvo que “la tolerancia cero es producto de mentes intolerantes, con cero vida”.

Para el intendente lo que combatir son los abusos de los que andan rápido y hacen maniobras imprudentes.

“Que no se pueda celebrar los 80 años de la vieja, los 50 de un matrimonio o compartir juntos los amigos, me parece de poco sentido común y que se percibe a la gente sensata como si fueran delincuentes ¿Por qué no se preocupan de agarrar a los que tienen que agarrar?, se preguntó. “No pueden atender lo que deben, porque hacen estas pavadas”, se contestó.

El intendente reconoció que le gustó que Lacalle (Pou) siguiera su propuesta. “A los otros no los entiendo, ¿cuál es el avance que la familia no se pueda reunir y compartir?”

Botana afirmó: “en mi pueblo, si la gente anda despacio no lo vamos a molestar para hacernos los “lucidos” y dejarle el auto seis u ocho meses en la puerta de la comisaría, y la moto más tiempo, porque se la vamos a sacar.

“No controlo el casco y no tengo rapiñas en la planta urbana de mi pueblo”, precisó el intendente. “¿Sabe cuántos muertos tengo en la planta urbana de mi pueblo…? ninguno. En Río Branco donde se controla el uso del casco, tengo dos”.

Para el jerarca comunal “hay que controlar al abusador. Las reglas de tránsito son de convivencia. Después que un fundamentalista de estos dice algo hay que seguirlo, como si fueran religiosos y cuando se cuestiona el sistema, se recibe todo tipo de condena. Pero el tiempo va dando la razón”, dijo.

Fuente: FM Gente