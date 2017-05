50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?Masa críticaDe esto no se habla: el precio de los medicamentosLa demanda de verdad y justicia: una deuda que no prescribeComo mejorar la adhesión de los pacientes a su medicaciónA propósito de una nota de Leandro Grille. (Abordando eso gris, que parece la teoría)AlephMarcapasos y regulación cardíacaOtras literaturas: Dina DíazLas mafias y la muerteUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl nunca más llego para quedarseMariela Castro y su “conducta impropia”El "macrismo", fenómeno no exportableIgualdad, inclusión y participaciónVírgenes y sin embargo madres: la iglesia católica y la disputa por el espacio públicoDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoA más de 7 años y tercer gobiernoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

De esto no se habla: el precio de los medicamentos

Manuel González Lago

22.05.2017

El costo de los medicamentos ha alcanzado un nivel que genera una legítima preocupación mundial acerca de la sustentabilidad y accesibilidad de los sistemas de salud en la actualidad y en el futuro inmediato.

Richard Anderson expresó que "Las compañías farmacéuticas han desarrollado la gran mayoría de las medicinas conocidas por la humanidad, pero se han beneficiado generosamente de hacerlo, y no siempre por medios legítimos."(1)El Dr. Brian Druker, director del Instituto del Cáncer Knight, citado en el artículo referido, ha preguntado: "¿Si usted está ganando U$ S 3 mil millones al año con Gleevec (un medicamento anti neoplasico), ¿no se podría conformar con $ 2 billones? ¿Cuándo se cruza la frontera entre beneficios esenciales y agio?"



Es comprensible, que las compañías farmacéuticas ejerzan presión para mantener el nivel de ventas, pero, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO) se produce "un inherente conflicto de interés entre las legítimas metas de negocios de los fabricantes y las necesidades de los proveedores y el público de seleccionar y usar las drogas en la forma más racional. Y esto es particularmente cierto cuando las compañías farmacéuticas son la principal fuente de información sobre cuáles son los productos más efectivos" (2)



¿Cuál es el impacto de la industria farmacéutica en la economía del mundo? En el año 2015 tuvo ingresos totales por 1.072 billones de dólares (billón en USA= 1000 millones), equivalente a más de 20.000 veces el PBI de Uruguay. En la figura 1, se puede apreciar el ingreso anual de esta industria, y su sostenido aumento en el tiempo.



Aparte de lo escalofriante de las cifras absolutas, es pertinente y aleccionador preguntarse y contestar ¿Qué ganancia se obtuvo? Según un artículo de la Revista Forbes publicado en el año 2014 (3), las diez compañías más importantes de la industria farmacéutica obtuvieron una ganancia sobre sus ingresos que, en promedio, fue de 19%, con un máximo de 42% para Pfizer y un mínimo de 10% para AstraZeneca. Los diez bancos más grandes, en el mismo período, obtuvieron un beneficio promedio también de 19%, con un máximo de 29% (ICBC de China) y un mínimo de 5% (BNP Paribas de Francia). Las diez compañías más grandes de la industria automotriz tuvieron una ganancia promedio de 6%, con un máximo de 10% (Hyundai Motors) y un mínimo de 3% (General Motors). Por último, las diez compañías más grandes de laindustria petrolera y Gas, tuvieron una ganancia promedio de 8,5%, con un máximo de 24% (Gazprom) y un mínimo de 2% (Sinopec).



Por lo tanto, la tasa de ganancia de la industria farmacéutica es igual o superior a los bancos, industria automotriz y la industria del petróleo y gas. En el 2014, con una tasa de ganancia promedio de 19% e ingresos de 1061,3 billones de dólares (1.061.300.000.000), las diez compañías más grandes de la industria farmacéutica obtuvieron un beneficio aproximado de U$S 201.647.000.000



Tomado de:https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2014/05/13/best-of-the-biggest-how-profitable-are-the-worlds-largest-companies/#4c888af43a5e

El margen de precios de los medicamentos es muy amplio. Dentro de los más caros se encuentran las denominadas "drogas huérfanas", destinadas al tratamiento de enfermedades raras. El precio de la mayoría de las mismas es inaccesible en términos individuales y, en ocasiones, en términos de sistemas de salud. En la Fig.3 se pueden apreciar las ventas anuales de este tipo de droga, y una proyección hasta el año 2020.

Fig. 3 Ventas anuales de fármcos huérfanos (Billlones de U$S)

Si bien el mercado de estas drogas es numéricamente escaso, los precios de los mismos son astronómicos, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Fármaco Costo del tratamiento (U$S) Indicación Glybera 1.200.000 (Por una vez) Déficit familiar de lipoprotein lipasa Soliris 440.000/año Hemoglobinuria Paroxística Nocturna Elaprase 375.000/año S. de Hunter Naglazyme 365.000/año S. de Maroteaux-Lamy Cinryze 350.000/año Angioedema Myozyme 100.000 - 300.000/año Enf. Pompe

El mercado total para esta clase de fármacos fue de 101 billones de dólares en el año 2015 y se plantea que para el año 2022 alcance los 209 billones. Los fármacos para el tratamiento de Neoplasias también forman un grupo de alto costo. En el período 1965-1969, el gasto promedio mensual para cubrir el tratamiento antineoplásico era de U$S 97 (Dólares del año 2007), pero, en el período 2005-2009 ese gasto llegó a los U$S 7112, es decir que aumentó 73 veces o un 7232%. Pero los aumentos de precio no se limitan a estos dos grupos de drogas. El gasto estimado de insulina por paciente se incrementó en EE.UU de 231.48 en 2002 a $736.09 en 2013. El derecho de distribución del Daraprim, medicamento para el tratamiento de una parasitosis, fue adquirida por una compañía, Turing Pharmaceuticals e inmediatamente se llevó el precio de cada comprimido desde U$S 13,5 a U$S 750 (¡aumento de más de un 5000%!).

El alto costo de los medicamentos se atribuye por la industria farmacéutica fundamentalmente a los gastos en Investigación y Desarrollo. Pero existen otros rubros que influyen en el precio final. Veamos. En los últimos diez años, esta industria gastó 2.3 billones de dólares en lobbying en el Congreso de EE.UU. Si se busca enWikipedia, en una lista de 22 laboratorios se puede apreciar que pagaron multas por un monto de 22 billones de dólares; o donaciones por 147 millones de dólares a demócratas y republicanos de EE.UU. En la estructura de precios se distinguen los gastos en SG&A (sales, general, and administrative= ventas, generales y administración).Es una categoría de contabilidad en la que se incluye toda la publicidad, promoción y marketing. También los salarios ejecutivos. Derek Lowe (5)Comparó los gastos en Investigación y Desarrollo (R&D) y en SG&A como porcentaje de los ingresos de algunos laboratorios. Con estos datos se puede confeccionar el siguiente cuadro, en el que se evidencia que los gastos administrativos, de propaganda y marketing en general superan a lo invertido en investigación y desarrollo. Se invierte más en convencer a la población de que consuma un medicamento que en buscar soluciones terapéuticas válidas

Laboratorio R&D SG&A Merck 17.3% 27% Pfizer: 14.2% 33% AstraZeneca: 15.1% 31.4% BMS: 22% 28% Biogen: 24% 23%, Johnson & Johnson: 12.5% 31%

Dos elementos para terminar. Recientemente llegó al mercado un grupo de fármacos de alta eficacia para el tratamiento y cura de la hepatitis C. El tratamiento de uno de ellos, Sovaldi(Sofusvir), fue inicialmente de U$S 86.000, pero se alcanzaron acuerdos comerciales para fijar un precio entre U$S 28.000, 14.500 e, incluso entre U$S 7800 y 8800. El propio laboratorio fabricante del fármaco original produce actualmente un genérico, cuyo precio por tratamiento completo es de U$S 1000. Se fabrican genéricos en India, Pakistán otros países, con un costo algo menor (U$S 900), y en Marruecos, país que no reconoció la patente del fármaco, el tratamiento tiene un costo de unos U$S 300 (Solo exportable a países que no hayan reconocido la patente del Sovaldi). Si el mismo fármaco se comercializa entre U$S 86.000y U$S 300 es válido preguntarse cuál es el margen de ganancia razonable y un precio justo y accesible para este medicamento.

En el año 2015 los Dres. Mailankody y Prasad concluyeron: "Nuestros resultados sugieren que el modelo para fijar los precios de los nuevos antineoplásicos no es racional; simplemente refleja lo que el mercado está dispuesto a pagar" (6)

Referencias

1.- Anderson Richard.Pharmaceutical industry gets high on fat profits. BBC 6 de noviembre, 2014. http://www.bbc.com/news/business-28212223

2. - World Health Organization. Trade, foreign policy, diplomacy and health. Pharmaceutical Industry. http://www.who.int/trade/glossary/story073/en/

3.- Chen Liyan. Best of The Biggest: How Profitable Are the World's Largest Companies? Forbes 13 de mayo, 2014. https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2014/05/13/best-of-the-biggest-how-profitable-are-the-worlds-largest-companies/#9b26f2f3a5e5

4.- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements

5.- Derek Lowe. But Don't Drug Companies Spend More on Marketing? In The Pipeline. http://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2013/05/20/but_dont_drug_companies_spend_more_on_marketing

6.- Mailankody S y Prasad V. Five Years of Cancer Drug Approvals. Innovation, Efficacy, and Costs. JAMA Oncol. 2015;1(4):539-540. http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2212206

Dr. Manuel González Lago - Médico cardiólogo e intensivista