Hebert Abimorad

Carta Abierta al Dr. Tabaré Vázquez¿La historia se repite?Montevideo y la basuraNetanyahu imputado por soborno. Entre tristeza y preocupación.La extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaEl FMI pronostica. (Abordando eso gris, que parece la teoría).El silencio de radio faltó a la citaEl proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE I)Inseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosEl mago, el científico… y el médicoFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZLas medidas para recuperar la competitividad y el empleoUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaVanishing, una mala película sobre la leyendas de las islas FlannanEl seregnismo y sus supuestosAyuda humanitaria¿Quo vadis, España?Un Partido MundialLas mentiras de nuestro Presidente en pueblo CentenarioUsted, ¿no desconfiaría?Uruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesTantos como yo, con MarioCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué, por qué y para qué La AlternativaQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarloEcuador for exportSofíaMientras, “los atornillados” piensan en noviembre, la República y la Democracia se definen en octubreLas condiciones necesarias para una salida negociada de la crisis política en VenezuelaAmor en tiempo de cóleraMaduro y las utopíasARTE Y SOLIDARIDAD Exposición Subasta Ecuador 1982. Para rescatar en la memoriaDe la esquizofrenia a la ira¿Hacia dónde vamos?La oferta y la demandaMás trata el Frente Amplio de decir que vivimos en un país distinto y este más se parece al de siempreBolsonaro: Su popstar primera dama y los uruguayos

Inicio | Columnas Te encuentras en:

¿La historia se repite?

Hebert Abimorad

Globalización contra nacionalismo y rebrote de antisemitismo.

La globalización ha encontrado un adversario duro de vencer, el renacer del nacionalismo en busca de fortalecer el Estado nación. El capitalismo entró en una nueva fase,el capital financiero y los grupos industriales más poderosos sin vínculos con países ni fronteras. Para los nacionalistas se trata de un nuevo imperialismo.

Así lo entendió Steve Bannon, el estratega de Donald Trump, logrando dividir el país en las elecciones, arrastrando consigo a grupos como el Ku Klux klan, fascistas, racistas y soberanistas de diferentes cuño. Para estos actores los que gobiernan el mundo son, el grupo G8, la Organización Mundial de Comercio, EL Banco Mundial y el Fondo internacional.

Del otro lado, según Bannon, Hillary Clinton se reúne en secreto con bancos internacionales para planificar cómo destruir la soberanía de EE. UU. Para enriquecer estas fuerzas financieras globales.

Con este principio, los aliados de Trump deberían ser los partidos nacionalistas de la U E, como en Alemania, Alternativa para Alemania, (AfD), Austria, Partido por la Libertad (FPO), Hungría, Viktor Orban, Polonia, Derecho y Justicia (PiS), Gran Bretaña, UKIP, Francia, el Frente Nacional, entre otros.

Pero como la política exterior con su dinámica es impredecible, cuando Trump descubrió que estos partidos eran afines a Rusia, y no confían en Estados Unidos, se queda sin aliados en la U E. Y deberá creer nuevamente en la Europa global.

Al renacer de estos partidos nacionalistas se suma un rebrote de antisemitismo. Algunos hechos puntuales que son de actualidad.

Siete legisladores del partido laborista anunciaron su renuncia, por su discrepancia con la gestión del líder Jeremy Corbyn sobre el Brexit y las incriminaciones de posible conducta antisemita.

En Francia, un duro ataque verbal a Finkielkraut, intelectual francés de origen judío, conocido polemista y autor de numerosos ensayos. Electo miembro de la Academia francesa. Un grupo de salafistas que participaban en la marcha de chalecos amarillos en París, al grito de : "Cerdo sionista de mierda", "que te jodan", "gran mierda", "Francia es nuestra", "lárgate", amenazaron a Finkielkraut.

El martes 19 de febrero, unas 80 tumbas de un cementerio israelita de Quatzenheim, Estrasburgo, fueron profanadas y pintadas con esvásticas. También se halló escrito en una sepultura las inscripciones. "Esassisches Schwarzen Wolfe" (Los lobos negros alsacianos ), una posible referencia a un grupo autonomista alsaciano activo en los años 70.

Netanyahu durante la ceremonia en París, tras la matanza de Charlie Hebdo y el Hyper Cacher de Vincennes, en la sinagoga de la Victoria , pronunció estas palabras, "Todos los judíos que quieran emigrar a Israel serán recibidos con los brazos abiertos". A lo que Manuel Valls, entonces primer ministro, afirmó: "Francia sin los judíos dejará de ser Francia".

La conspiración judía contra la nación y el mundo son un tema recurrente de sectores nacionalistas, a lo que se ha sumado cierta izquierda y parte de la migración musulmana.

El sociólogo estadounidense, James Petras ha declarado que el gran problema para la democracia del país es el lobby judío. ( "Why condemning israel and the zionist lobby is so important". En su sitio Web oficial, 22 de diciembre de 2006).

Pax Americana

Hay fuertes similitudes entre las visiones de los antiglobalistas de hoy y la imagen del mundo a la que se adhirieron los nazis. El doctor Paul Hartig en el libro, La democracia del dólar, publicado en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, detalla cómo un grupo de industriales, banqueros judíos y accionistas se establecieron como autogobierno de los negocios de Estados Unidos. La riqueza nacional se ha dividido entre un conjunto de multimillonarios por un lado y las capas de población amplia de trabajadores y empleados por el otro. Los Estados Unidos ya no son una democracia liberal, explica el ideólogo nacionalsocialista, la sociedad estadounidense se ha convertido en una plutocracia, donde unos pocos ricos sostienen las riendas del poder en sus manos. Solo "unas sesenta familias aristocráticas y financieras ... determinan el destino de las poblaciones y las políticas estatales de los Estados Unidos".

Hartig continua, Washington con Wall Street quieren establecer su proyecto de Pax Americana, siendo dueños del mundo Y llama a luchar contra la Rusia bolchevique y el judaísmo internacional.

Hebert Abimorad