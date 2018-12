Izquierda uruguaya: los cuatro pecados capitalesSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoDesquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?Caida y redención de la yerba mateEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaConceptualizando una controversia1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaTolerancia en 2019: centenario de Wilson y elección.El sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Foto: Real Madrid

Suárez 13º

El croata Modric ganó el Balón de Oro

04.12.2018

PARÍS (Uypress) – El croata Luka Modric, jugador del Real Madrid, puso fin a una década de dominio de la dupla Lionel Messi – Cristiano Ronaldo y se alzó con el Balón de Oro.

Ganador con el Real Madrid de cuatro de las últimas cinco Champions -las tres últimas consecutivas- Modric, de 33 años, subcampeón mundial con su selección este año, fue elegido el mejor futbolista de 2018 con 753. Bastante alejado, en segundo lugar fue para el portugués Cristiano Ronaldo, con 476; el tercero para nuestro conocido Antoine Griezmann, con 414 puntos; el cuarto para la revelación Kylian Mbappé, con 347 puntos y recién en quinto lugar apareció Leo Messi, con 280, en su "peor" resultado desde 2006. Cristiano se ubicó segundo por sexta vez.

"Es una sensación única", dijo Modric, acompañado en la gala por su esposa y sus tres hijos. "Estoy feliz, orgulloso, es un honor. Son muchas emociones difíciles de explicar en palabras. Gracias a los que me han ayudado a estar aquí esta noche. Gracias a mis compañeros y entrenadores del Real Madrid y de la selección de Croacia. De niños todos tenemos sueños. El mío era jugar en un gran equipo y ganar trofeos importantes. El Balón de Oro era más que un sueño. Lo gano después de que lo hayan hecho durante mucho tiempo dos jugadores excepciones como Cristiano y Messi, y por delante de otros grandes jugadores de ahora. Eso significa que he hecho algo especial en el campo", agregó.

Ni Cristiano ni Messi estuvieron presentes en la ceremonia, en la que sí estuvo Griezmann, tercero en el podio. "Estoy aquí por respeto a mis compañeros y al resto de candidatos. Pero espero poder sustituir a Luka pronto", afirmó Griezmann; "además de la Copa del Mundo, he ganado la Liga Europa. No está mal. Puede que la Champions sea más importante, pero nosotros no cambiaremos el Mundial por el Balón de Oro".

¿Y los uruguayos?

Luis Suárez fue el mejor posicionado, en el decimotercer lugar. también aparecieron en la lista Edinson Cavani (22º) y Diego Godín (28º)

1. Luka Modric

2. Cristiano Ronaldo

3. Antoine Griezmann

4. Kylian Mbappé

5. Lionel Messi

6. Mohamed Salah

7. Rapahel Varane

8. Eden Hazard

9. Kevin de Bruyne

10. Harry Kane

11. N'Golo Kanté

12. Neymar

13. Luis Suárez

14. Thibaut Courtois

15. Paul Pogba

16. Sergio Agüero

17. Gareth Bale

18. Karim Benzema

19. Roberto Firmino

20. Ivan Rakitic

21. Sergio Ramos

22. Edinson Cavani

23. Sadio Mané

24. Marcelo

25. Alisson

26. Mario Mandzukic

27. Jan Oblak

28. Diego Godín

29. Isco

30. Hugo Lloris