Por cuatro votos a uno

Corte Suprema argentina rechazó 2 x 1 a represores

05.12.2018

BUENOS AIRES (Uypress) – Con un solo voto disidente y cuatro a favor, la Corte Suprema argentina negó el beneficio de 2 x 1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.

Por cuatro votos sobre cinco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes la aplicación del beneficio del "2x1"-que contabiliza el doble el tiempo que un acusado estuvo detenido sin condena- a los acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

El fallo, que se conoció poco después de las 11 de este martes, es el segundo de la secuencia de casos relevantes cuyo tratamiento fue anunciado por el máximo tribunal en un cronograma a cumplir antes de fin de año.

Tras el antecedente del caso "Muiña", un ex represor a quien el año pasado la Corte votó beneficiar con el 2x1 gracias al voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti causando un fuerte rechazo social reflejado en una gran movilización de protesta en las calles y el rápido dictado de una ley "correctiva" por parte del Congreso para excluir de ese beneficio a los acusados por delitos de lesa humanidad, ahora el máximo tribunal acaba de volver a decidir sobre la cuestión.

De acuerdo a lo que había anticipado el diario Clarín, a los votos negativos que ya habían formulado en aquella ocasión los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, se sumaron ahora los de Rosatti y Highton, para quienes -según una argumentación de Rosatti a la que adhirió su colega- la "ley correctiva" votada por el Congreso en una semana tras el escándalo Muiña es suficiente para cubrir el vacío legal que ellos habían señalado en aquella ocasión. Según esta información, solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, mantuvo su posición en favor de aplicar el 2x1 en esta ocasión.

El expediente que analizó la Corte también tenía un potente ingrediente político extra. Refiere a un ex agente de inteligencia llamado Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en más de un centenar de casos de víctimas de la dictadura pero sin sentencia firme y recientemente liberado. Entre sus víctimas se encuentra la hija de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

E?n un voto conjunto, Lorenzetti y Maqueda asimilaron? el caso Batalla al de Muiña, aclararon que la detención preventiva de Batalla había sido previa a la sanción de la ley del 2x1, y que el derecho internacional impone a la Argentina la obligación de perseguir los delitos de lesa humanidad e "imponerles una pena adecuada y proporcional a su gravedad", que no podría verse menguada "por un mero cálculo aritmético".

Quien en cambio contradijo a todos sus colegas fue el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quien no sólo mantuvo su voto en favor del beneficio a los acusados por la represión ilegal sino que además dijo que la ley de 2017 es inconstitucional. Para el juez -incorporado a la Corte en 2016 por impulso del Gobierno y ungido como titular de la Corte tras una sorpresiva jugada que alentó el oficialismo- la norma no es "interpretativa", y aún si lo fuera "no son admisibles leyes interpretativas más perjudiciales en materia penal". El voto de Rosenkrantz lo deja más solo ante una "nueva mayoría" que viene manifestándose en el tribunal en los últimos dos meses, integrada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, a quienes este martes también se sumó la doctora Highton, cuyos votos venían sintonizando con los de Rosenkrantz.

La ley del 2x1 rebajó en los 90 a la mitad el cómputo de la pena de un condenado que hubiera pasado como procesado más de dos años en prisión preventiva y sin condena cada uno de esos días extra previstos por la ley para el encarcelamiento provisorio. Fue dictada durante el gobierno de Carlos Menem para descomprimir la situación carcelaria y en 2001 fue derogada, pero jamás había sido pensada para los casos de lesa humanidad.

Fuente: Clarín