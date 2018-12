El segundo pecado de la izquierda: la cultura del trabajoLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...Fraternidad en la diversidad“Lo bueno que tiene esto es lo feo que se está poniendo”¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?Explicar: un desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).8 de Diciembre, Encuentro de Movimientos Ciudadanos en el Club AtenasIsrael es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa belleza1947 a 2018 ONU, UNSCOP, padres putativos de Israel – IAlan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?James Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelLa “carne cultivada” y otras amenazasDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Carlos Wuhl

10.12.2018

En estos momentos, en casi todas las partes del mundo, hay un avance irresistible de las fuerzas más reaccionarias, y abiertamente fascistas, y sin embago a través de las columnas de UYPRESS solamente un malón pro-sionsta, sigue « jugando », con las fibras de la existencia de un antisemitismo y una « diabolización » del Estado de Israel.

En lo único que podemos estar de acuerdo con la columnista Ana Jerozolimski, que al decir, del antisemitismo : « siempre ocurrió, pero ahora se PERDIO LA VERGUENZA », efectivamente, es el propio Estado de Israel, este hoy en que se apoya en un partido fascista, engendrado por un ideológo fascista, Lev Jabotinsky, fundador del Likud, en el cual se basa toda la política del Estado de Israel. Y si, HAN PERDIDO TODA VERGUENZA, ya que en ningún momento, ninguno de quienes que se sirven de las columnas de UYPRESS para defender lo indefendible, en ningún momento, analisan históricamente quienes son los del Likud, y cuales son sus verdaderos origines.

¿A quien tienen « miedo » ?, ¿creen que la gente no tiene memoria ?, o al menos como justificar, los decires de un primer ministro israelí y recordado por el resto servidores del sionismo. « No, -decía Benyamin Netanyahou, Hitler no quería matar a los judíos, sino que fue en noviembre de 1941, que el entonces Grand Muftí de Jerusalen, Mohammed Amin al-Husseini quien le sopló que a los judíos había que quemarlos y terminar con esta raza ».

¿Cuantas veces debemos denunciar esta mentira histórica ?, ya en 1924, Hitler en su libro « Mi Lucha », anunciaba su lucha a muerte contra la « raza judía », pero en el colmo de la mentira y manipulación, es la de ignorar la Orden N°1 del ejército nazi, desde setiembre de 1939, en que ordena, que en la retaguardia del la avanzada de los ejércitos nazis, habrían de actuar los llamados « statengruppen » de SS, en limpiar de judíos, comunistas, gitanos, y todo sospechosos de atentar al Estado del III Reich, a la altura de noviembre de 1941, ya habían hecho más de 2 millones de muertos sumarios. Y sin embargo, mantienen la tesis de Bibi : « Hitler no quería matar a los judíos, solo expulsarlos » !!!.

Estos personajes, hoy defensores de un Estado de Israel, sostenido por el partido fascista, Likud, no tienen el mímimo de verguenza de la historia, en que por ejemplo, recordando, el 80 aniversario de « La noche de los cristales rotos », tanto en Alemania, como en Austra en 1938, ninguno de ellos, que lo han comentado y presentado, ni nombran los motivos esenciales, del porqué se produjo esta « tristemente célebre » de la noche de cristales rotos, un pogrom monumental que azotó contra la colectividad judía de Austria y Alemania. Ellos mismos, que hoy por hoy levantan la existencia, icuestionable de un crecimiento del antisemitismo, ni se recuerdan que es a causa de un jóven judío polaco, nacido en Alemania : Herschel Feibel Grynszpan quien ultimó de 5 tiros al secretario de la embajada alemana nazi, en Paris, Ernst vom Rath, en prueba de su rechazo, a la persecusión de los judíos después de ser aprobadas las Leyes raciales de Nuremberg en 1935, y que es a partir de ese momento, que toda posibilidad de trabajo para los judíos en la Alemania nazi, y así como en Austria, les fueron cerradas, expulsados de sus clases, como profesores, expulsados como estudiantes, y alejados de toda función pública, y perseguidos económicamente, y físicamente, al ser abiertos los primeros campos de concentración, como Dachau.

Cada uno de quienes hoy siguen apoyando este gobierno de Israel, no han dicho una sola mención sobre esta muestra de heroismo, y que solamente, pagó con su vida, recién a los fines de la II Guerra Mundial, en 1945, ya que nunca en Alemania, se lo juzgó por ese atentado en Paris en 1938. ¿Porqué este « silencio » ?, es que acaso ahora los nuevos « amigos » de Israel, como Victor Orban el gobierno de Polonia,Estonia y otros paises del Este, quienes siguen siendo antisemitas...pero que apoyaron a Israel, a frenar que la resolución de la Comunidad Europea, mantuviera, que los productos presentados por Israel, pero que son producidos en los territorios ocupados de los palestjnos, fueran borrados de esas inscipciones, es el precio que paga Israel del Likud a sus nuevos amigos ?.

El acto del jóven judío de matar al secretario de la embajada alemana en 1938, a pesar de que fue causa, de esa « noche de los cristales rotos », hizo poner de relieve que al nazismo se lo debía combatir a muerte, y que solamente 3 años después, en 1941, quien sería el célebre « Coronel Fabien », Pierre Georges, un joven comunista, pero ya veterano de las brigadas internaionales en España, mata a un oficial alemán nazi, en la estación del metro de Paris, Barbés, dando así un vuelco decisisivo de la resistencia francesa frente al ocupante nazi. 3 años después de 1938, pero esa guerra comenzada en 1939, dejaría el rastro de la « Shoa », de la deportaciones, de los campos de la muerte, y la muerte de más de 40 millones de seres humanos. El ejemplo del jóven Herschel, podría haber cambiado el curso de la historia, pero no fue así. Y 80 años después, mantienen el silencio de su acto.

LAS AFIRMACIONES QUE QUIENES DEFIENDEN EL HOY ISRAEL DEL LIKUD, no responden :

-Theodoro Herzel, el propio fundador del sionismo, jamás expresó, ni en su libro « El Estado Judío » como oralmente, que Israel debía ser un Estado teocrático, sino todo lo contrario, abierto a lo civil, y a lo democrático. Y por encima de ellos, que no necesariamente estaría ubicado en Palestina, sino que podía ser fundado en Argentina o Uganda. !!!.

-El Estado de Israel, al aprobar la resolución de su Parmento, que Israel pasa a ser una « Nación Judía », va contra directamente de su declaratoria de Independencia de 1948, leida por el propio entonces Primer Ministro, Ben Gurión. Y que ni que hablar a la aceptación de la Partición de 1947 por parte de las Naciones Unidas.

-El actual Estado de Israel, basado fundamentalmente en el partido fascista Likud, NUNCA HA TENIDO UNA CONSTITUCION, ya que lo esencial de una Nación, a través de su Constitución, es la fijación de sus fronteras, e Israel JAMAS LO HA HECHO.

-Mientras existe el 18% de la población de Israel, son musulmanes, solo el 1%, se compone de matrimonios mixtos, ya que en Israel, no existe el Registro Civil, y para que dos personas que profesan dos religiones diferentes, deben irse a casar o a Chipre u otro país, y que luego en el propio Israel, NO SON RECONOCIDOS, ni por el Estado ni por sus familiares.

-Mientras que en la zona de Gaza, como en Cisjordania, en los « territorios - aún - palestinos », el agua corriente, la electricidad, y mismo el percibir los royalties de sus productos, son manejados por el Estado de Israel, y cortados « a piaccere », Israel, define que son medidas de seguridad de la propia existencia del Estado de Israel, cosa que va para más de 50 años de Ocupación militar. Al mismo tiempo solo dos paises en el mundo, votaron en contra el levantamiento del bloqueo a Cuba, dos paises contra el resto del mundo, Israel y los EEUU votaron contra !!!.

-Al aprobarse por el parlamento de Israel, la « Entidad Judía del Estado », esta fue calificada como pruebas de un verdadero « appartheid » al estilo del Africa del Sur, por personalidades y organizaciones mundiales, entre ellas el célebre director de Orquesta, argentino-israelí-palestino Daniel Baremboin, éste fue calificado como ANTISEMITA !!!, al igual que el historiador israelí Zev Sthernell, o el célebre director de cine Amos Gitai, también fueron tratados de antisemitas.

CUANDO OIGO LA PALABRA « BOYCOT », saco la pistola !!!

Estos personajes que forman el malón « sionista », se la han tomado contra el cantante inglés, ex integrante del grupo de rock « Pink Floyd », Roger Waters, después de una brillante actuación en Montevideo, donde concurrieron mas de 40 000 personas al Estado Centenario, y una actuación saludada por la critica uruguaya, como excepcional, con el pretexto que Roger Waters, lleva adelante una campaña de boycot contra Israel, no solo por su nuevo estatuto, que se aproxima al apartheid de la ex Africa del Sur, sino porqué aun mantiene por mas de 50 años de una ocupación colonialista, de los territorios palestinos.

Estos representantes del « lobbismo » israelí, salido directamente de la política del Likud, tienen el común denominador, que son uruguayos, y que dicen, saber de la historia uruguaya y en especial de la colectividad judía en Uruguay, una perfecta noción de su historia.

Lo que me lleva a pensar, que en nada se acuerdan, Y AUN NO EXISTIA EL ESTADO DE ISRAEL, que en Uruguay, se realizaron boycots, y famosas « listas negras » de quienes apoyaron el régimen hitleriano, y mismo aquellos que por años fueron pro-franquistas fascistas.

Hay que si recordar que Uruguay, hasta 1940, mantuvo una neutralidad en el conflicto mundial del 39-45, pero luego, firmando el acuerdo del Atlántico Sur que unia a una cierta cantidad de paises de América del Sur con los EEUU, Uruguay declaró su estado de guerra con la Alemania Nazi, contra Italia y el Japón.

Hay que hacer un poco de historia, para llegar a la conclusión, que yo saco, y que no hay ningún tipo de « ensalada » en mis propósitos, como se hicieron de la mañana a la noche, grandes fortunas, basadas ampliamente en la técnica, del « boycot » y de « las listas negras ».

Entre los años que Uruguay entró en guerra, contra el Eje, que fueron cerca de 6 años, la economía uruguaya, se basaba en parte, en la tenencia de libretas de « exportación e importación » cuyos propietarios, tenían la posibilibidad de « comprar » un dólar preferencial, de importación y exportación, que variaba en menos siempre, con el verdadero valor del dólar en plaza. Es decir, que el gobierno uruguayo « compensaba » a exportadores e importadores, con un dólar preferencial, muy por debajo del valor real del signo dolar, que regían esas esas exportaciones e importaciones.

Y es que aquí entran, de cuales son las empresas que gozaban de este verdadero « maná » gubernamental, y eran aquelllas empresas, exportadoras e importadoras de origen alemanas, italianas y españolas franquistas. En medio de la II Guerra Mundial, se desatan las consignas de boicotear y poner en « listas negras », estas empresas, por ser enemigas de la democracia.

Finalizada la guerra en 1945, dichas « libretas » cobraron de pronto un valor insospechable, ya que dichas exportaciones e importaciones, con Europa esencialmente estuvieron suspedidas por el conflicto mundial, pero que sus contenidos fueron engrosandose. Y es entonces, que en ciertos sectores, se comienzan a tratar de obtener dichas « libretas », con la promesa, de levantar « boycots » y salidas de « listas negras ». Son por valor de miles de millones de dólares, que entre 1945 y 1953 (fin de la Guerra en Corea) en que estas libretas pasaron de mano, de ex enemigos de la Humanidad, a honorables defensores de los valores democraticos.

Yo llamo a la memoria de quienes si se recuerdan, que entre 1945 y 1953, el dólar en Uruguay, estaba a menos de 0,95 centésimos de peso, y por lo cual, esas libretas de exportacion e importación, su valor era aún, menos, por lo cual, entre esos años, hubo una importación de productos alemanes, italianos, y de los paises aliados al Eje, que inundaron la plaza de Montevideo y del Uruguay entero, fue la época en que la porcelana más famosa en el mundo, como la porcelana alemana, costaba menos que la industria uruguaya, de la fábrica Olmos, las máquinas utiles - alemanas, eran colocadas a precios imbatibles, y el Uruguay entero disfrutaba de una ola de productos de excelente calidad y competenciabilidad a precios inegualables. Y así se hicieron el nascimiento de grandes fortunas, que hoy, ocultan, desde cuando « aparecieron » y que cimentadas en las técnicas del « boycots » y de las « listas negras », pudieron usufructuar, a miles de kilómetros de distancia, de la hecatombe vivida y que seguiría en Europa...y solo sería en 1948, en que nace el Estado de Israel.

EN EL COLMO DE « FESTEJAR » el 71 ANIVERSARIO DE LA PARTICION DE LA PALESTINA

En la última entrega de la Revista semanal : IDENTIDAD, otro de los elementos con que cuenta el lobbismo del gobierno del Likud, como representante del Estado de Israel de Hoy, el lic. Jorge Schneidermann, presenta una visión de lo que fue la votación por la partición de la Palestina (en ese momento con Mandanto británico), y que llevó por una buena mayoría a la creación de 2 Estados, uno judío el otro palestino (de los propios habitantes que se encontraban en ese Mandato británico) y que cuenta con el apoyo del entonces representante del gobierno uruguayo, el Prof. Enrique Rodriguez Fabregat.

La partición contó también, con todo el apoyo del los países del Este, con la Unión Soviética a la cabeza, así como los EEUU, el apoyo de Francia, y la abstención de la Gran Bretaña.

71 años después, el propio actual goberno del Likud, del Estado de Israel, al apoyar la creación de la NACION JUDIA, se pone abiertamente contraria a este recordartorio de la partición, ya que esa misma noche, el entonces primer Ministro de Israel, Ben Gurión : « ...El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución proclamando el establecimiento del Estado judío en Erezt-Israel; la Asamblea General solicitaba la adopción por los habitantes de Eretz-Israel de todas las medidas necesarias para la ejecución de esta resolución. El reconocimiento del derecho del pueblo judío a establecerse en su Estado, hecho por las Naciones Unidas, es irrevocable.

El derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueños de su propio destino, como todas las naciones, en su propio Estado soberano.

En conformidad, nosotros miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz-Israel y del Movimiento Sionista estamos aquí reunidos en el día del final del mandato británico sobre Eretz-Israel y, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y la fuerza legal de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la presente declaramos el establecimiento del Estado Judío en Eretz-Israel, que será conocido como Estado de Israel.

Declaramos que, con efecto desde el momento de la terminación del Mandato que será esta noche, vísperas del Sabat, el 6 Iyas 5708 (15 de mayo de 1948), antes del establecimiento de las autoridades del Estado regularmente elegidas de acuerdo con la Constitución que deberá adoptarse por la Asamblea Constituyente elegida no más tarde del 1 de octubre de 1948, el Consejo del Pueblo actuará como Consejo Provisional del Estado, y su órgano ejecutivo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provisional del Estado judío, llamado Israel.

El Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y a la recogida de los exiliados, fomentará el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes, estará basado en la libertad, justicia y paz como lo preveían los profetas de Israel, asegurará la total igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, sin consideración de religión, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, conciencia, lengua, educación y cultura, protegerá los lugares sagrados de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con las agencias y representaciones de las Naciones Unidas para ejecutar la resolución de la Asamblea General de 29 de noviembre de 1947, y adoptará todas las medidas necesarias para la unión económica de todo Eretz-Israel

Apelamos a las Naciones Unidas para que ayuden al pueblo judío en la construcción de su Estado y para que reciban al Estado de Israel en el comité de Naciones.

Extendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y a sus gentes y ofrecemos paz y buenas relaciones, y apelamos a ellos para el establecimiento de puntos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío establecido en su propia tierra. El Estado de Israel está dispuesto a hacer todo lo posible en un esfuerzo común para el progreso de Oriente Próximo... »

¿Cómo es posible al lic. Jorge Schneidermann pueda conjugar el estado actual, de 50 años de ocupación militar de los « trozos » de territorio palestino que aún quedan con el recordatorio de la Partición declarada por las Naciones Unidas, pero sobre todo el discurso de la Declaratoria de la Independencia del Estado de Israel, abierto a todos los que quieran sin prejuicios de sexos, religiones, que quienes deseen integrar lo que se llamará Eretz Israel y que entrará entre las Naciones Unidas. ? Si hoy, recordaron el 80 aniversario de la « noche de los cristales rotos » sin nombrar al jóven judío que mató al secretario de la embajada nazi en Paris, y que su ejemplo hubiera cambiado la historia, hoy quieren recordar a una Partición, a la cual, el actual gobierno Likud, del Estado de Israel, le ha dado voluntariamente la espalda para siempre, como créer que es posible una paz, y una superviviencia de dos Estados quienes tienen el mismo destino de estar en la faz del mundo.

Como diría el poeta cubano, Nicolás Guillén, en su obra « Litle Rock, » « pensadlo un momento, imaginadslo un solo instante » !.

Ex periodista de « El Popular » de Montevideo - Ex periodista de « El Siglo » de Santiago de Chile - Ex Jefe de Talleres de la Editorial « Nascimento » de Santiago de Chile.