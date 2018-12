Asunción AMLO en MéxicoIzquierda uruguaya: los cuatro pecados capitalesSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoDesquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?El gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa bellezaConceptualizando una controversia1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Política

Oposición unida

Presentaron moción de censura a Bonomi

04.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – Con el respaldo de todos los senadores de la oposición se presentó este martes la moción de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El tema será tratado el próximo jueves.

(Foto: Javier Calvelo/adhocFOTOS)





En conversación con la prensa, el senador nacionalista Javier García indicó que se está ante "una señal política muy fuerte porque es la coincidencia de toda la oposición en la necesidad de llegar al extremo que prevé la Constitución con respecto a un ministro, que es la censura de sus actos".

De acuerdo a García, varias son la causas que llevan al ministro a tener que enfrentar el pedido de censura: la discusión con un manifestante identificado como tabacalero en ocasión del Consejo de Ministros realizado en Artigas, la difusión de los antecedentes penales de este a través de la web del Ministerio, la pasividad ante los desmanes cometidos en el Centro por un grupo de manifestantes contra la reunión del G20 celebrada en Buenos Aires y el aumento de la criminalidad.

"El mismo ministro que en Artigas, o en el medio del campo, a 500 kilómetros de acá cuando se inauguraba la ruta, tenía on line los antecedentes de una persona que se manifestaba pacíficamente, a dos cuadras de su despacho destruyen el Centro, atentan contra periodistas y policías y con él no pasa nada y no se entera de lo que pasaba", expresó García según detalla el diario El País.

el senador blanco también se refirió al suceso de la muerte de un recluso, atribuida en primera instancia a un enfrentamiento con otro preso que lo habría matado con un corte, y que luego se comprobó ocurrió por un disparo efectuado por un policía del establecimiento. "Durante prácticamente un mes -como anunció el comisionado parlamentario- (Bonomi) no solo ocultó sino que falseó la causa de muerte de un preso", dijo García.

El jueves que viene se tratará el pedido, pero parece bastante difícil que la moción prospere, ya que se espera que el Frente Amplio haga prevalecer su mayoría parlamentaria.