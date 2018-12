Asunción AMLO en MéxicoIzquierda uruguaya: los cuatro pecados capitalesSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoDesquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?El gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaConceptualizando una controversia1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

CHALECOS AMARILLOS

Gobierno francés suspende impuesto a los carburantes por seis meses

04.12.2018

PARÍS (Uypress) - El gobierno francés anunció hoy la suspensión durante seis meses de la subida del impuesto a los carburantes para intentar salir de la crisis provocada por las protestas de los "chalecos amarillos", que derivaron en violentos enfrentamientos.

Foto EFE

"Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la Nación", dijo el primer ministro Edouard Philippe en referencia a las feroces protestas de este fin de semana, que sembraron el caos en París y otras ciudades del país, con vehículos incendiados, comercios saqueados y vitrinas rotas.

"Hay que estar sordos" para "no escuchar la cólera" de los franceses, agregó el primer ministro francés en un discurso retransmitido por televisión.

Para intentar apaciguar los ánimos, el gobierno anunció también la suspensión del alza de las tarifas del gas y de la electricidad durante el invierno. Sin embargo, algunos miembros de los "chalecos amarillos" exigen ahora un aumento del salario mínimo, una subida de las pensiones y la restauración de un impuesto al patrimonio de los más ricos, entre otros.

"Los franceses no quieren migajas", dijo a la AFP Benjamin Cauchy, una de las figuras de los "chalecos amarillos", aunque recogió positivamente lo que llamó un "primer paso".

"No estamos para nada satisfechos. Sólo son anuncios para calmar la situación", abundó la encargada de comunicación de Yellow Friday Revolution, un grupo de "chalecos amarillos" de la región de Burdeos que reivindica contar con 6.000 miembros en Facebook.

"Una moratoria no es más que una suspensión. No está a la altura de las esperanzas y de la precariedad en la que viven los franceses", estimó por su parte la líder ultraderechista Marine Le Pen.

Esta es la primera vez que el gobierno de Emmanuel Macron retrocede ante la presión de las calles. Macron, que no ha hablado públicamente sobre esta crisis desde su regreso del G20 de Buenos Aires el domingo, espera con estas medidas evitar que se reproduzcan las escenas de guerrilla urbana del sábado. Sobre todo que desde hace unos días se multiplican en las redes sociales convocatorias para nuevas manifestaciones el próximo sábado. Pero no es seguro que lo logre. "La dinámica del movimiento es tal que no es seguro que las medidas anunciadas puedan detenerlo", dijo a la AFP Jérôme Sainte-Marie, politólogo de la encuestadora PollingVox. "Algunos protestan contra su política global o incluso contra su persona", agrega este analista. Sin contar que el clima de protesta parece extenderse a otros sectores.

Desde el lunes la movilización se ha ampliado a los estudiantes de secundaria que salieron a protestar en varias ciudades del país. Los agricultores han anunciado también movilizaciones la próxima semana.

El 72% de los franceses apoya a los "chalecos amarillos", según sondeo de instituto Harris Interactive, mientras que 23% aprueban la acción de Macrón, según un sondeo Ifop-Fiducial divulgado hoy.

El alza del impuesto a los carburantes no se aplicará "antes de ser discutida por todas las partes implicadas", precisó Edouard Philippe, quien anunció una concertación a nivel nacional entre el 15 de diciembre y el 1 de marzo. "Estas decisiones inmediatas deben traer paz y serenidad al país" y "permitir entablar un verdadero diálogo sobre todas las preocupaciones que se han expresado en las últimas semanas", señaló el primer ministro.

Fuente : Montevideo Portal