“ENTREGARON EL APELLIDO SENDIC A LA DERECHA”

Para la 711 Sendic fue “proscripto” por la resolución del Plenario del FA

16.12.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- La lista 711 considera que Raúl Sendic fue “proscripto", este sábado, por el Plenario Nacional del Frente Amplio, luego de que decidiera inhabilitarlo a él, y al senador Leonardo De León, a presentarse en las próximas elecciones.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

La sanción durará hasta mayo de 2020, por lo que ambos no se podrán presentar ni para las elecciones nacionales ni para las departamentales.

El diputado de la 711, Felipe Carballo, dijo este sábado que la resolución del plenario es "una vergüenza" ya que le entregaron el "apellido Sendic a la derecha", según consigna Montevideo Portal.

"Lamentablemente se equivocan. Porque entregaron el apellido de Sendic, con 70 años de lucha, a los intereses que no son del Frente Amplio, a los intereses de la derecha", señaló.

Este lunes, a las 19 horas, Sendic se reunirá con sus militantes y hablará por primera vez luego de lo que fue esta sanción y de lo que fue la ratificación por parte de un Tribunal de Apelaciones sobre la causa que lo investiga por su gestión al frente de Ancap.

Carballo reiteró, como también lo había hecho el propio Sendic en varias oportunidades, que el ex vicepresidente hará campaña política por el Frente Amplio. "Que no participe del acto electoral no significa que no haga política", remarcó.

De todos modos, el propio y Saúl Aristimuño, también legislador del sector, enfatizaron en que ni Sendic ni la 711 van "a pagar con la misma moneda" a los precandidatos del FA, en referencia a las críticas públicas que hicieron la mayoría de los precandidatos oficialistas.