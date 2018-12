8 de Diciembre, Encuentro de Movimientos Ciudadanos en el Club AtenasEl Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosEl Congreso del Frente Amplio: lo peorAsunción AMLO en MéxicoSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraVII Congreso ProgramáticoCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaMutis por el fútbolLa belleza1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsA propósito del artículo de Roberto Domínguez: “Esperando a Kusturica”Los médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosComplicar la democraciaExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Inicio | Columnas Te encuentras en:

El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?

Juan Manuel Otero

Palabras de Javier Miranda en Twitter: "Excelente encuentro con Rodrigo Arim, rector electo de nuestra querida Universidad de la República. Hablamos de todo, de la educación y sus desafíos, la descentralización, del vínculo de la academia y la sociedad."

Lindos conceptos pero sin acciones concretas pueden ser catalogadas como hipocresía , buenas intenciones o utopias

Introduccion:

Del tema académico la trayectoria de ambos es indiscutible por su paso por la UDELAR y lo que de ese pasaje aprendieron como estudiantes, en Arim se suma su activa participación posterior con años de decanatos y su carácter definido trabajando siempre en forma pragmática en cuanto al papel que debe ocupar la UDELAR del futuro entre otros temas en el interior del país quizás coincidiendo en forma literal con el termino DESCENTRALIZACION que es uno de los temas en lo que se centra esta carta a ambos.

En el ámbito Politico y ubicacion institucional, lo cual son por definición los cargos de ambos se los puede considerar aprendices porque en cada uno de los puestos que estará uno y ya esta el otro recien hace 2 años están y estarán rodeados de veteranos de muy diversas ópticas ( algunos de posturas intransigentes pero de indudable peso político ) que intentaran marcar sus diferentes ópticas.

El Sr Arim como nuevo Rector UDELAR representara a todos la masa de estudiantes terciarios del sector publico y tendrá en los próximos 4 años peso en tomas de desiciones muy importantes en cuanto al derrotero del sistema educativo terciario y por ende tendrá parte de la responsabilidad en sus logros, mejoras, errores o fracasos.

El Sr Miranda como actual Presidente del Frente Amplio desde el año 2016 representa aproximadamente al 45 % de la masa electoralmente activa y que en el escenario preelectoral previo al 2019 largo la carrera todo el sistema político incluido el en el cual sus declaraciones abiertas publicas como vocero del FA son directamente vinculantes al partido que representa .

Tratándose de dos personalidades de corta vida política pero notoria intención de seguir participando e interviniendo en la construcción social del Uruguay actual y futuro de NUESTROS HIJOS ambos en puestos que si bien no tienen el poder absoluto de decisión si son quienes responden en nombre de las instituciones que representan.

Deben saber que uds tienen es sus espaldas parte de la responsabilidad de lo que las próximas generaciones de Uruguayos decídan en cuanto a permanecer en su país de natal o emigrar y por los temas que dicen haber intercambiado opiniones los cuales consideramos ejes cruciales que definirán esto ultimo ( la permanencia o no de nuestros hijos en el Uruguay de los próximos años) la ciudadania quiere saber mas.

Aclaración y puesto en contexto

Es relevante dejar claro que ya existen leyes reglamentadas en relación a ambos temas.

Ley 19175 año 2018 de Recursos Hidrobiologicos recientemente decretada

Ley 18 567 año 2009 de Descentralizacion Política y Participación Ciudadana

Pero como estamos en tiempos de carreras electorales los conceptos se utilizan con mucha liviandad y displicencia pero la ciudadania analiza y se pregunta a cual de las formas o acepciones de los conceptos se refieren las diversas y activas personalidades politicas de turno y casualmente en esta ultima semana la DESCENTRALIZACION fue puesta en el tapete por Javier Miranda, Alvaro Garcia y Alejandro Sanchez.

Señores Rodrigo Arim y Javier Miranda :

Preguntas desde la ciudadania que espera sus amables respuestas

1 pregunta , como es posible estrechar el vinculo entre la academia y la sociedad luego de reglamentada la 19175 que vulnera en forma Directa y flagrante el primero de los temas planteados por ambos de la forma mas absoluta blíndando por ejemplo el libre acceso a los ciudadanos a información de origen académico, cercenando al área académica directa como son los profesores y la sociedad que son sus alumnos porque estos quizás en sus curso deban no divulgar determinada información por considerar el ente rectos DINARA confidencial ¿

2 pregunta referente a lo anterior que opinan si dos estudiantes de Facultad de Ciencias para elaborar sus tesis solicitaron información a DINARA cada uno de ellos enfocado a dos diferentes especies y esta se las negó rotundamente pese inclusive a un exhorto enviado por la UAIP donde le exigia a DINARA cumplir con el envío de la misma a los estudiantes en cuestión ? Y en en ese momento DINARA no gozaba de los superpoderes que la recien decretada le otorgo.

3 pregunta , Referente cual de las DESCENTRALIZACIONES se refiere cada uno de ustedes cuando dicen haber intercambiado conceptos porque en términos pragmáticos tenemos dudas de cuanto puesta en practica de la Ley 18567

4 pregunta En caso de haberse referido una Descentralización Educativa planteada a través de centros ubicados en el interior como el CURE o planteos como UTECque son coherentes 100% en lo conceptual y programatico de la ley 18 567 ( aunque alli no este incluido y que debería privilegiar la iniciativa desde los Gobiernos Municipales Locales dotándoles de todos los recursos que ellos según dicha ley deberían acceder ) en la formación de dichos centro pero dudamos acerca de su real efectividad en la realidad social agropecuaria nacional.

Con en el sistema productivo agropecuario colapsado como esta en absolutamente todas sus areas, con familias rurales que abandonan el campo dejando a su paso décadas de esfuerzos y sueños lo cual viven y sufren los supuestos estudiantes / educandos que estos centros pretenden captar.

En lo regional esos mismos jóvenes ven que todo termina fundiéndose empresa historicas chicas medianas y grandes ,COOPERATIVAS históricas , PYMES Familiares Agropecuarias.

Esos mismos jóvenes ( que antes de ir a la UTEC quizás realizan alguna labor para colaborar con sus familias como ordeñar o carpir un cantero ) cuando vuelven a sus casa se encuentran nuevamente a sus padres y en la cena el tema recurrente, Ej Flia tambera , que hacemos con la producción si cierra PILI, CALCAR, CLALDY o COLEME o como hacemos para llegar a fin de mes si ordeñando 100 vacas CONAPROLE nos paga aprox 30 000 pesos mes ?

Eso escuchan en sus casas y lo mismo pasa en familias que se dedican a la Apicultura, Huerta, Viñedos, Fruticultura, Pesca, Queseria, Ganaderia, Arroz etc.

Y tambien lo hablan los jóvenes hijos de asalariados de esas áreas, los que viven en loe planes MEVIR o en el pueblo y que soñaban de niños con su emprendimiento propio para no ser un dependiente como su padre.

La pregunta 4 entonces es :que carreras, tecnicaturas u otras modalidades de cursos que inciden directamente en la áreas de influencia pueden ilusionar y generar esperanzas en los jóvenes si estos ven su entorno familiar sufrir, malvender sus animales abandonar producciones tradicionales familiares y emigrar a los pueblos . ?

5 pregunta Referente al sistema de BECAS ,saben ustedes que muchos de los estudiantes avanzados en varias facultades ya adoptaron el sistema de BECAS ( presentación de proyectos obtención de recursos xx ante ANII u otros mecanismos ) como sustentos y modo de vida permanente y no como los que verdaderamente son, una herramienta para la ampliación del conocimiento , el desarrollo personal / profesional que no es otra cosa que la síntesis de años de esfuerzos.

En muchos casos y expresado por ellos mismos el sistema aca en Uruguay les ofrece o eso lo cual no es para nada su ideal o intentar entrar en un organismo publico como por ej DINARA pero saber que se jubilaran alli sintiendo el bajo techo del desarrollo personal en investigación por sentir estar sujetos a un director que decide hasta donde vas a avanzar en tu carrera como investigador ( ej publicaciones ) o si realmente vas a poder avanzar o cambiar alguna realidad del status quo de esa oficina estancada lo cual según ellos no cambiara nunca.

El ambito privado en términos de oportunidades laborales para estos avanzados estudiantes salvo en áreas de TICs esta definitivamente reducido .

En definitiva las Becas y todo el esquema armado con ANII y ahora ANDE pcon su estructura llamada semilla ANDE enfocada a emprendedores que desemboca en evaluadores ( mayoritariamente economistas jóvenes que nunca dirigieron emprendimiento propios ) que a veces ni saben de que se trata el producto final del proyecto planteado solo lo ven en gráficas en términos de sostenibilidd y retorno económico donde unas si son aceptadas y otras no de acuerdo en algunos casos a criterios cargados de extrema confidencialidad e incluso valoraciones subjetivas por parte del evaluador ( Ej respuesta de una evaluadora a la cual habilita el sistema semilla ANDE / CURE / Rocha ante un proyecto el cual siguiendo todos los pasos sugeridos en el proceso termino concluyendo en esta respuesta _ sic ¨a mi me dijeron que tenia que ser la abogada del diablo ante los planteos que me llegan )

5 Pregunta exige respuesta y posición al respecto

6 pregunta al que refiere a Publicaciones científicas de orden académico , como es posible que alguien que ocupa un cargo como por ej Director de area especifica de una agencia publica como bien podría ser DINARA el cual no tiene titulo terciario ninguno donde alumnos de la UDELAR bajo su mando jerárquico realizan estudios que luego son recopilados por estos funcionarios que los reordenan y publican Titulandolos en primera persona con su nombre apenas nombrando como¨ col ¨colaboradores¨ a los verdaderos ejecutores de dichos trabajos ?

7 Pregunta referente a mecanismos del PE y la Real DESCENTRALIZACION del Pais desea saber la Ciudadania si ustedes consideran que los instrumentos de acción que desplega OPP, ANDE, URUGUAYTRANSFORMA , ANII, CND con sus diversos programas tienen relacion los procesos de Autonomía local Total enunciados en la ley de DESCENTRALIZACION 18567 ?

Quedando a la espera de sus amables respuestas la ciudadania complementa este articulo / carta los algunas reflexiones :

Reflexiones de la ciudadania:

Reflexion A que refiere a la pregunta 1, 2 , 4, 5, y 6 La consecuencia de estas situaciónes ejemplo planteadas en el desarrollo de las preguntas fue de que el VINCULO entre la ACADEMIA que estará bajo el poder de DINARA ( u otra dependencia estatal de las mismas características ( y la SOCIEDAD que son los alumnos ilusionados en sus carreras y sus familias que los acompañan con mucho esfuerzo e ilusión compartida se vera cada día mas alejado y vulnerado.

Los jóvenes investigadores que pueden emigran y los demás terminan engrosando por cansancio el status quo actual en dependencias del estado.

Reflexion B que refiere a pregunta 2 las consecuencias de esa situación que nunca fue resuelta por vía ninguna de las vías establecida institucionales legales establecidas :. solicitud de información vía oficial invocando la ley de acceso a la Información, el exhorto de UAIP / AGESIC enviado a DINARA invocando la entrega de la información e incluso una supuesta recomendación del Actual presidente la ROU a DINARA dieron a los postulantes a grado y futuros investigadores Uruguayos el resultado espero.

Los maltrato el sistema todo, los funcionarios, y las instituciones.

Sus reflexiones personales que evidentemente llegan a sus familias,compñeros de estudios, colegas y ciudadanos son ademas de tristes muy preocupantes .Esos jóvenes comienza sus carreras profesionales maltratados por mediocres y mezquinos funcionarios públicos a los cuales l sociedad toda paga sus sueldos.

Reflexion C referente a pregunta 6 esto rompe con todas las normas éticas y morales que deberían ser parte de las premisas Academicas.

Los resultados de esfuerzos fisicos, intelectuales o de cualquier Indole que resulten en un informe , evaluación , publicación NO puede llevar como titular la firma de quin NO lo ejecuto .

Si lo recopilo o armo que detalle al final invocando su titulo académico cual fue su verdadera funcion. Debe privilegiarse a quienes dedicaron sus horas y esfuerzos a dichos trabajos este o no recibidos aun. No se puede permitir que ningún funcionario Publico apoyado y valiéndose de su superioridad jerárquica se apodere del resultado intelectual de nadie que esa bajo su mano y tampoco que utilice para el fin de una publicación con co su nombre cuando esta contiene información que supuestamente para la sociedad es de carácter confidencial.

Esto vulnera gravemente la honorabilidad y el entusiasmo manual de los estudiantes y futuros investigadores.

Se sugiere desde la ciudadania regular esta situación en forma urgente a través de un proyecto de Ley

Reflexion D referido a las pregunta 3 y 7 : gran parte de la ciudadanía coincide en lo siguiente:

1 Que el centralismo es cada día mayor donde la realidad social del interior asociada a la situación gravísima que atraviesa el sector productivo todo esta generando una nueva versión o reactivando una historica división del Uruguay en dos

2 Que todo esto tiene explicación y es el aumento del gasto publico en comparación con los ingresos y de un lado esta el interior productor motor del sector exportador tradicional y la Capital centralista que gasta de mas

4 Que el Interior y básicamente el sector productivo tomaron conciencia de que los recursos que emanan de sus esfuerzos a través de los diversos mecanismos de recaudación solventan gran parte del gasto publico Oneroso Centralista.

5 Que el interior esta colapsando sin que nadie de la capital se interese en ello

6 Que todo ese entramado de agencias varias nuevas las cuales claramente si bien varían sus productivos nombres fantasía y algunos párrafos de hecho giran en los mismos temas por lo cual hacen un poco mas de lo mismo.

7 Que se incremento con estas agencias sustancialmente el numero de funcionarios por ende el presupuesto Nacional entre las cuales hay algunas que tiene en sus plantillas hasta 18 gerentes cuyos sueldos superan ampliamente los 250 000 pesos por mes.

8 Que los sueldos jerárquicos que se cobran en algunas de dichas agencias no guardan relacion con la realidad nacional son un despropósito absoluto partiendo de la base que salen del erario.

9 Que los viajes, viáticos, prebendas que gozan esos funcionarios Públicos que salen del erario son un despropósito absoluto.

10 Que todas las cuales están concentradas en Montevideo

11 Que las nuevas agencias son simplemente el resultado de la búsqueda de oportunidades laborales para amigos o correligionarios politicos desempleados.

12 Que los presupuestos signados a todas estas agencias, institutos, oficinas según las rendiciones de cuentas son mas que excesivos y en la balanza no logran en absoluto los objetivos planteados en sus honorables titulos.

13 Que ante el aumento sistemático de cierre de empresas, del desajuste social que ello representa , la disminución de la oferta exportable, el desmejoramiento de la calidad de vida todos los participes de las cadenas productivas / exportadoras estos programas mas de ser carísimos para el erario fallaron

15 Que en nada coincide esta materia de agencias con el espíritu de la DESCENTRALIZACION REAL por todo lo antedicho y desde lo mas literal por estar instaladas todas en la Capital del país .

Sugerencia con respecto al concepto DESCENTRALIZACION

En caso se refieran a la DESCENTRALIZACION que citamos y que tiene como Marco la ley 18567 la ciudadania les sugiere a ambos ir a las fuentes de quienes la promovieron en los 90 PDDL La http://Paloma.ORG que trabajaron duro x eso y cuyo eje programático era la busqueda de mecanismos reales de transferir recursos y poder real a los Gobiernos locales dentro de los planes de desarrollo que ellos desde su óptica propia entiendan necesarios , pertinentes y urgentes por ser evidentemente los receptores de las problemáticas en forma directa.

Muchos de ellos viven y estarían ávidos de responderles como son por ej. Danilo Anton, Irineu Riet Correa, German Wettstein, Daniel Vidart, Carlos Elias Uriarte y muchos otros.

Juan Manuel Otero Ferres

Vociferix junior