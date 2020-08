Jorge Ángel Pérez

Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda parteEl humor: Entre la libertad de expresión, el “honor”, el “mal gusto” y la censuraPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

“Si quieres sobrevivir, deja de meterte con el gobierno”

Jorge Ángel Pérez

22.10.2019

Hoy, después de sesenta años de intolerancia, me pregunto lo que pensarían mi padre y mi abuela si vieran, desde el sitio en que se encuentran, esta Cuba que hoy vivimos

Mi abuela Ángela celebró su cumpleaños veintidós pariendo a mi padre. Ambos vieron la primera luz un dos de octubre. Mi padre cumpliría hoy ochenta y dos años si no hubiera muerto tan pronto, de un ataque al corazón. Mi abuela sobrevivió a mi padre, lo que fue sin dudas su dolor más grande. Mi abuela fue una mujer discreta y de suaves maneras "a pesar" de su elegancia, de su buen gusto. Mi abuela, además de la pasión que le despertaron sus dos hijos, sus nietos y mi abuelo, exhibió un gran apego a la costura y llegó a tener un taller especializado en la confección de ajustadores.

Sus habilidades para la costura la hicieron famosa entre las mujeres del pueblo y tributó al éxito de la pequeña tienda de mi abuelo. Luego se expandió y llegó a vender los strapless y brassières en "El Encanto". Mi abuela nunca fue comunista, jamás comulgó con aquello que terminó dividiendo a su familia, y quizá se preparó en "la marcha", desde aquellos días en que mi abuelo y mi muy joven padre, mostraron su desprecio por Batista. Mi abuela Ángela no se dejó llevar por la avalancha revolucionaria, y siguió siendo elegante, y muy discreta.

Quizá fue por eso que jamás vistió aquel traje de miliciana que no "pegaba" con el comedido tono de su teñido de pelo. Mi abuela soportó la separación de la familia, y cuando su hermana y sus amigas visitaron Cuba las abrazó muy fuerte, convivió con ellas y hasta les hizo ajustadores. Mi padre sí que creyó en el comunismo, como mi abuelo, pero ninguno de los dos permitieron que los asediara la intolerancia; y ambos conservaron, hasta el final de sus días, el gusto enorme por reunirse con sus amigos sin que importaran las filiaciones políticas. Mi padre Jorge fue muy respetado siempre en Encrucijada, "Jorgito Pérez" lo llamaban.

"Los míos" no cayeron del todo en la trampa, y bien que recuerdo aquellos actos de repudio que ellos enfrentaron con tanta vehemencia. Todavía recuerdo la oposición de mi padre y de mis abuelos a la tiradera de huevos, en un país donde las gallinas, quizá en contra del comunismo, pusieron menos que de costumbre. Mi padre no aplaudió los actos de repudio y lo hizo muy evidente. Todavía recuerdo su indignación cuando se opuso con fuerza a que un compañero de mi hermano, que hoy está en Estados Unidos, no pudiera entrar en la Escuela Vocacional de Santa Clara porque los suyos no eran comunistas, porque no comulgaran con los presupuestos de Fidel Castro. Todavía recuerdo cuánto protestó por la injusticia con aquel niño de solo diez años al que castigaron por la apatía que despertaba en su padre el comunismo.

Resultaría bueno hacer hoy un balance, como a veces yo hago; preguntarnos cuántos de los que sí entraron a la "Che Guevara" están hoy en Florida o en cualquiera de esos "rincones" del mundo que los acogió y les permitió hacer una vida más plena, aunque para ello tuvieran que abandonar a los suyos, y la casa de siempre, el país, el idioma. No tengo dudas en cuanto al apoyo que tuvo la "revolución" en sus primeros días, en los primeros meses, incluso en los primeros años, pero todo cambió después.

Y la transformación no está en eso que exhibe el discurso "revolucionario"; en las escuelas "para todos", en la salud para todos o en la falsedad de que el hambre es también para todos. La transformación más evidente, y también la más peligrosa, fue la intolerancia que se exhibió desde el inicio, donde muchos fueron obligados a mentir para conseguir la supervivencia. Este país desconoció desde entonces el diálogo afable y respetuoso. El diálogo desapareció y fue sustituido por la forzada obediencia.

Hoy recuerdo mucho a mi padre y su gran apego a la conversación y al respeto. Recuerdo al hombre que creyó en algo y fue capaz de respetar a quienes no creían. Hoy recuerdo al padre que fue un hombre pacífico y amoroso, tanto que todos le decían Jorgito, como si con el diminutivo probaran, quienes le conocían, el afecto que despertaba. Hoy recuerdo a mi abuela Ángela y pienso en su elegancia, ese garbo que ninguna contingencia pudo destruir. Hago memoria y la veo en la bodega, elegante y discreta, pausada y sin afectaciones, dispuesta siempre al dialogo sincero y tolerante. Ella nunca fue comunista, ella solo se congregó con las "Hijas de Acacia", y con la tolerancia.

Quizá algún encrucijadense en el exilio, que es donde podría leerme, repase estas líneas, y también recuerde a mi padre, y a mi abuela. Quizá muchos cubanos que lean estas líneas se pregunten a qué lugar fueron a parar la tolerancia y las buenas maneras que alguna vez tuvo Cuba, incluso cuando el acceso a los estudios superiores no era tan común como lo es hoy. Por estos días son muchas más las "universidades", son más los que estudian en ellas, pero habría que preguntarse lo qué aprenden o al menos qué les enseñan. Lo primero que dejan en claro las universidades es que deben ser fieles si es que pretenden concluir sus estudios, de lo contrario le podría suceder a cualquiera lo mismo que a Gaudencio, aquel compañero de mi hermano que no pudo entrar a la vocacional aunque fuera, de entre todos, el mejor.

Hoy mi padre y mi abuela estarían cumpliendo años, pero ya no están, porque todo lo que comienza termina, incluso la vida de aquellos que queremos mucho. Hoy, después de sesenta años de intolerancia, pienso en ellos y me pregunto por lo que pensarían si vieran, desde el sitio en que se encuentran, esta Cuba que hoy vivimos, me pregunto qué comentarios harían de este oprobio. Hoy, por mi padre y mi abuela, me gustaría convocar a la tolerancia, al diálogo, pero no saldré a la calle a pedirlo porque tengo la certeza de que terminaría preso. Hoy, el comentario más "tolerante" que se podría hacer en Cuba es, sin dudas: "Si quieres sobrevivir deja de meterte con el gobierno". Hoy mi abuela y mi padre cumplirían año si la intolerante muerte no existiera.