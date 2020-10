Los 75 del PeronismoUn caso de "numerofobia"Triste que en Cuba ya no sobreviva ni el caféEl Segundo Ciclo Antineoliberal en América LatinaDía Nacional de la Construcción, una ventana al futuroEl irredentismoAuditame que me gustaHistorias Reales. Capitulo 37. A la vuelta del corredor de la puta vida, al encuentro de la puta muerteLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadPensar al Frente de otra maneraPresencia mundial del armamentismo israelí al servicio de una geopolíticaPerón, el peronismo, el debate continúa. ¿A quien abrazamos?

Bernardina Ribas

18.08.2019

La mirada autocrítica es parte de la composición ética de un partido, de un colectivo, de un individuo, de todo. Pero no es solo una cuestión de principios, es un reflejo de profesionalismo y eficiencia.

Y ese punto de partida es el único lugar desde donde se puede y se debe analizar el vínculo que hoy está teniendo la izquierda con la ciudadanía.

Dicho eso, cabe considerar que ese vínculo tiene el desgaste natural de tres periodos consecutivos de gobierno, con algunos debes, en un país con una izquierda relativamente joven y con partidos tradicionales fuertes. Aún así, la mayoría del electorado continúa volcando su preferencia hacia el FA, aunque luego haya que escuchar que los candidatos de los PPTT, que están más de 10 puntos abajo de Martínez, estarían siendo los "grandes ganadores" porque han tenido determinado crecimiento. Insólito. Acá el único ganador es Martinez, y si luego los demás se tragan sapos juntos es otro asunto.

Lo fundamental es que sea la propia izquierda quien identifique cuál es la forma de transmitir que nos diferencia con la oposición y obviamente contraponer proyectos. Y en ese esfuerzo, recordar siempre, que lo que nos difiere no es lo que nos enemista, ni nos desune como pueblo.

Porque en definitiva, más allá de cómo pensamos, nos diferencia como sentimos.

Si damos un abrazo, pretendemos abrazar a toda la ciudadanía y no sólo a los más privilegiados (el debate sobre la meritocracia lo dejamos para otro día).

"Si ves a un empresario abrázalo" le dijo Talvi a Andrade en un debate previo a las internas, y creo que fue el único momento en que su voz no sonó temblorosa, nerviosa y entrecortada durante el programa...

Hago la referencia, porque hoy, algunos puntos porcentuales después, luego de haber ganado un poco de hinchada que lo posiciona como un triunfador por pelear, no con el primer puesto, si no con el segundo (lo que creo que no le hace justicia a la historia de dos partidos tan históricos como el PC y PN) hoy, lo escuchamos con mucha seguridad declarar con ironía, y ya no le tiembla tanto la voz, y ya no duda tanto, y ya comienza a levantar un poco más su mentón...y ya se parece cada vez más a su rival directo. Pareciera que la soberbia de las ideas de derecha fuera directamente proporcional a cómo se las expresa.

Insisto en que la diferencia radica en que sentimos quienes nos identificamos con cada corriente de pensamiento. Porque no es solo técnico ni académico, porque la mirada sobre la fracción más vulnerable de la ciudadanía es lo que nos define como país y es un capital fundamental para construir futuro. Porque el amor y el respeto no negocian con los ajustes, y porque las convicciones no se tuercen apenas aprieta el cinturón o cuando alguien necesite abrazar o besuquear empresarios. Porque si bien lo del abrazo no es una expresión literal, evidencia una lógica por lo menos, bastante superflua.

Casi todos los países del hemisferio sur requieren especialmente de liderazgos que sean tan profesionales como humanos. Y nuestro candidato, incluso hasta en sus errores ha dado cátedra de esto. Porque los principios ideológicos se piensan y se sienten, por eso, no hay gestión sin ideología y no hay ideología que valga sin eficiencia y honestidad.

Lo que guíe las acciones de cada lado despierta varias inquietudes. Que importancia tiene la distribución de la riqueza? Que importancia tienen los derechos?

Y esto debe tocar la fibra más íntima de cada persona que se considere justa.

Un país preocupado por la redistribución se traduce en buena calidad y cultura democrática. Un concepto al que se suele frivolizar con la referencia grotesca de repartir la torta, pero que es muy profundo y una de las principales líneas de combate a los tan naturalizados privilegios.

Pensar en el Uruguay del futuro, requiere continuar avanzando en desarrollo, en educación, en tecnología, en investigación sin olvidar que todavía quedan bastantes personas hijas del dolor y la indiferencia.

Y vuelvo a insistir que nos diferencia lo que sentimos. A quienes se abraza.

Porque yo sé qué es lo que abrazamos las personas de izquierda. Con los mil y un errores y con los muchos aciertos. Sé lo que defendemos, y sé los costos políticos que se asumen.

Y porque no solo de sentimientos se vive, me consta también, que el crecimiento de la economía, la estabilidad, y los récords de estos 15 años, se lograron con eficiencia, con cultura política y con principios. Sin saber nada de economía, puedo adivinar, que lo que hace crecer a la economía son los estímulos a la inversión y no los abrazos a los empresarios; los abrazos a empresarios lo que hacen crecer son otras cosas...

Elegimos el camino más empinado, la justicia social tiene sus enemigos, además a ese camino empinado nosotros mismos le tiramos alguna cáscara de banana. Pero la clave está en que luchemos con la misma rebeldía, con el peso de la historia, con esa furia que se refleja en los ojos de quienes luchan contra las injusticias, honrando las ideas, mirando hacia el futuro y confiando en lo que mágicamente sucede de cuando las ideas y los sueños nos movilizan.

La clave es que creamos, que a pesar de los errores, conocemos el rumbo. Y que nuestros abrazos serán siempre para las grandes mayorías.