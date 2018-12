Reunión de zorros...Fraternidad en la diversidad“Lo bueno que tiene esto es lo feo que se está poniendo”¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?Explicar: un desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).8 de Diciembre, Encuentro de Movimientos Ciudadanos en el Club AtenasEl Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosEl Congreso del Frente Amplio: lo peorAsunción AMLO en MéxicoSomos La AlternativaMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa belleza1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasY una vez más un cuadro de dadores de leccionesDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

EL CAMBIO “HACIA ADELANTE”

Amado y “La Alternativa”: Una opción de cambio distinta a los PPTT “que tienen gusto y olor a pasado"

08.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El diputado Fernando Amado, dirigente de Batllistas Orejanos, grupo que integra “La Alternativa”, junto a Avanza País, de Franzini Batlle, Navegantes, de Selva Andreoli y Esteban Valenti, y el Partido Independiente, del senador Pablo Mieres, realizó este sábado la reunión del Ejecutivo de su sector.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

En la misma oficializó el ingreso, ya anunciado, de dos ex frenteamplistas, Alejandro Domostoj, ex socialista y ex secretario Nacional de Organización y de Gobierno, del Partido Socialista, quién renunció a dicho partido anunciando "que le esperaba un futuro negro" y que estaba "ideológicamente paralizado", después de 19 años de militancia.

Foto: Batllistas Orejanos

También se incorpora, en esta jornada, el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trostchansky, que ingresa a estas filas tras haber dejado el Frente Líber Seregni.

Consultado por Telemundo, el diputado expresó que "yo creo que en las próximas elecciones va a haber una opción de cambio hacia adelante, que es La Alternativa, va a haber una opción que si se cristaliza como se está cristalizando con la figura de Julio María Sanguinetti y la de Luis Lacalle Pou es otra opción de cambio pero con más gusto y olor a pasado, a nostalgia de lo que se fue antes. Nosotros no nos sentimos oposición, nos sentimos alternativa. Nos sentimos más cómodos no oponiéndonos a todo, sino generando posibilidad de cambios para solucionar los grandes problemas que tiene el país".

Foto: Batllistas Orejanos

Sobre La Alternativa, afirmó que se trata de "gente que pensábamos parecido y que veníamos de lugares diferentes. Ese es el eje que se está dando y que felizmente la fundación de una opción política como La Alternativa permite. Es decir, gente que pensábamos parecido pero que estábamos en distintos lugares hoy confluimos en un mismo camino con los mismos objetivos, los de brindarle una alternativa al país de cambio hacia el futuro", sentenció el diputado.