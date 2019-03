Política, chinchorros y chorrosEl fin de la predominancia. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Tiny House¿Dónde está la brújula? (II)Lamentable ejemplo femeninoEsteban Valenti: ¿traidor? El maniqueísmo en la izquierda¿Prolongando la vida o Prolongando la agonía?Examen Periódico Universal y desafíos de las políticas públicas en derechos humanos.ANECDOTARIO: Las bombachas en la reja.BUSCADA (la verdad)El proyecto UPM2: incertezas de la mayor inversión de la historia (PARTE II)Equidad de género y feminismos: no perder el norteSoborno - Fraude - CoimasEsteban Righi24 razones para oponerse al “contrato ROU UPM”¿La historia se repite?Montevideo y la basuraLa extranjerización de la tierraMalicia indígena y viveza criollaInseguridad. El Partido Nacional pone luz donde el FA quiso dejar oscuridadTriste es el país que hace política con sus niñosFRANCIA : Más de 5 meses de «chalecos amarillos». DERIVA DEL AUTORITARISMO MACRONIANOLA MASACRE DE JODYALÍ: CONSTANTE LLAMAMIENTO POR JUSTICIA Y PAZUn Presidente que lidera con verdades, "militantes" virtuales que mientenVenezuela: guerra suspendidaEl seregnismo y sus supuestosUn Partido MundialUruguayos….. Mediocres, Cobardes y CorruptosLas “fiestas” las disfrutan los acaudalados, no los sectores popularesCABO POLONIO, BALIZAS Y SU ENTORNO: HiSTORIA DE UN PAISAJE NATURAL Y HUMANO A PROTEGERQué funciona mal en la ciencia, y cómo mejorarlo

PURA POLITICA

Destitución del General Guido Manini Ríos

13.03.2019

MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) - Cada tanto se rompe la modorra de la vida política previsible y plana. En este caso no con una sorpresa, sino con una confirmación: ha nacido oficialmente un nuevo personaje político, el general Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército durante 4 largos años.

©Javier Calvelo - AdhocFOTOS

Si alguien tiene alguna duda, lea o escuche el mensaje de despedida de Manini Rios, emitido desde la página oficial del ejército en internet, con una escenografía apropiada y muy bien pensada políticamente. Ya no ocupaba el cargo en el Ejército y no tenía las potestades para utilizar ese medio oficial para difundir su mensaje. Un detalle más. Todo estaba preparado.

Lo hizo en traje de fajina, con los pabellones patrios y la imagen del General José Artigas de fondo. Más oficial, imposible. Es el último episodio de una larga serie de violaciones de las normas y leyes a las que debe atenerse un oficial en actividad, mucho más el comandante en jefe del Ejército. Todos los sabíamos, no nos hagamos los tontos.

El primero que debía saberlo y actuar en consecuencia debía ser el Presidente de la República, Tabaré Vázquez. En su primer gobierno, destituyó de un saque al entonces comandante en jefe general Carlos Díaz, en octubre del 2006, por no haber notificado a la ministra de defensa Azucena Berrutti una reunión con dirigentes colorados, entre otros Julio María Sanguinetti.

La comparación con la actual situación es aplastante, se necesitaron sanciones, arrestos a rigor cumplidos en Europa por parte de Manini Ríos, antes de que Vázquez, lo destituyera a gusto y gana del propio general. Se puede decir que fue una destitución programada milimétricamente, por Manini.

En diversas oportunidades Manini Ríos hizo declaraciones de alto contenido político, es además la primera vez que un destituido comandante en jefe, emite un mensaje de despedida de estas características, como fue la primera vez que se tenga memoria, que el comandante en jefe del ejército hace un sentido discurso de despedida ante la muerte del entonces ministro de defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

No era para menos, las coincidencias entre ambos fueron conocidas y notorias. "En mi opinión fue la crónica de una muerte anunciada"dijo el Coronel (R) Arquímedes Cabrera..." "Estuve y me involucré muy directamente como asesor del ministro de Defensa en la designación del General Manini. Lo conozco muy bien, conozco sus aptitudes, su sentido del compromiso, su profesionalismo y su liderazgo", dijo Cabrera y agregó: "Todos los mencionados eran integrantes de la logia de los Tenientes de Artigas, los principales responsables del golpe de estado de junio de 1973, que han ido tomando fuerza paulatinamente."

Esa misma logia, fundada por el general Mario Aguerrondo que en democracia y durante los gobiernos de los partidos tradicionales, en particular los de Sanguinetti y Lacalle tuvieron un papel destacado, no solo a través de declaraciones u opiniones, sino también de acciones, no muy santas por cierto, contra dirigentes políticos e incluso realizaron operaciones de espionaje contra otros altos oficiales.

Todo eso es historia antigua cubierta por diversos medios de prensa, volvamos a la actualidad. Para comprenderla hay que responder algunas preguntas importantes.

¿Cómo es posible que un Ministro de Defensa notoriamente relacionado con diversos compromisos con los Tenientes de Artigas, pudo lograr su propia supervivencia y la de sus subordinados que lo despidieron como uno de los suyos? Muy simple, porque en realidad, Fernández Huidobro no era el único ni actuaba en solitario, siempre tuvo el apoyo de su sector original, el MLN, o mejor dicho el núcleo todavía actuante y operativo del MLN. Fernández Huidobro tenía una particular propensión y una historia sobre esos vínculos, pero con eso no se explica que alguien que insultó de manera soez al propio Vázquez, tuviera tanta autonomía y poder. Incluyendo el tema del bloqueo total del tema de los derechos humanos.

Era una línea oficial del MLN que se impuso al propio Presidente de la República. La salida de Manini Ríos, no cambia absolutamente nada, se fue cuando quiso y de manera planificada y sobre todo como parte de su estrategia política.

¿Fue solo el MLN? No, no seamos injustos, hay varios sectores del FA, sobre todo el Partido Socialista que mantuvo cordiales comidas con Manini Ríos, incluso en unidades militares. Obviamente el Ministro de Defensa estaba plenamente al corriente. ¿El presidente Vázquez también?

El discurso de despedida del cargo de Manini Ríos fue de una precisión neuroquirúrjica. Es el diseño público y completo de su plan político. Por ley no puede ser candidato en estas elecciones, deben pasar dos años desde que abandona el cargo, pero habrá otras elecciones y otras oportunidades, ante el desolador panorama político actual, donde para revivir, apenas revivir al histórico Partido Colorado que ocupó durante más de un siglo y medio el poder, tuvo que aparecer un dirigente de 83 años, Julio María Sanguinetti. El discurso del ex comandante en jefe desnuda su público objetivo, su plataforma básica, sus argumentos principales y se basa en su carisma.

Es un discurso extremadamente peligroso, porque apela en el fondo, exactamente a los mismos argumentos, los mismos adjetivos renovados con los que se comenzó el camino hacia el golpe de estado de 1973. Ahora en un nuevo continente donde los cambios traumáticos se dan de otra manera, a través de las urnas.

Y además se asienta en algunas verdades, como por ejemplo que las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército figura en los primeros puestos en el nivel de apoyo ciudadano en las diversas encuestas de opinión pública. Y tengan por seguro que la "inteligencia militar" tiene mucho más insumos al respecto.

Eso se lo ganaron por su papel en atender y estar siempre presentes en los desastres y emergencias climáticas y de cualquier tipo y porque se mantuvieron afuera de los conflictos sociales y políticos que tienen bastante agotados a los ciudadanos.

Ocuparon una destacada posición como corporación de servicios, mientras otras corporaciones, con un discutible papel del gobierno, se han transformado en uno de los factores de mayor irritación. Las organizaciones patronales, sindicales, educativas, médicas, hasta incluso las religiosas.

Y sin embargo los militares han sido la más cerrada y perfecta corporación, defendiendo a capa y espada los 12 años de tenebroso pasado de la dictadura, con la complicidad de integrantes de los diferentes gobiernos civiles, colorados, blancos e importantes y determinantes sectores del Frente Amplio.

Los que salgan a gritar "al lobo, al lobo" agitando sábanas de peligro de golpes de estado, estarán apuntándole al bulto, errándole y colaborando desde su primitivismo al proyecto político en acto.

Ha terminado un comandante en jefe y ha nacido una nueva figura política, que habrá que seguir con mucha atención e inteligencia.

Solo una referencia histórica, todos los civiles y militares que quisieron construir su proyecto sobre la supuesta "familia militar" sufrieron grandes revolcones. Políticamente en el Uruguay, esa familia solo existió bajo el terror de la dictadura y con enormes fracturas internas, en las elecciones, en la soledad del cuarto de votación lo que se define siempre es una batalla política y cultural.

Una batalla, que la izquierda, incluso afrontando el tema de los militares, va perdiendo paso a paso.