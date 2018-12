Izquierda uruguaya: los cuatro pecados capitalesSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoDesquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaConceptualizando una controversia1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Pronunciamiento de Alan García

03.12.2018

LIMA (Uypress) – Luego de que el gobierno de Uruguay rechazara hoy lunes su pedido de asilo, el expresidente aseguró que permanecerá en su casa a disposición de las investigaciones fiscales.

Foto GEC

"Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido este paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan", señaló el ex jefe de Estado en un pronunciamiento que su secretario leyó ante la prensa.

Alan García recordó que acudió a 49 citaciones ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso, para indicar que siempre ha estado a disposición de las autoridades correspondientes.

"Declaro que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con las empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras", añadió el ex presidente.

"Agradezco profundamente al embajador Barros y a su señora esposa la hospitalidad brindada y deploro cualquier molestia ocasionada", indicó en su comunicado Alan García.

El expresidente afirmó que toda la información que ha sido propalada sobre las investigaciones en su contra son "rumores o especulaciones" y dijo esperar que las versiones sobre una posible detención arbitraria "sean ajenas a la verdad".

