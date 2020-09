David Malowany

La danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

El estado-nación israelí versus el patriotismo constitucional norteamericano según Hannah Arendt

David Malowany

15.04.2019

En una entrevista televisiva celebrada un año antes de su muerte, Hannah Arendt (1906-1975) explica las principales diferencias entre un estado federal como Estados Unidos y el que finalmente llevó a cabo el sionismo, en la Tierra de Israel - Palestina.

Estados Unidos no es un estado-nación. No está unido por herencia, por recuerdos, por el suelo, por la lengua o por un origen identitario. Los únicos norteamericanos auténticos son los aborígenes, todo el resto son ciudadanos. Lo que une a los norteamericanos es la aceptación de la constitución. Para los alemanes o franceses, la constitución es un pedazo de papel que pueden modificar en cualquier momento, pero en Norteamérica, es un documento casi religioso, el recuerdo constante de un acto sagrado, el acto de su fundación. Dicho acto consistió en reunir un grupo de minorías étnicas, provenientes de muchas regiones sin por eso nivelar ni anular estas diferencias. Los padres fundadores se dedicaron sobre todo a preservar los derechos de las minorías porque consideraban que en un cuerpo sano debe existir una pluralidad de opiniones.



Por el contrario, Israel es un estado-nación. Su actitud hacia los nativos árabes depende en gran medida de la identificación que los judíos fundadores del mismo, provenientes en su mayoría de Europa Central siempre sintieron instintivamente y sin reflexión. Para Teodoro Herzl y Bernard Lazare, su origen judío tenía un significado político y nacional. No podían hallar un lugar para ellos en el mundo judío si el pueblo judío no constituía una nación.



La pensadora alemana escribía en 1946 - El Estado Judío cincuenta años después- el sionismo puede incluirse entre los muchos "ismos" de la época, cada uno de los cuales pretendía explicar la realidad y predecir el futuro en base a leyes y fuerzas irresistibles. Al igual que los movimientos contemporáneos más conocidos como el socialismo o el nacionalismo, nació de un verdadero entusiasmo por la política, y comparte con ellos el triste destino de haber sobrevivido a las condiciones políticas que lo hicieron posible. Según esta versión, la nación es un organismo eterno, el producto de un inevitable desarrollo natural de cualidades innatas, los pueblos no son entendidos como organizaciones políticas, sino como personalidades sobrehumanas.



En este sentido, y casi desde el principio, la desgracia de la construcción de un hogar nacional judío ha sido que iba acompañada de una ideología centro- europea de nacionalismo. Por razones ideológicas, los sionistas desdeñaron a los árabes-palestinos, que vivían en lo que para ellos habría sido un país vacío, para que encajaran en sus ideas pre-concebidas de emancipación nacional.



El mencionado movimiento político-ideológico tuvo un gran espaldarazo con la catástrofe europea, pero ello le contagió de elementos no queridos. Para los judíos que pasaron por esta experiencia todos los gentiles pasaron a ser iguales a los perpetradores del crimen. Eso es lo que llevó a los sobrevivientes del holocausto a su deseo de ir la Tierra de Israel y Palestina. No es que se imaginaran que allá estarían seguros: es simplemente que querían vivir entre judíos, pase lo que pase. Lo que los supervivientes deseaban por encima de todo, era el derecho a morir con dignidad: en caso de ser atacados, con sus armas en las manos. Pasó, probablemente para siempre, aquella preocupación básica de los judíos durante siglos: sobrevivir a cualquier precio. En lugar de ello, se encontró en los sobrevivientes un rasgo esencialmente nuevo, el deseo de dignidad a cualquier precio.



Los sionistas están convencidos, y así lo han anunciado muchas veces, de que el mundo - o la historia, o una moralidad de orden superior- les debe una reparación por las injusticias causadas a los judíos durante dos mil años y, más concretamente, una compensación por la catástrofe de los semitas europeos, que en la opinión de los sionistas, no fue simplemente un crimen de la Alemania nazi, sino de todo el mundo civilizado. Los árabes palestinos, por otro lado, replican que dos injusticias no hacen una acción justa y que ningún código moral puede justificar la persecución de un pueblo en el intento de reparar la persecución de otro.



Israel puede convertirse en un factor muy importante para el desarrollo de Oriente Próximo pero siempre seguirá siendo una pequeña isla en medio de un mar árabe. El judaísmo a diferencia del cristianismo no es una creencia, una fe, es una religión nacional, en la cual religión y nación coinciden. A los 14 años Arent le dijo a su maestro de judaísmo que no creía en d-os. El respondió, nadie te lo pide.



En la entrevista con Errera y Lubtchansky, culminó diciendo, Israel es el representante del pueblo judío en el mundo, que esto nos guste o no es otra cuestión.



Bibliografía: Una revisión de la historia judía y otros ensayos, Paidos, 2005.

Entrevista de Roger Errera y Jean Claude Lubtchansky a Hannah Arent, disponible en Youtube.

