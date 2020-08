Jorge Aniceto Molinari

¡Si, Álvaro Villar, Maduro es un dictador!Covid 19: más que una política, una ideologíaEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaDescuajeringadosCon el ajuste en curso el resultado fiscal puede empeorarLos desconocidosHistorias Reales. Capitulo 25. Del bloque y las bloqueras75 años de la Barbarie HumanaUn destacado servidor público uruguayoPresupuesto, Estado y reactivaciónCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNostalgia del Plan CóndorSe busca¿Cambiará el viento?Manini, los allanamientos ¿y después qué?¿Con quiénes entrenan muchos Departamentos de Policía de los Estados Unidos?Nada que perder, un mundo a ganar. (Abordando eso gris, que parece la teoría).México “intubado”5 argumentos a favor de la educación laicaOtra vez el método de la infamia, funcionaLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)Cubano, que tu voz no se quiebre como moneda de oro pobre¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoVolver a leer la trenza en la historia nacionalSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraLos virus mutan, las sociedades también. Hegemonía y decadencia de principios ordenadoresLa salud humana, animal y ambiental, es una sola.Crítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoEl techo de cristal y la capacidad de las mujeresURSEC y ANTEL: ¿Y las inhibiciones?Las verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Luces y sombras de una gran victoria: La Guerra de los Seis DíasAprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones1º de mayoAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioEncendamos el cerebroMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Chile, Bolivia… El voto al Frente Amplio. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

23.10.2019

Lo que está ocurriendo en Bolivia y en Chile, es una razón más para votar al Frente Amplio en el Uruguay. Sin dejar de analizar que los "errores" que se han cometido allí también se han cometido y se cometen acá. Y lo sabio sería aprender de esas experiencias.

Las cartas de Lenin a la dirección bolchevique, muy poco antes de su muerte -se conocieron 30 años después cuando ya no vivían los involucrados- en que plantea la expulsión inmediata de Stalin, y critica los errores políticos de sus principales dirigentes, entre otros de Trotsky por su tendencia a resolver los problemas en forma administrativa y no política, tienen mucho que ver con esto que está pasando y vamos a tratar de exponerlo.

Me consta, hay compañeros que pensarán: otra vez con la historia, otra vez con la teoría. Si, una y otra vez, porque el modo de producción en el que vivimos nació de la modesta plusvalía que puso de un lado al burgués capaz de hacerla reproducirse y del otro a los proletarios. Eso se multiplicó y llegó a los límites del planeta. El capitalismo es ahora el modo de producción predominante, que como los modos anteriores llegado al límite necesita de una transición para que esa predominancia muera en paz y empiece a nacer un nuevo modo de producción predominante.

Sobre ello se han escrito textos muy valiosos que al hoy no estudiarse se comete el error de volver a tropezar con la misma piedra.

Hay compañeros en Bolivia, y aquí en el Uruguay que piensan que lo que ellos hacen no lo puede hacer nadie más, y que además es producto de una calidad individual que no existe en otros seres humanos. La teoría es para ellos accesoria. Es verdad la conducción tiene estilos personales y es fundamental para asegurar la continuidad de un proceso, pero eso no elimina la necesidad de comprender que los problemas no se pueden resolver atendiendo solo a una necesidad local o estadual. La economía de Bolivia no se separó del mundo ni se puede separar depende de él y de las condicionantes cada vez más perentorias.

Si a esto le agregamos la incidencia de sectores infantiles de la izquierda, que como aquí en el Uruguay piensan que en economía se puede hacer cualquier cosa, como si hoy la vida común de la gente no dependiera en lo económico de lo que se produce en distintas zonas del planeta, condicionándolo.

Hemos leído y escuchado a Álvaro García Lineras, su aporte ha sido fundamental para el progreso de Bolivia pero a la vez su fundamentación al estar solo pensada en Bolivia llega al terreno de ser objeto de la crisis irreversible que vive la predominancia del modo de producción capitalista.

Evo Morales y García Lineras son de los que piensan -sus razones tienen- en que los problemas se los genera el imperialismo, cuando hace ya bastante tiempo que la predominancia imperialista de un país -EE.UU.- ha dejado paso al gobierno de la economía del mundo, siguiendo en pugna, pero ya en manos de los complejos empresariales multinacionales.

Eso no quiere decir que el aparato de guerra de EE.UU. no siga actuando como gendarme y el comando sur planificando acciones contra los estados, para alimentar la base de la industria armamentista que comparte con varios países importantes del mundo.

Pero entonces el objetivo no es una declaración antiimperialista sino el de un programa que permita que los Estados se incorporen a la planificación universal de la economía, que hoy todavía maneja la predominancia del modo de producción capitalista pero que tiene como centro a China (gobierno del Partido Comunista) y su entorno, mientras EE.UU. se amuralla.

Bolivia necesita más que nadie que la moneda sea única y universal, y que los impuestos se apliquen sobre la circulación del dinero, lo exige la necesidad de la sociedad de escapar de los errores de excesos burocráticos que puede cometer el capitalismo de Estado.

En la realidad actual es lógico en un país como Bolivia que haya capas sociales más ligadas al mercado mundial que al propio Estado boliviano. Son esas capas sociales, vinculadas al aparato productivo, que existen en toda América que presionan a derecha y a izquierda.

No son ellas las que van a valorar lo conquistado por el gobierno de Evo Morales, o el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, necesita la sociedad de un funcionamiento político y un programa que aún hoy no existe y que excede los límites nacionales.

La ventaja de Uruguay es que el movimiento político y el movimiento sindical nacieron de experiencias como las de Batlle y Ordoñez o la del propio Partido Comunista uruguayo de Rodney Arismendi que nunca despreciaron la teoría y el debate de los temas, aún cuando hoy vivimos un bajón en ese aspecto.

Lo de Chile necesita que se analice que ha venido pasando. Allende fue la unidad de la izquierda y en ese entonces el si imperialismo norteamericano a través de sus servicios organizó uno de los tantos crímenes (que esos servicios como luego en el tiempo lo harían con las propias torres gemelas organizaron para los sectores más asesinos del planeta), a los efectos de cortar el proceso. Allende lograba contener a la ultraizquierda infantil y a la vez dar una perspectiva de desarrollo al conjunto de la sociedad. En estos tiempos lo mismo hicieron Lula y Chávez. Los que manejaron la dictadura de Pinochet, pretendieron sobre la base de la división de la sociedad chilena crear una economía ligada a un sector poderoso de la economía mundial. No importaban las penurias del pueblo, había una economía que funcionaba, a ellos no les importaba el costo social.

Hoy eso revienta, y el objetivo de Piñera, hasta que aguante, es el de mantener ese estado de cosas, no importa si para ello debe contar con la provocación organizada de las fuerzas de derecha e infiltradas, para sacar al pueblo de su resistencia organizada, a la organización conservadora de la sociedad, uno de sus primeros objetivos es mantener a la sociedad dividida.

Sin duda que los organismos financieros internacionales están preocupados por la situación, dijimos que el retroceso de Moreno en el Ecuador fue sin duda que consensuado con estos organismos. Podría estar ocurriendo lo mismo en Chile.

¿Qué está faltando?: una respuesta política coherente que se exprese en un programa que va más allá de la realidad política de cada país, o de cada nacionalidad porque en el problema está también incorporado este tema de las nacionalidades y no solo en Bolivia, está ocurriendo en Europa, en particular en Catalunya.

Es imperioso, los equilibrios en la economía contemplen o no las necesidades de la gente, se agotan. Sin duda que vamos a expresar nuestro apoyo a los que los pueblos han conquistado a través de los gobiernos progresistas, sin dejar de señalar que tanto en Bolivia, como en Chile, como en el Uruguay, como también en EE.UU. los pueblos necesitan un programa que los unifique.

