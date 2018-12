El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosEl Congreso del Frente Amplio: lo peorAsunción AMLO en MéxicoSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoEl gobierno no ha perdido la brújula, todo lo contrario, ha mostrado su norteCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa belleza1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinos

Ana Jerozolimski

06.12.2018

Este jueves 6.12, las Naciones Unidas votan una propuesta de condena a la organización terrorista Hamas por sus ataques con cohetes hacia la población civil israelí.

Recientemente, hace tan sólo unas semanas, disparó 460 cohetes y balas de mortero hacia comunidades civiles aledañas a la frontera.Y la única razón por la que no hay en situaciones así centenares de muertos, es el imponente sistema de protección desarrollado por el Estado para sus ciudadanos: las baterías anti-cohetes "Cúpula de Hierro" que interceptan y destruyen en el aire los proyectiles en camino, el hecho que hay refugios en cada casa en la zona más afectada por la cercanía a Gaza y un sistema de alarmas que alerta a la población apenas se dispara, para poder alcanzar a resguardarse.

Esta situación nada tiene de nueva. Tampoco el hecho que Hamas continúa cavando túneles hacia territorio israelí para perpetrar atentados. Desde el 2014, Israel descubrió y destruyó túneles de Hamas que se adentraban en Israel. Desde octubre del 2017 hasta ahora, descubrió otros 17. Cada uno cuesta millones de dólares que Hamas opta por destinar al terrorismo, en lugar de gastarlos en beneficio de su población. Cada uno es un arma desarrollada para perpetrar ataques dentro de territorio israelí. Pero hasta ahora, la ONU no ha tomado ni una resolución condenando este fenómeno. Se preocupa únicamente de su fobia anti israelí.

Habrá que ver si este jueves, la dinámica se revierte aunque sea por un día, y el organismo internacional se digna a votar contra el terrorismo y a condenar a Hamas.

Hamas, claro está, no está solo. Los acontecimientos de los últimos días, el operativo lanzado por Israel junto a la frontera con Líbano para exponer lo que sabía existe bajo tierra, túneles cavados por la organización pro-iraní Hizbala desde territorio libanés hacia territorio israelí, confirma lo singular de la situación que vive Israel: es el único país del mundo libre que tiene a terroristas de vecinos. A terroristas armados cuya agenda principal es dañarle, buscar constantemente cómo atacarle, cómo matar a su gente. Nadie cava un túnel secreto para venir de paseo.

Así es en el frente norte, en la frontera con Líbano, frente a los terroristas de Hizbala, y así en el frente sur, en la frontera con la Franja de Gaza, frente a los terroristas de Hamas.

Unos y otros quisieran algo más amplio todavía: destruir a Israel, borrarlo del mapa. Pero en la práctica tienen claro que no podrán lograrlo con facilidad dado que Israel, precisamente por la necesidad que ha tenido desde su creación de lidiar con amenazas, ha desarrollado un gran poderío militar. Tiene el ejército más de avanzada de la región. Es tal cual nos dijo años atrás en una entrevista, el prestigioso escritor israelí David Grossman, uno de los principales exponentes de la izquierda sionista: "Yo quiero la paz y para ello estoy dispuesto a grandes retiradas, para llegar a un acuerdo con los palestinos. Pero no soy pacifista opuesto al servicio militar y a la fortaleza de Israel, porque Israel no puede permitirse no defenderse". Y agregó: "Me lo dicen mis propios amigos árabes: si Israel no es fuerte militarmente, está terminado".

Más allá de la amenaza desde un punto de vista de seguridad, no deja de sorprender ver una y otra vez cuántos esfuerzos -en tiempo, dinero, recursos en general-gastan las organizaciones terroristas en sus planes contra Israel. Lo comentamos con preocupación por la amenaza con la que tiene que lidiar Israel, pero no menos que eso, con pena por los civiles gobernados o controlados por dichas organizaciones, a cuyas necesidades no se presta ninguna atención. Los sacrifican sobre el altar del odio anti israelí.

Es más: los exponen al peligro dado que es entre los civiles que los terroristas operan y ocultan por un lado y por otro luego despliegan sus armas. También ahora, en el frente norte más álgido estos días por el operativo israelí para descubrir los túneles de Hizbala, es sabido que hay misiles en todas las aldeas del sur, prontos para ser usados contra Israel. Se estima que Hizbala tiene por lo menos 120.000 misiles. Y en estos precisos momentos, tal cual ha revelado la Inteligencia israelí, Hizbala intenta, con tecnología llegada desde Irán, sofisticar la precisión de los misiles, en instalaciones ubicadas debajo del estadio de fútbol de Beirut y junto al aeropuerto de la capital libanesa.

Y ya lo sabemos: si Israel decide en algún momento atacar para destruirlos, el mundo le criticará por "atacar blancos civiles". ¿A nadie se le ocurre decir nada contra el abuso del territorio libanés por parte de Hizbala, para atacar a un país vecino?

Hamas abusa de los palestinos de Gaza y Hizbala abusa de la población civil del sur libanés. Hizbala lo hace ante los ojos de la ONU, cuya resolución 1701 del 2006 fue violada en forma flagrante por la organización terrorista pro iraní. Los túneles que Israel está descubriendo, lo comprueban. La resolución determinaba que no puede haber presencia de Hizbala hasta 30 kms de la frontera con Israel, y que nadie más que el ejército libanés puede estar armado. Pero el ejército libanés no puede lidiar con Hizbala, que es la fuerza más militarmente poderosa del país. No sólo Israel es víctima de los planes de Hizbala, también el propio Líbano.

Mientras lidia con todo esto, Israel continúa desarrollándose, fortaleciendo su economía, compartiendo sus conocimientos con el mundo entero y abriendo puertas de cooperación. Todo, mientras se mantiene alerta y en guardia. No puede permitirse otra cosa: en algunas de sus fronteras, tiene terroristas de vecinos.

Ana Jerozolimski