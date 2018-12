Preocupación global por el precio de los medicamentosEl Congreso del Frente Amplio: lo peorAsunción AMLO en MéxicoSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoAntisemitismo: ignorancia, odio irracional, demonización de IsraelMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoDesquicio en gasto publico en DINARA ¿urge reformulación del Sector Pesquero Nacional?El gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa belleza1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

“DISCUSIÓN JURÍDICA Y CONCEPTUAL”

Jorge Díaz: Derogar registro de antecedentes a menores “no tendrá relevancia en la práctica”

06.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo este miércoles, que el acuerdo programático, surgido del último congreso del Frente Amplio, para derogar el registro de antecedentes, no tendrá "relevancia en la práctica", porque "en los hechos" cualquier fiscal puede saber los antecedentes penales de una persona.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

Díaz señaló, en declaraciones a la prensa según consigna Montevideo Portal, que esta discusión tiene solo "significación jurídica": "En la práctica, en los hechos, con los nuevos sistemas de información no se borra ningún antecedente. En los hechos, cualquier fiscal desde su bandeja puede saber si esa persona cometió o no cometió algún delito, si fue imputado o no. Como adolescente o como adulto", remarcó.

Díaz dijo que un fiscal que conozca los antecedentes penales, "por más que jurídicamente diga 'yo esto no lo vi', a la hora de tomar una decisión esos registros "pesarán".

"Creo que es una discusión conceptual, desde el punto de vista formal, que no sé si tendrá tanta relevancia en la práctica", sentenció