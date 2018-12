Torreira ¿el mejor 5 del mundo?

Marcelo Marchese

04.12.2018

De los últimos cuatro partidos que jugó, en tres de ellos Torreira fue considerado el mejor jugador en cancha. En estos momentos, si no es el mejor 5 del mundo, con certeza es uno de los mejores 5 del mundo. Las razones para afirmar algo evidente pueden verse en el video de las pelotas que ha tocado en el último partido.

Su capacidad técnica es evidente. Gran precisión en los pases, gran dominio de pelota, terrible potencia en el disparo, le pega con las dos piernas, llega al arco, tiene gol, dribbling y en suma, es harto completo. A esto agreguemos una entrega que levanta al equipo más alicaído y en el fútbol, en ocasiones, un jugador petizo es insoportable, pues su punto de inflexión está muy abajo y lejano para el resto. La hinchada del Arsenal entiende esto con sabiduría y lo reconoce cuando canta "Torreira woahh, Torreira woahh, he comes from Uruguay, he's only 5 foot 5": "Él viene de Uruguay y solamente mide 5 pies con 5 pulgadas". Ya se sabe, Vox populi, vox Dei.

Ahora, también hay que considerar que El Gladiador Torreira tiene una excelente ubicación en la cancha, es como que tiene una inteligencia asombrosa en cuanto a una habilidad de la inteligencia, la inteligencia aplicada a nuestra relación con un espacio limitado en función del movimiento de los demás. En eso es superdotado, igual que Messi y no menos que Messi. Por eso, igual que Messi, roba tantas pelotas y como Messi, da tantos pases de gol. Messi es más completo, pero acá hablamos de una habilidad del genio futbolístico, su ubicación en el espacio, el conocer el punto de gravedad del juego, cosa en la cual Cristiano no siempre acierta.

¿Cómo se logra esto? Nos lo debería explicar Torreira y Messi y Maradona y Forlán, pero algo nos han dicho. El Patito Aguilera decía que un jugador inteligente es aquel que cuando recibe la pelota ya tiene un pase en mente, y que un jugador muy inteligente es aquel que tiene más de un pase en mente. La inteligencia de Torreira se revela en su juego corto, el juego de primera que descoloca al rival. No conozco las estadísticas, pero acaso más de un noventa por ciento de las pelotas que toque sean pases de prima, como Messi, pero hay aquí algo más que decir.

Mire el lector el video, mire qué hace Torreira cuando no tiene la pelota. Torreira, como Messi (y permita el lector que insista en esta asociación) cuando no tiene la pelota está haciendo un impresionante ejercicio de cuello. Si en algún lugar tiene una musculatura prodigiosa, es en el cuello. Torreira y Messi sin la pelota están haciendo un constante escaneo de la cancha y cuando la reciben, no sólo tienen en mente a quién pasarla, sino a quién es preferible pasarla para que esa cosa esférica, la energía, circule.