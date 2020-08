William Marino

El capitalismo ideológicoDos comentarios bien de esta época. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Pandemia? ¿Peste? Una mirada históricaTejido financiero apropiador, el caso de BlackRock¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe buscaManini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Ya fueron las internas, ahora…

William Marino

19.07.2019

Ya pasaron las internas, ahora vienen las que duelen. Dentro de 98 días serán las que se eligen Presidente y Vice. Los diputados y senadores, también. Pero que nos dejo esta interna, en números reales, digamos ya definitivos.

El más votado: los blancos, luego el F. A.; tercero los colorados; cuarto el partido de Manini Rios, luego siguen algunos mas. Curiosidades: de un total de habilitados para votar de 2.678.031, votaron 1.076.660, casi un 40 %. La votación del nuevo partido liderado por este militar de derecha, al nuevo estilo neo fascista. Los independientes ahí, el partido de la gente desaparece. Estos veinte días siguientes, dio más rienda suelta a la derecha más rancia a en columnarse en contra del Frente Amplio. El Frente al parecer sigue como adormecido, sin despertar de ese 24 % obtenido en la elección, la más baja de todas las internas. Comentarios como aquello que si gana la derecha eso es bueno, porque así funciona la democracia. Al parecer no nos inmuta haber perdido en, (4) varias coordinadoras, pero lo peor es que a tres meses del acto electoral, los de a pie no saben qué hacer, como no se sabía que hacer el día de las elecciones. Ese día los militantes eran pocos, pero como se movían. Ese día se vio que se sigue sin creer en la propaganda y agitación al viejo estilo de la izquierda o sea embanderar con los colores Rojo, Azul y Blanco las casas y las calles de las ciudades de todo el país. Muchos frenteamplistas preguntan: "cuál es la estrategia de trabajo de la propaganda, la comunicación y agitación, que la misma se vea en las calles y no queden encerradas entre cuatro paredes".

En la zona Oeste, el Frente voto relativamente bien, aunque muy baja fue la votación. En zonas como Malvin, Buceo, Carrasco Norte, Piedras Blancas, Parque Rivera, Pocitos y Punta Carreta, se voto baste mal. Hoy ya tenemos la fórmula Presidencial, Martínez-Villar, pero hay que salir por los barrios, NO solo de Montevideo, sino de todas las ciudades del Interior. Pero MONTEVIDEO es fundamental para lograr el cuarto Gobierno del Frente Amplio. Montevideo es muy complejo en lo territorial, mas hacerlo casi sin militancia, los comités están cerrados y en los barrios alejados del centro los factores sociales del entorno inciden y mucho en la decisión de a quién votar. Un vecino nos decía: ¿Por qué debo de votar al Frente si desde el 2015 no les veo la cara? Son iguales a los blancos o colorados solo vienen a pedir el voto. La alcaldesa nos prometió hace ya unos tres años arreglo y limpieza de las calles y las canaletas y nada a pasado. Es ahí donde se nos dice: "la gente está en contra nuestro porque no los visitamos, porque no vamos a charlar con ellos". Es ahí donde se dice que hay que hacer un puerta a puerta, pero con quien, el único que visito el barrio fue el Boca Andrade, pero en la zona hay muchos que no les gusta, por el cuartel. El domingo que se realizo la feria, éramos todos de base, nadie de "dirección" o con poder de decisión, para hablar con la gente. A esto yo agregaría que la creación del clima electoral, con banderas y pintadas de banderas en columnas y muros. El Frente Amplio debe de mantener sus símbolos bien a la vista, en toda la propaganda que salga a la calle, pues eso es lo que a nuestros ojos deleita en forma constante y nos da la alegría de pertenencia de ese algo. Según Freud "la sicología individual es, al mismo tiempo y desde el principio, sicología social". Por eso es necesario ir a recorrer los barrios, para charlar con el vecino, es ahí donde los Comités y los referentes de los barrios juegan un papel de conocer el territorio, pero el dirigente político, sean senadores, diputados, ediles, ministros, directores de las intendencias, alcaldes o concejales, todos deben de salir a recorrer los diferentes territorios. Días pasados en una comida charlábamos con Graciela Villar, a mi interrogante de si iba a recorrer los comités su contestación fue "voy donde me inviten y el comando de campaña me diga". Hoy ya vemos que el sábado 27, estará en la coordinadora L, en Velsen y Ámsterdam, lugar de baja votación. Comenzamos bien, esto debe de ser imitado por todas las Coordinadoras y Comités más que nada de Montevideo, pues aquí están la mitad de los votantes del país.

Como frenteamplista decimos que debemos de tener el valor de decir las cosas por su nombre sin mentirnos, con la verdad. Debemos volver más al nosotros, dejando de lado el yo. Vuelvo a reiterar algo en que se nos va la vida, NO debemos de copiar la idea de no salir a recorrer los barrios para charlar con la gente, pues muchos dice que para eso se creó el WhatsApp. Debemos de seguir con nuestras salidas de contacto con el vecino, para mirarnos cara a cara, para escucharlo. Eso es lo que siempre realizo el Frente Amplio y la izquierda.