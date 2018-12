Izquierda uruguaya: los cuatro pecados capitalesSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoDesquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaConceptualizando una controversia1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

G20 UY

Hubo orden de reprimir a los encapuchados anti G20, según el Jefe de Policía de Montevideo

03.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El jefe de policía de Montevideo declaró en Fiscalía que había dado la orden de detener a los manifestantes que provocaron agresiones y daños en la marcha contra el G20.

Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Según consigna Subrayado, Jefe de Policía, Ricardo Pérez lo declaró así en Fiscalía y dijo que elevó un informe al director nacional Mario Layera.

Como se sabe los policías que participaron del operativo no hicieron nada, no evitaron las agresiones y los daños y no detuvieron a nadie.

La orden fue "detener a los involucrados para evitar un mal mayor" dijo Pérez. Ahora el Ministerio del Interior investiga por qué si había una orden de detener a los manifestantes, los efectivos no hicieron nada.