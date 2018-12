Hasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Qué Argentina ve El Observador uruguayo?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaLa delgada línea separatoria entre un frente y el sectarismo del pensamiento únicoCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?Explicar: un desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Hasta aquí llego mi amor

Juan Santini

12.12.2018

" no tengo nada en contra (de los tupamaros) salvo una cosa muy grave, que dieron entrada a los militares" Ida Vitale.

La adhesión y la relación con los partidos políticos se basa en que esas colectividades representen el sentir y las aspiraciones futuras de parte de la sociedad y también, y porque no, las aspiraciones personales en su relación con la sociedad.

1971 fue el año de la concreción de un instrumento político e ideológico que nos enamoró, porque se elaboró y se plasmó con la estrategia de construir un Uruguay en un crisol de ideologías, respetando los pasados, con la sola mira de un futuro necesario para nuestro país.

La formación de este instrumento tuvo duros adversarios tanto de los partidos tradicionales -Partido Colorado y Partido Nacional-, pero también del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), que habían y estaban - en esos momentos- diciendo que iban a tomar el poder por la vía armada, vía que consideraban la única para acceder al poder y por lo tanto rechazaban la formación de un frente, con vista de actuar en el plano electoral, plano electoral que despreciaban.

El Frente Amplio se construyó en vastas movilizaciones por las libertades públicas y por la democracia. Era tal el desprecio del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que en reiteradas oportunidades atacaron violentamente muchas de esas movilizaciones, tildándonos, a los que participábamos de "patrinqueros".

En esa realidad se plasmó la formación del Frente Amplio.

Frente que tenía le peculiaridad de ser partido y movimiento, esta estructura determinó una vasta y profunda movilización.

En ese momento militaba en el frente de propaganda del Partido Comunista y se me encomendó la tarea de participar en la Comisión de Propaganda del reciente formado Frente Amplio. Mi organización tenía una estructura con medios y experiencia, los demás sectores integrantes del Frente no poseían esas características y por lo tanto hicieron confianza en que asumiéramos la conducción y ejecución. Eso fue reconocido por las noveles autoridades del Frente Amplio, en particular por el Cnel. HectorPerezRompani encargado de logística, y mano derecha del GralSeregni.

El primer gran hito fue la preparación del acto del 26 de marzo de 1971

Además de la propaganda previa tuvimos que resolver problemas técnicos inéditos, como una amplificación de calidad porque la mayoría del Coro y de la Orquesta Sinfónica del SODRE querían participar, entonando el Himno Nacional.

La propaganda de toda la campaña electoral, fue prácticamente con afiches y pintadas callejeras, ya que ningún Canal de Televisión, ni siquiera nos quiso recibir para poder contratar una propaganda paga.

Solamente había una Radio a la que podíamos acceder, CX30 Radio Nacional. Por supuesto ningún diario, que no fuera El Popular, autorizaba propaganda paga. Las empresas de coches parlantes nos querían cobrar fortunas.

Por esa razón, tuvimos que montar un taller de armado de equipos electrónicos y de publicidad, creamos nuestra propia empresa de amplificación, de carros parlantes, de producción de actos.

Como el Frente Amplio, por razón de la Ley Electoral, no tenía legalidad electoral (Se votó como lema Partido Demócrata Cristiano), se tuvo que crear una S.R.L., en que yo era uno de los titulares. El 27 de junio de 1973, el taller fue allanado por el Batallón No 1 de Comunicaciones del Ejército, como también fue allanada mi casa, con el consiguiente saqueo del taller y de mi casa. Estuve seis años luchando por el restablecimiento democrático en la clandestinidad, hasta que el 21 de enero de 1979 fui capturado por los Fusileros Navales, 40 días de tortura, procesado a 14 años de prisión en el Penal de Libertad, entre otras cosas, por ser propietario del taller de electrónica y publicidad, propiedad del Frente Amplio. Salí en libertad el 5 de enero de 1985 y tuve el recibimiento del Comité Plaza de los Olímpicos del Frente Amplio, se hizo un acto espontaneo frente a mi casa.

En democracia fui durante un período delegado alterno del Partido Comunista a la Mesa Política delFrente Amplio e integrante de la Comisión de Programa.

El período de formación del Frente Amplio fue un período precioso.

No importaba la lucha con la derecha, que hasta contrataba matones para que no se pudiera realizar las pocas acciones propagandísticas callejeras. El Partido Colorado tenía a los Espert y los blancos a un tal Nicolás Wolf para atacar las pegatinas a fierrazos y tiros al aire.

Tampoco importaba la infiltración del Movimiento de Liberación Tupamaros: iban a los recién formados Comités a plantear su tesis de que no servía la lucha electoral y a reclutar adeptos para su lucha armada.

En esas condiciones surgió un precioso instrumento de la unidad del pueblo para avanzar en democracia, del cual estábamos personalmente profundamente enamorados-

Las posibilidades futuras de una salida democrática con este instrumento fue el sustento para pelear por la democracia durante la dictadura y para soportar con ilusión los años de cana.

Y esa ilusión se hizo realidad con el triunfo y gobierno de Tabaré en la Intendencia de Montevideo y con el triunfo a nivel nacional en el 2004.-

¿Cómo se jodió todo?

En la salida democrática había un clima de concordia nacional y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, con sus presos de antes de la dictadura, recién salidos de la cárcel comenzaron a hacer "mateadas" y decidieron incorporarse a la actividad política - que siempre despreciaron - y finalmente se incorporaron al Frente Amplio en 1989 con el nombre de Movimiento de Participación Popular (MPPP).

Es objetivo, que sus planteos calaron en los frenteamplistas y han logrado una adhesión de la mayoría de los votantes frenteamplistas, esta adhesióna cambiado radicalmente la esencia inicial del Frente Amplio: su programa, sus formas de relacionamiento, su ser. De una alianza de base socialdemócrata a un movimiento populista, nacionalista.

Los populistas siempre estuvieron vinculados a los militares.: Peronismo en la Argentina, Peruanismo en Perú, Noriega en Panamá, Chavismo en Venezuela, por señalar algunos de los casos y en todos esos casos con un ingrediente muy nacionalista. Tan es así que cuesta diferenciar estos movimientos con el fascismo. Ejemplo, la relación del Gral. Peron con el fascismo italiano (él fue a cursos militares en la Italia fascista, su relación personal con Mussolini) y con el nazismo (su relación con Hitler y la acogida en la Argentina de muchos dirigentes nazis)

En nuestro país en la década del 70 surgió en nuestras fuerzas armadas una corriente de este tipo, se autodenominaban los Tenientes de Artigas. A posterior de las elecciones del 71, con el triunfo fraudulento de Juan María Bordaberry, se agudizan las contradicciones y los enfrentamientos en todos los niveles. A mediados de 1972 se produce la derrota total del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros: todos presos o exiliados. (Puntualizo esto porque en los jóvenes actuales se cree que los tupamaros participaron en la lucha contra la dictadura, lamentablemente, no solo no dispararon un tiro como tampoco tiraron un volante, NADA) Sus dirigentes, comienzan en los cuarteles donde estaban detenidos, contactos con los Oficiales de la Logia de los Tenientes de Artigas, con los que acuerdan un programa de cinco puntos, entre otras cosas se planteaba una reforma agraria con expropiación de algunos latifundios, una Ley de Pesca y ellos declinaban su lucha y pasaban a colaborar en un presunto gobierno militar de los Tenientes de Artigas.

Como al gobierno de los Estados Unidos no le interesaba que hubiera en nuestro país otro Perón, Noriega o Velazco Alvarado, organizó a los militares de su confianza - todo oficial uruguayo iba a la Escuela del Ejército de EE UU en Panamá y los conocían muy bien a todos - y dieron un contragolpe. Primero contra los Tenientes de Artigas. Mandaron a su Jefe, el Cnel. Trabal a Francia, a las semanas lo ejecutaron en una calle de Paris y luego, el 27 de junio de 1973 el Golpe de Estado definitivo.

De esta historia no se referían en las mateadas, ni en sus artículos, ni en sus libros, ni en sus discursos, ni en sus películas. Han tenido la admirable capacidad de construir un mito con un relato que no tiene nada que ver con su real pasado, son unos genios. Este aspecto está desarrollado magistralmente por Roberto Domínguez en ESPERANDO A KUSTURICA: "EL PEPE, UNA VIDA SUPREMA" (https://www.uypress.net/auc.aspx?91115)

Es como si la mayoría del MPPP sufriera de una esquizofrenia paranoide. La actual Vicepresidente de la República dijo a la prensa que ella tuvo en sus manos el título de licenciado de RaulSendic y lo dijo con ese tono de "paisana" que ella emplea para expresarse, cuando fue educada en el Colegio de las Hermanas Domínicas de la calle Rivera. Si dice eso de un hecho reciente, ni te cuento su relato sobre la historia pasada.

No crean que la relación del MLN con los Tenientes de Artigas, fue cosa del pasado. Ahora es una relación casi carnal, y es la causa que el Frente Amplio tenga la vergonzosa política sobre los derechos humanos.

Es indignante que Mujica diga, en referencia a la muerte de esa heroína Luisa Cuesta luchadora por la aparición de los desaparecidos:

"el pacto secreto de los involucrados en las desapariciones es la causa por la que no se sabe la verdad"

"Hay un pacto de secreto que no se puede desentrañar aunque uno quiera...".

"A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad", y seguidamente aclaró que son "recursos que no se pueden utilizar"

El único pacto que hay es el del MLN con los Tenientes de Artigas.

48 horas después de conocido el resultado del "balotage" que le dio el actual triunfo a Tabaré Vazquez, éste dio a publicidad la integración del gabinete, sin consultar al MPPP, lo que originó un profundo malestar en esa organización, porque eran los que más votos habían obtenido dentro del Frente Amplio. Como repuesta, José Mujica, en ese momento Presidente de la República, designó, a propuesta de Eleuterio Fernández Huidobro y en forma inconsulta del futuro Presidente a un oscuro General, que estaba haya abajo en la lista de Generales, para ocupar el cargo de Comandante Del Ejército: el Gral. Guido ManiniRios, eso sí, integrante de la logia de los Tenientes de Artigas.El sainete de la sanción en setiembre de éste año: que es sancionado, "pero tiene toda la confianza del Presidente de la República" (y del MPP por supuesto)indica la debilidad de Tabaré Vázquez frente al MPP en asuntos militares.

Fue vergonzoso y muy preocupante lo sucedido en el velatorio del Comandante del Ejercito de Liberación Nacional Tupamaros y Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro en agosto del 2018. Fue velado en la sede de ese Ministerio, de pesado, y el féretro envuelto en la bandera de del Ejército de Liberación Nacional Tupamaros. La bandera en el Ministerio de Defensa, y siguiendo las normas y rituales militares, indica el triunfo, la posesión militar, en este caso del Ejército de Liberación Nacional Tupamaros. Del Ministerio?, del Poder?

Es por todos estas razones que la actual política sobre los derechos humanos del gobierno del Frente Amplio es cobarde, inadmisible, vergonzosa, inescrupulosa, impúdica, desvergonzada y en última instancia, fruto de lo que permiten los Tenientes de Artigas.-

El MPPP y Mujica en particular, tienen una ética que deviene de su ideología populista. Todo lo que es bueno para la "Orga" es legítimo, aunque vulnere esa legalidad burguesa que tanto desprecian.

El rosario de ejemplos es manifiesto:

RaulSendic, el delfín de Mujica

Almagro, su guru en política internacional

Canepa su secretario particular

El Pato Celeste, como representante del Paco Casal

Bonomi Ministro del Interior para tapar la pancarta de un pobre loco.

El vaciamiento de FRIPUR por parte de los hermanos Fernández, previa condonación de una abultada multa por mal manejo de pescado.

El Tren de los Pueblos Libres de la manito con Cristina.

El puerto de aguas profundas para sacar toda la producción de América Latina

La regasificadora para abastecer de gas a toda América Latina

Envidrio

Y la "frutilla en la torta": la faena del Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa de hacer cumplir el pacto de los Tupas con los Tenientes de Artigas, con sorna y desprecio al Frente Amplio.

Lo que es bueno para la Orga es lo realmente revolucionario.

En las elecciones de 2014 dudé mucho en votar al Frente Amplio, en especial porque estaba votando a Raúl Sendic. Este personaje desde Suecia organizó una provocación contra los que estábamos presos con el solo afán de hacer campaña financiera para su grupo "Los seis puntos" (Detallado en mi artículo "Que dolorosos pueden ser los recuerdos")

En el 2014 el MPPP y sus aliadostuvieron la mayoría absoluta dentro del Frente Amplio.

Todo hace indicar que esa mayoría se ha ampliado. Por esta razón todos los dirigentes del Frente Amplio van en peregrinación a la chacra a pedirle la bendición del Pepe.

Yo reconozco que esa mayoría la han obtenido en buena ley: del Frente Amplio inicial, solo le queda el nombre.

No solo no me representa, sino me pone los pelos de punta, porque estoy en las antípodas.

Por eso lo del titulo:

"Hasta aquí llegó mi amor"



