Sendic culpó a Astori y dijo que no todos en el FA pueden hablar de ética

De 1999 al 2019. (Abordando eso gris, que parece la teoría).13 de Diciembre. Aniversario de la muerte del General Liber Seregni, dos días antes del Plenario Nacional del FAHasta aquí llego mi amorLa Alternativa ¿Para qué aliarse?¿Qué Argentina ve El Observador uruguayo?¿Quién no lo conoce a Juan?¿De qué se ríe, excelentísimo expresidente, Dr Julio María Sanguinetti?La estrategia para destruir al SistemaCarta abierta a veganos, animalistas y afinesLadran, Sancho, señal de que cabalgamosUn mundo se tambalea, pero el malon sionista esta presenteA 70 años de la Declaración Universal de Derechos HumanosReunión de zorros...¿Crear riqueza o acabar con la riqueza?El Concilio Arim / Miranda y sus ejes temáticos. ¿Academia/sociedad, buenas rela-ciones? ¿Descentralización?Israel es el único país del mundo libre que tiene terroristas de vecinosPreocupación global por el precio de los medicamentosAsunción AMLO en MéxicoMalas noticias para Andalucía y toda EspañaÁrbol sin raíces no aguanta parado ningún temporalLas Fuerzas Armadas uruguayas y el naciente peronismoMis motivos para apoyar a Mario BergaraCaida y redención de la yerba mateLa promesa y la acción en políticaLa bellezaJames Jimmy Jones: cobarde hasta el finLa coalición o el optimismo de la razón(Ciencia + periodismo) militante = fake newsLos médicos que hacen suyo el juego del gobiernoQue grueso error María JuliaEl sistema de justicia: una reforma estructural pendienteRoger Waters, embajador itinerante del B.D.S. La inveterada costumbre de satanizar a israelDe la concentración de la riqueza y el poder decisional a democracias plenasPreguntas a Roger WatersInterpretación libre o dirigida de un aficheSistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNIE)Brasil y nosotrosExpropiación de los derechos humanos en el uruguay del siglo XXIBrasil. Gracias Artigas¿Con qué parte del cuerpo está votando Brasil?

Inicio | Política Te encuentras en:

RECORDÓ A CAMPIANI Y A BENGOA

Sendic culpó a Astori y dijo que no todos en el FA pueden hablar de ética

14.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Sendic dijo ayer jueves en un acto de la Lista 711 en el Cerro de Montevideo que no todos dentro del Frente Amplio "están habilitados a hablar de ética" y apuntó sobre todo contra Astori.

Foto Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

A dos días del Plenario Nacional del FA donde se analizará su inhabilitación como candidato en las elecciones de 2019, el exvicepresidente Raúl Sendic aludió, según consigna El Observador, a Matías Campiani, socio del principal accionista de la exaerolínea estatal Pluna, y al exdirector de Casinos Municipales condenado por ilícitos en las salas de juego, Juan Carlos Bengoa.

Sendic dijo que no concurrirá a la reunión del sábado para no poner "otra vez la cabeza en la guillotina en un plenario".

"Escuché al ministro de Economía hablar sobre Sendic como un problema para la campaña electoral. Puedo decir que en el FA no todos pueden hablar de ética. No todos", dijo en conferencia de prensa.

Ante los medios el líder de la Lista 711 reconoció, según consigna El Observador, que el Plenario Nacional del FA que se celebrará este sábado 15 maneja como sanción su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones de 2019, instancia para la que Sendic se posicionaba como cabeza de lista al Senado de su agrupación.

Astori afirmó esta semana en una entrevista realizada en el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí que Sendic debía ser sancionado por el Plenario Nacional del Frente Amplio, ya que el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) fue "lapidario" y "no se puede ignorar".

Por su parte, Sendic se refirió este jueves al caso de Pluna y volvió a repetir que quienes trajeron al líder de Leadgate, Matías Campiani, y a su grupo son unos "fantasmas". Las gestiones para la búsqueda de un nuevo socio privado para Pluna en el primer gobierno del FA fueron encabezadas en ese entonces por el Ministerio de Economía que comandaba Astori, y el de Transporte que dirigía Víctor Rossi. "Esa situación le costó a Uruguay más de US$ 300 millones (...) Yo lo advertí y eso generó diferencias importantes dentro del FA", recordó el exvicepresidente.

"Ahora me entero que esta empresa, dentro del grupo Campiani, está haciéndole un nuevo juicio millonaria al país de más de US$ 1.000 millones. Por eso digo que no todos dentro del FA estamos habilitados a hablar de ética", subrayó.

También habló del caso de Juan Carlos Bengoa, miembro de Asamblea Uruguay, el sector de Astori. "Recuerdo la situación que hubo con Bengoa en el FA y la defensa a ultranza que se hizo por parte de los integrantes. Y Bengoa terminó preso".

Sendic también cargó contra los medios de comunicación uruguayos y señaló que han "perdido credibilidad" por la forma en la que trataron su caso. El exvicepresidente se refirió a este tema y prefirió no responder una pregunta que buscaba conocer si se arrepentía de los gastos en los que incurrió con la tarjeta corporativa de Ancap. "Esa pregunta me la han hecho muchas veces y no la voy a contestar. Porque ustedes al resto del sistema político no le hacen esas preguntas", dijo.

De esta manera, se refirió al caso del senador del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, que, según Sendic, "usurpó un campo de colonización a lo largo de más de 20 años". "Ustedes sólo se ocupan de la situación de Sendic", alegó, y se refirió a los casos del intendente de Soriano, Agustín Bascou, y al director por el PN en el Correo Uruguayo, Fernando Saralegui.

"Yo creo que la prensa ha jugado un papel. Ha tenido unas situaciones totalmente direccionadas. Lo lamento porque eso hace que pierdan credibilidad. Si están todos frente a un senador (Delgado) que hace 20 años que está ocupando el campo y ese senador se da el lujo de salir con amenazas sobre nuevas denuncias y ninguno de ustedes le preguntó... Desde el punto de vista profesional, dejan mucho que desear", dijo.

En los últimos días un Tribunal de Apelaciones ratificó su procesamiento por abuso de funciones y peculado (apropiación indebida de fondos públicos), en el marco de la megacausa de Ancap. Por otra parte, el exvicepresidente declaró a Telemundo que varias veces pensó en tomar la misma decisión de De León.

“La situación se hace muchas veces casi inllevable, hay que tener mucha fuerza y energía para enfrentar tanta mezquindad que hay en la política”.

“Pienso que la decisión del Plenario posiblemente esté prácticamente resuelta. En aquellos lugares en que los compañeros han planteado que la sanción ya fue, se ha procurado que vayan con libertad de acción. En aquellos lugares donde han planteado que la sanción tiene que ser la inhabilitación se ha tomado resolución y a su vez los grupos grandes ya tienen prácticamente redactada la moción, así que creo que en el Plenario va a tener un trámite bastante rápido. No espero ninguna sorpresa”, dijo a Telemundo.