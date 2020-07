Larrañaga no aceptará cadena nacional si debe realizarse el día después de las internas

¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La Ley RomayEl retorno del debate laicoLos planes de la kakistocraciaSociedad versus economía. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La culpa siempre será nuestraDudas y certezasLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoHistorias Reales. Capítulo 20. Patrón del Siglo XXI. Tienda Inglesa - ZaindesztatFrutillas todo el añoLes presentamos los textos de Sergio Nicolás Mato y de Alfredo Fernández Vicente. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.25 de Agosto - el Comité y la MilitanciaVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraNuevo gobierno frances: Castex-Jupiter, ninguna confianzaIsabel ya tiene quien le escribaCovid 19: ¿engendro natural o político?El amigo de TrumpLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoAriel Ruiz Urquiola: Héroe primero; luego traidorLas Islas Feroe y el dilema de independizarse o seguir siendo parte de DinamarcaAjuste Fiscal, Salomón y Los IntocablesEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverar¿Por qué?Reflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaPaíses nuevos en el siglo XXProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

“VIVIR SIN MIEDO”

Larrañaga no aceptará cadena nacional si debe realizarse el día después de las internas

30.06.2019

MONTEVIDEO (Uypress)- El senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, calificó de "atrevimiento, falta de respeto y abuso de poder" la decisión del Gobierno de Tabaré Vázquez de otorgarle para el lunes próximo la cadena nacional de Radio y TV para informar sobre la reforma constitucional en materia de seguridad que irá a plebiscito en octubre.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

"Así no. Concedieron la cadena, pero no pudieron contener su soberbia y su mezquindad. En estas condiciones no es aceptable. Reclamamos respetar a más de 400.000 uruguayos que firmaron y también a los que no. El Gobierno no es dueño de la cadena nacional. La gente merece respeto", escribió en su cuenta de Twitter horas más tarde.

Asimismo, recordó que en 2014 se concedió la cadena nacional para el 22 de octubre, cuatro días antes de que se realizara el plebiscito, a las campañas "No a la Baja" y "Para Vivir en Paz".

En una nota publicada por El Observador se confirma que el gobierno le informó al precandidato blanco que debía hacer uso de la cadena nacional de radio y televisión para defender la reforma constitucional en materia de seguridad el lunes 1 de julio, un día después de las elecciones internas.

Así se lo confirmó este viernes el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, al líder de Alianza Nacional, quien no accedió a la fecha, según supo El Observador en base a fuentes políticas. El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo que el tiempo con el que cuenta el precandidato para preparar la cadena es "extremadamente correcto".

"Atrevimiento, falta de respeto y abuso de poder!" escribió Larrañaga en su cuenta de Twitter.