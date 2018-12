Reunión de zorros...

William Marino

07.12.2018

Dicen que el mundo sigue girando, aunque estemos durmiendo. Si porque la vida sigue su curso. Hace pocos días se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, las naciones más poderosas de nuestra bendita tierra, los G-20. Pero quienes son esos, cuál sería su historia, porque se reúnen.

Sus antecedentes, son un lejano marzo de 1973. Se reúnen a instancias del Secretario del Tesoro de los EE.UU., asistirán los ministros de finanzas de Alemania Federal, Francia, Inglaterra y Japón, eran tiempos difíciles para el mundo en medio de la "guerra fría", el mundo capitalista estaba en crisis y es en esa época que el petróleo se va las nubes y se afirma la OPEP. Era el G-5, dos años después se reunirán en Francia, que se incorpora al grupo Italia a instancia de los EE.UU. y Canadá a propuesta del Reino Unido. Estos siete países representaran el 64 % del poderío económico y era para enfrentar y tener una estrategia común contra los países del sistema socialista. Podemos decir que era un grupo "informal", que veía venir el final de la libra esterlina, el patrón oro y el surgir de una moneda fuerte, el Dólar. Todos los años se reunirán estos países industrializados fuertes económicamente. El patrón común de todos era el capitalismo, también se puede decir que eran países con principios democráticos, al estilo occidental y cristiano, además de ser aliados militarmente. Los siete habían participado en la segunda guerra mundial, tres del lado del nazi fascismo, los perdedores y cuatro del lado de los aliados, los ganadores. EE.UU. poco participo en la guerra y como la misma se desarrollo en otros territorios menos el suyo, pudo invertir grandes sumas de dinero en la reconstrucción de Europa y Asia, especialmente Japón. Con la caída del campo socialista en 1992, los EE.UU. emergen como único líder en todos los campos, en especial el militar e industrial. El mundo comienza a globalizarse. El liberalismo económico aparece muy fuerte en América y el mundo. En 1994, en la reunión de Nápoles (Italia) participa Rusia como invitada, en 1997 en la reunión de Denver, se integra al pleno y en Canadá, año 2002, se le otorgan todos los derechos. En 1999 se oficializa este grupo, el G7+1. La guerra de los Balcanes había servido para consolidar la parte militar de los EE.UU. y sus aliados, además de imponer temas fundamentales en la economía del mundo, los temas industriales y las patentes, además de comenzar aparecer el tema del medio ambiente, conocido también como cambios climáticos en el mundo. Estas reuniones se realizan cada año en un lugar diferente, es decir cambia la presidencia y en ese lugar se realizara el próximo encuentro, que poco se sabe de los mismos, pues al parecer no hay actas y las mismas son muy distendidas y de manera informal. En diciembre del 1999 se realiza una nueva reunión del reciente nacido G7+1 allí serán invitados a participar, además de los 8: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, además de la Unión Europea, otros invitados del gran poder económico como lo son el FMI, Banco Mundial, OMS, OMC, ONU. Esto lo tomaban los EE.UU. como algo de ellos donde se planteaba y realizaba todo a su antojo, con el apoyo de la U.E. En el 2014 los EE.UU. y aliados suspendieron a Rusia del G7+1. La guerra en Siria, en Ucrania, en Libia, Irak, Afganistán..., las relaciones cambiaron mucho y EE.UU. puede perder el liderazgo en poco tiempo. El que lo está desplazando es un país emergente, que no pertenece al mundo occidental y cristiano, sino un gigante que hasta hace poco tiempo tenía los pies de barro, que avanza a pasos agigantados sin que nadie lo pueda detener.

Aquello de que el G7 eran países democráticos, se les cayó la careta, pues el hambre en el mundo sigue tan campante como hace decenas de años. De los asesinatos mejor ni comentar, el ejemplo lo da Arabia Saudita y su príncipe heredero, mandando asesinar y descuartizar dentro de Consulado a un periodista y columnista de The Washington Post, todo con el "apoyo" del Presidente de los EE.UU. México sigue siendo el campeón del mundo en asesinatos de periodistas y estudiantes. Los colonialistas del mundo como lo son los ingleses y franceses. Los EE.UU, con sus más de 175 bases militares a lo largo y ancho del mundo. La Unión Europea asesinando a cuanto inmigrante tenga el descaro de desembarcar en el continente europeo. EE.UU y los países de Europa, están "asustados", con este nuevo estilo de guerra, donde las armas aun están mudas. Hoy la guerra es de aranceles, yo te compro, pero tú me compras. Yo te compro materias primas baratas, pero te vendo caro el producto ya procesado. Esto es como en la guerra de las armas los más perjudicados son los pueblos del mundo, el hambre afecta a más de 1.000 millones de seres humanos en el mundo y estos personajes se gastaron cientos de millones de dólares en una reunión de dos días, que el FMI se encargara de cobrárselos a los pueblos del mundo. La tregua comercial, como resultado, de conversaciones en este G20 entre los EE.UU. y China, tendría que ser algo "muy beneficioso" para los pueblos. Pero no es, ni será de beneficio para los países con economías emergentes, pues la pelea, o guerra comercial por ese trozo comercial, es ensanchar el comercio y no repartir el mismo comercio, entre los mismos "piratas". El tema de los cambios climáticos la seguridad social, el desempleo, el bajo salario, la prostitución infantil, la discriminación seguirá, seguirá mientras el 1 % de la población mundial tenga tantas riquezas como el 99 %. En esta reunión del G20 había varios que integran ese 1 %.