La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay declara “de interés” la columna de Ciencia y Tecnología de uypress

Héctor Musto

15.03.2017

Existe un concepto, promovido fundamentalmente por el cine y otros medios, que “establece” que los científicos somos personas extremadamente serias, que andamos por el mundo sin darnos cuenta de lo que nos rodea y de que vivimos (o nos gustaría) en una especie de torre de marfil... y que lo único que nos importa es nuestro trabajo. Que tendemos a aislarnos de la sociedad en la que vivimos, con nuestras túnicas blancas, viviendo en un mundo aparte. Nada más lejos de la realidad.

Todos y cada uno de nosotros, vivimos en nuestra época, en nuestro tiempo... y estamos comprometidos con la sociedad de la que somos parte. Sabemos que de ella venimos, y a ella nos debemos. Y no sólo ni fundamentalmente por el simple hecho de que es la sociedad la que nos paga los salarios, los laboratorios, los equipos, sino además porque sabemos que más allá de cualquier consideración inmediatista, lo que hacemos tiene un valor social, y por lo tanto, debe ser patrimonio de todos... y si no podemos lograr que “todo” el colectivo llamado Uruguay conozca qué estamos haciendo, pretendemos abarcar a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Somos parte de la cultura nacional, creando, cada uno en su área y sentimos la obligación ética de hacer “de todos” lo que generamos en nuestros laboratorios.



Es con esa vocación que nace la columna de Ciencia y Tecnología (CyT) publicada en la agencia uypress. La primer columna fue publicada el 27 de mayo del año pasado, y no por casualidad trataba del problema de género, que también afecta a la CyT. Y la primera “estrictamente científica”, ve la luz el 8 de junio. Hasta ahora, hemos publicado 16 columnas, y tenemos varias prontas. Y tenemos que reconocer que el número de visitas a cada una de ellas, superó nuestras expectativas... teníamos razón. Había, o mejor dicho, hay ganas de saber en el Uruguay sobre matemática, biología, física, química, astronomía, computación, geología, clima, tecnología, etc.



Y naturalmente, como editor y responsable de esa columna, se me ocurrió ampliar las formas de llegar a esos artículos. ¿Y qué mejor que la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCiU)? ¿Qué tal si la ANCiU apoya esta iniciativa? Con ese objetivo, me comuniqué con el Presidente de la misma, Prof. Dr. Rafael Radi. Y el 17 de febrero, me envía una comunicación diciendo que la Anciu había decidido declarar de interés esa columna. Y hoy, con gran alegría (superados algunos problemas técnicos), comunicamos que desde la página oficial de la Anciu (http://anciu.org.uy/), entrando a Sitios de Interés (http://anciu.org.uy/institucional/sitios-de-interes.html) se puede acceder a las columnas. Es un gran orgullo que la principal organización académica del país nos otorgue ese reconocimiento. Demás está decir que no puedo culminar estas líneas sin agradecerle al Prof. Radi, a la ANCiU y a todos los colegas que, al escribir, están dando lo mejor de si para hacer realidad ese sueño de toda la comunidad científica uruguaya: que la Ciencia y Tecnología sean, efectivamente, patrimonio de toda la sociedad.



Dr. Héctor Musto



Editor de la Columna de Ciencia y Tecnología Uypress



hmusto@gmail.com

