El proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE II)

Alvaro Fierro

11.03.2019

Hechas las consideraciones de la Parte I, más demandas que certezas, sigamos recorriendo el Contrato ROU-UPM.

(a) el Proyecto Ferroviario;

De este tema, hemos dicho ya algunas cosas en la primera parte. El tema no se agota, pero seguiremos la secuencia anterior.

(b) el Proyecto de Viaducto sobre la Rambla;

Son casi 100 MM de dólares , sin estudio de impacto urbano de ninguna especie. Si se estudiara otra traza por ejemplo a Nueva Palmira, se evita ese costo totalmente. ¿DINAMA y sus técnicos van a firmar eso bajo presión? Veremos.

(c) Los Proyectos viales.

El Contrato habla aquí de compromisos. Son tan generales e imprecisos que sorprende como luego el EF los puede presupuestar. Que trazados, que tipo de ruta, no se sabe. Por allí se dice que los tri-tren, camiones de tres zorras, producen menos desgaste carretero, porque su peso por eje es menor. No opino porque no sé. Que peso va autorizar el MTOP, no se dice. Se dice que debe autorizarlo.

(d) los trabajos de dragado de ANP;

Bien, ANP se compromete a dragar para acceso de buques, de mayor calado. Pero más adelante, en el EF se incorporan dos costos adicionales para poder concesionar un muelle para la celulosa. El traslado de los muelles pesqueros a Capurro, y la mudanza del Dique de Tsakos, cuya localización se desconoce. Estará estudiada estimo.

(e) los trabajos de electricidad;

Comprende la venta a ROU de la energía que UPM no use y la construcción de la línea para ese fin, con transformación y tendido hasta la conexión con UTE. UPM asume ese costo. Hay opiniones que rechazan la necesidad de comprar esa energía. ROU pagará por ella aunque no la utilice. Son ingresos para UTE, los cargos por transportarla en cualquier caso.

Lo que verdaderamente no se entiende otra vez en el flujo de fondos del estudio EF, es porqué poner como ingreso del proyecto una inversión que, si bien integrará los activos de UTE, son de uso exclusivo de UPM. Tal vez un valor residual de transformadores, líneas y torres al final del proyecto procedería. Un ingreso por toda la inversión es un error grave. Por así llamarle.

(f) cualquier otro proyecto, trabajo o actividad acordada a ser llevada a cabo por ROU de conformidad con este Contrato.

Decíamos en la Parte I de este análisis lo siguiente:

En el ítem f) se incorpora entre otras, la disponibilidad de agua para la operación de la planta, las condiciones ambientales y los compromisos establecidos en disponibilidad de mano de obra, legislación laboral etc, en los que ROU toma compromisos.

Solo algunos comentarios son necesarios. El agua es gratis y para peor hay que subir el nivel de Rincón del Bonete para asegurar caudal siempre. San Gregorio fue. Tapa su playa.

Las condiciones ambientales se ofrece mitigarlas con un aporte monetario para reducir la que tiene ya el río. Algo éticamente al menos dudoso. Salvo que asegurara un nivel de contaminación global menor al actual. Cosa que no se hace.

Las condiciones de mano de obra criolla, se asegura en relación 3 a 1. Bien. Pero insólitamente, se habla de respeto a los convenios colectivos y la autonomía parlamentaria en las exigencias legales con el personal advirtiendo, que si no se cumplen, en particular las no medidas de ocupación, no firman. Que bueno que respeten la ley, sería un golpe de estado no hacerlo. Me sorprende que eso se haya redactado. ¿Cómo resolverán eso los amigos del PIT-CNT no se sabe? Un viaje para ellos. Principios vs. necesidad de trabajo.

Volveré rápidamente al tema Ferroviario, para refrescas los datos.

El Presidente ha golpeado la mesa diciendo se hace igual con o sin UPM. El sabrá.

Lo que se sabe es que la obra que UPM quiere, es 26 veces más cara el km, que la que el mismo gobierno y el anterior, decidieron hacer para la carga local.

Que justifica gastar tanto más, no tiene explicación. En todo caso podría hacerse una obra mejor que la que se suspende, pero a un costo entre un cuarto y un tercio de lo que se haría para UPM. ¿Dónde quedarán esos costos hundidos de obra ferroviaria mas otros cargos? Los voy a resumir en tres líneas.

- Obra Ferroviaria 1.617 MM

- Viaducto 92.6 MM

- Expropiaciones 21.0 MM

Totalizan 1730 MM de dólares. Eso es 6,3 MM de dólares el km. Estas cifras son innegables por defecto. Puede ser más. Lo es, por ejemplo los créditos que exigirá.

¿Es este el mejor destino para este dinero? Quién esto escribe no es contrario a las papeleras, mucho menos al ferrocarril y menos que menos a la inversión extranjera o local. Sin ella no hay progreso económico posible. Ya vimos que la explotación forestal estará igual sin UPM 2. Habrá viveros, plantaciones, cosechas, transportes férreos y carreteros. Sea como sea. La pregunta básica es si el Gobierno negoció bien. Me atrevo a decir que no negoció. Compró un enlatado, que legítimamente UPM está vendiendo. La responsabilidad no es de la empresa. Es nuestra.

Hay o puede haber, se me ocurre muchas otras cosas que pueden hacerse por PPP y que darían mucho trabajo. Mucho. Y necesario, bien que lo es. Por ejemplo, un plan de erradicación de asentamientos. HayPPPs para escuelas y centros deportivos. ¿Son todos los necesarios? Se precisan más cárceles. Dignas por supuesto. Podrían hacerse por PPP. Ya hay una.

Algunas conclusiones:

1) El contrato tiene objeciones jurídicas diversas que están en manos de gente especialista y se han presentado a la Cámara de Diputados.

2) Los estudios presentados por el Gobierno, son sumamente débiles, o sencillamente inexistentes. AFE hizo dos estudios de PPP en el gobierno anterior. Costaron 200.000 dólares. 320 páginas de estudios contra 29 para la mayor inversión de la historia. Esas minutas, para evaluarlas con seriedad requieren más información. Ni siquiera tienen firma técnica. Las firma el Presidente por lo tanto.Está claro que fueron hechos a posteriori de tomar la decisión lo cual les quita toda transparencia y los cancela como estudios para ser en todos caso comprobaciones. Si así no fue, es necesario saber cuales fueron los estudios.

3) El ferrocarril, este ferrocarril, donde está la mayor parte del dinero, es un exceso notorio para un país como el nuestro. Escuchar que será el ferrocarril más moderno de la región, no me da orgullo. Me da vergüenza. La vergüenza que da que un gobierno de inspiración popular, le ponga sobre la mesa y en el bolsillo a su gente una inversión totalmente fuera de sus pobres cuentas. Un proyecto que sale de quienes lo hacen. Políticos agotados. Que creen que levantarse todos los días y trabajar es el mérito. El mérito es hacer las cosas bien. Trasparentes, fundadas. De manera que hagan sentir confianza y ganas de mejorar y no que la gente piense otra vez "éstos se la llevan". Yo no acuso de cosas que no sé. Lo que sí sé de esto, es que es lo menos profesional que he visto en mi vida para hacer una inversión de este porte. Quienes lo firman y lo avalan, saben de esto. Mucho más de lo que yo puedo saber. Ellos fueron mucho mejores esponjas que yo cuando niños. Como dijo Batlle de los niños. Los mismos que van a pagar esto, si así se concreta.

Álvaro Fierro (ex Vice Presidente de AFE y ex Director de Transporte Ferroviario)

Mail:alfierro49@gmail.com