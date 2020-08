Chile: La alta expectativa económica y la caída de popularidad juegan en contra de Piñera

Coronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesAvance bolivariano en ArgentinaNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?La ciencia y la política¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”Historias Reales. Capitulo 24. Historias reales de miserias y riquezasCarta Abierta a todos los políticos del Uruguay: ¿A quiénes defiende Manini?5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguayUruguay ante lo ambiental. ¡Menos altivez institucional y más vergüenza ecológica!Propaganda – Agitación – PropagandaAtrapados en Planilandia: el programa de alimentación escolar en el banquillo de los acusadosSobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasTemas ambientales en la Ley de Urgente Consideración (LUC)Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¿“TIEMPOS MEJORES”?

Chile: La alta expectativa económica y la caída de popularidad juegan en contra de Piñera

14.07.2019

SANTIAGO DE CHILE (Uypress)- Para este año, 2019, el gobierno se fijó como meta económica de crecimiento, un rango de entre 3% y 3,5%, difícil de alcanzar, según los especialistas. Paralelamente, cae la popularidad del presidente Sebastián Piñera.

@Eraldo Peres / AP / Sputnik

Chile ha dejado de ser la estrella de América Latina en materia económica, según consigna El País de Madrid. El actual Gobierno, presidido por el conservador Sebastián Piñera, llegó al poder con la promesa de recuperar el dinamismo perdido tras la desaceleración en el segundo mandato de Michelle Bachelet, pero enfrenta un camino mucho más difícil de lo que podría esperar. En el primer año de mandato de la derecha, el crecimiento escaló hasta el 4%, más que duplicando el 1,8% que alcanzó la Administración anterior. Pero en 2019 difícilmente se llegará a la meta de entre el 3% y el 3,5%, a pesar de que el Ejecutivo se esfuerce en dar un tinte positivo a la marcha de la economía chilena.

La economía es uno de los principales factores que explican la fuerte caída de la popularidad, tanto del presidente como de su Gobierno, 16 meses después de su llegada al poder. Porque aunque Chile sigue siendo de los países que más crecen en la región y puede presumir de un orden ya histórico -un banco central autónomo, inflación baja y políticas públicas serias-, la realidad choca con las altas expectativas de la población, alimentadas por el propio equipo de Piñera desde la campaña.

"¿Somos más optimistas que el promedio del mercado? Sí, somos más optimistas que el promedio del mercado", señaló el pasado martes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al presentar el Informe de Finanzas Públicas, correspondiente al segundo trimestre. La mano derecha de Piñera en el manejo de las finanzas públicas insistió en una proyección de crecimiento del 3,2% para este año, aunque la última encuesta de expectativas del banco central ya rebajaba su estimación hasta el 2,9%.

A fines de junio, el expresidente del instituto emisor, Rodrigo Vergara, escribió en el Centro de Estudios Públicos (CEP) que "los datos apuntan a un crecimiento anual más cercano a un 2,5% que a un 3%". "La inversión, que tuvo un crecimiento de 4,7% en 2018, se ha desacelerado. El primer trimestre creció 2,9% y un componente muy relevante de esta, las importaciones de bienes de capital, presentan una leve caída en 12 meses en lo que va del segundo cuarto del año. Ello indicaría una inversión que continúa débil en el segundo trimestre", señalaba el economista.

Con un crecimiento potencial de 3,5%, Chile intenta buscar explicaciones al devenir de su economía. El propio Gobierno apunta a los factores externos, aunque se trata de un argumento que la derecha rechazó cuando la socialista Bachelet era la que estaba en el poder y ellos atribuían la desaceleración exclusivamente a las reformas del Gobierno, criticadas por su multiplicidad y mala implementación. Lo que ocurre en Chile, sin embargo, parece empujado por una serie de factores complejos, algunos coyunturales y otros de largo plazo. La guerra comercial entre China y Estados Unidos evidentemente es uno de ellos, porque golpea especialmente a economías exportadoras, pequeñas y abiertas, como la chilena. En mayo pasado, el crecimiento interanual fue solo de un 2,3%, lastrado especialmente por la minería -un sector clave, habida cuenta de que el país sudamericano es el mayor exportador de cobre del mundo-, que no se recupera.

Problemas de crecimiento

Economistas de diferentes tendencias, sin embargo, coinciden en que Chile tiene hace tiempo un problema de capacidad de crecimiento, independiente del ciclo económico. Se trata, en parte, de una tendencia natural: los países pobres crecen más que los ricos y, a medida que dejan atrás la pobreza, cuesta más crecer. Pero existe un segundo asunto: al mercado chileno le ha costado encontrar nuevas vetas de expansión, lo que se refleja en que los volúmenes de las exportaciones per cápita se encuentran estables desde hace 10 o 12 años.

Oscar Landerretche, socialista, escribió hace unas semanas que "el Gobierno tiene la convicción de que su dificultad de cumplir la promesa de crecimiento es culpa de Trump o del Parlamento, cuando, en realidad, es un fenómeno estructural". Expresidente del directorio de Codelco -la empresa más importante del mercado del cobre, de propiedad pública-, apuntaba a que el modelo de desarrollo seguido durante casi medio siglo está agotado. "La verdad es que Chile está hace por lo menos 15 años en una tendencia de caída de su productividad y competitividad, atravesando, ya, dos gobiernos de izquierda y de derecha, que naturalmente comparten la responsabilidad".

Para Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda del último Gobierno de Bachelet, "otra causa del menor crecimiento es una combinación de políticas macroeconómicas insuficientemente expansivas". "El lado fiscal ha logrado un gradual ajuste (que es necesario y levemente contractivo). La evolución de la inflación, por su parte, sugiere que a la parte monetaria le ha faltado fuerza", escribía en una reciente columna en el diario El Mercurio.

Crispación política

Los indicadores de confianza, tanto empresarial como de los consumidores, por otra parte, han caído producto del clima político crispado. Porque un elemento que ha afectado a la economía chilena tiene relación a las reformas que no han terminado de acordarse en un Parlamento altamente polarizado, donde el oficialismo de Piñera no tiene mayoría y no ha mostrado destreza política para llegar a consensos con la oposición.

Sucede con la reforma tributaria, por ejemplo, donde siguen pendiente los cambios a la normativa aprobada en el Gobierno de Bachelet. "Que el Congreso se tome más tiempo en la reforma tributaria está impactando en el bienestar del país", señaló este viernes el líder de los empresarios, Alfonso Swett, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). "Una empresa dice: '¿invertiré o no? ¿En qué sistema tributario?' De alguna forma, está esperando que tengamos claridad y esa espera se traduce en menos inversión", indicó al Diario Financiero.

Fue el propio Piñera el que alimentó las altas expectativas ciudadanas en su campaña -en la que se valió del eslogan "tiempos mejores"-, lo que ahora se vuelve en su contra. Porque aunque la economía no enfrente los problemas de Brasil o Argentina, las aspiraciones de la población son elevadas y chocan con la realidad. La Moneda enfrenta una época compleja: la popularidad del presidente está en torno al 30%, el crecimiento ha sido menor al prometido y la gente no advierte mejoras en el empleo y en los salarios. De cualquier forma, no es la oposición la que capitaliza las dificultades de la economía: parece altamente probable que la derecha logrará un nuevo periodo en La Moneda en las presidenciales de 2021. Fue lo que no consiguió el propio Piñera en 2013, cuando pese a sus buenos resultados económicos -5,3% de crecimiento promedio en su primer mandato- debió entregarle la banda presidencial a Bachelet.