El Frente Amplio deberá definir el 15 de diciembre los 17 dictámenes del Tribunal de Conducta Política

04.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Este sábado 15, a solo dos semanas de finalizado su VII congreso, del cuál aún no ha publicado el texto final de sus resoluciones, el Frente Amplio deberá resolver sobre los 17 casos sobre los que ha dictaminado el Tribunal de Conducta Política.

©Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Hasta ahora el Plenario Nacional del Frente Amplio no ha tenido las mayorías necesarias para tomar resoluciones. Los 17 casos son muy diferentes, pero hay dos casos que sobresalen claramente y son los del ex vicepresidente Raúl Sendic y los de senador Leonardo De León, ambos de la lista 711, uno ex presidente de ANCAP y el otro ex presidente de ALUR.

Ahora se conoce públicamente el dictamen sobre la actuación del senador De León al frente de ALUR.

Otras críticas son hacia el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al fallecido Víctor Semproni y al renunciante al FA, Gonzalo Mujica.

Ahora se conoce, incluso, que Leonardo De León se negó a comparecer ante el TCP del Frente amplio.

Hay que recordar que el estatuto del Frente Amplio es muy exigente a la hora de imponer sanciones y que para los casos en consideración se requiere al menos cuatro quintos del Plenario Nacional, integrado por 175 miembros.

