Claudio Riccardi

16.10.2017

Tomar partido entre separatistas catalanes y los "pro-España" me resulta imposible, pero los acontecimientos estimulan ...sacar al aire... algunas reflexiones de carácter general que pueden referir a ambos bandos.

Conocí a España y a Cataluña cuando todavía estaba vivo el dictador Francisco Franco (hay que nombrarlo y recordarlo así y sin olvidar ademas que, diferentemente de Trujillo, Mussolini e Hitler por mencionar a algunos homólogos, Franco se murió en 1975 "en su cama" y con todos loshonores...).



Sin nunca volver a España desde final de los años ochenta hasta mediado de los noventa, cuando regresé verdad que me quedé impresionado. En aquella ocasión fui también a Barcelona donde me hizo de guía un conocido, un español originario me parece de Asturias o Castilla y León pero residente y con trabajo en Barcelona, el cual me llevó por todos lados magnificando a la ciudad y al mismo tiempo hablando peste de los catalanes, hasta el punto que tuve que pararlo y decirle que al final, con todo y todo, ellos eran los que habían hecho lo que me estaba mostrando e incluso lo

mantenían y muy bien, ósea me estaban cuidando una joya en estructuras como en manera de vivir para que yo lo disfrutara cada vez que volviese; por eso consideraba había que respetarlos y entenderlos, dialogando con ellos. Desde aquel entonces cada vez que vuelvo a Europa, voluntariamente regreso a través de España donde intento quedarme lo mas que puedo.



Conozco un buen numero de españoles y de catalanes así como mucha gente que vive en España y en Catalunya sin ser de allí, y he oído de todo. Muchas veces lo mismo que se oye en cualquier otra parte del mundo: "...el lugar es bellísimo, lastima que estén los..." y a seguir pongamos los que querremos, dependiendo donde se vive o se ha tenido malas experiencias. Difícil oír hablar bien de cualquier población relacionada a un territorio, a menos que uno no esté de paso o con aquella

actitud de superioridad encubierta, al estilo: "...buena gente los X, muy amables y hospitalarios AUN sean tan... sencillos... pobres... de color diferente... no crean en nuestros..." etc.



Yendo al grano: Al día de hoy, ¿todavía tienen sentido el sentimiento de identidad nacional y relativo nacionalismo?



Karl Wolfgang Deutsch, científico social y político checo, en 1969 escribió en su "Nationalism and its alternatives" que un pueblo es un grupo de personas unidas por un común error sobre sus origines y por la misma antipatía hacia sus vecinos; Benedict Anderson con su "Comunidades imaginadas" (1983), acuño de forma muy argumentada que una nación es una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí mismas como parte de este grupo.

Básicamente, el nacionalismo moderno es un invento del romanticismo del siglo diecinueve: fue en esa época que se vino construyendo la idea de una identidad de pueblos y naciones allá donde antes solo habían reyes y súbditos, o a lo sumo ciudadanos y Estados. Aun si en aquella época el sentimiento nacionalista ha resultado una función histórica relevante, también ha dado origen a guerras y masacres y desde la visión romántica del pueblo/volk se han generado varias formas de racismo cuyas consecuencias están allí en los acontecimientos del siglo pasado. Peor aun, no hay forma de separar la idea nacional de una contraposición entre "nosotros" y los "otros" aunque para cualquier ...nosotros... le resulte imposible fundamentar su "pureza incontaminada" en razones históricas, lingüísticas, culturales, y menos aun, biológicas... De hecho en el tiempo, el nacionalismo se ha transformado en una identidad cívico-administrativa cuyas leyes (siempre modificables), son las que moldean la cultura de sus pertenecientes.



En su conjunto, España sigue siendo un país en desarrollo a nivel democrático así como todos los países que se auto-definen de esa manera, inclusos los "campeones" del norte de Europa por todavía mantener entre otras deficiencias, la embarazosa y dicotomica definición de "reinos" o similares, perpetuando así ese cuento sociológico clasista a nivel existencial (y no solamente), justificándolo como "histórico", aunque ella -la historia- básicamente la escriben los ganadores y quienes mantienen el poder, omitiendo todas las fechorías que pudieran referirse a ellos y a como

lo consiguieron, "verdades" sobre las cuales hoy sus herederos fundamentan sus derechos y la relativa legitimación. Sobre estas bases, las elites herederas y las nuevas se van aliando para mantener el estatus quo mediante un nacionalismo pseudo democrático, que sin embargo resulta solo la continuación de un sistema aristocrático de las oligarquías. Lo que en sociología política se puede resumir con el concepto de gatopardismo, que se manifiesta cada vez que se producen

cambios aparentes pero que solo sirven para que no cambie nada.



En la mayoría de sus manifestaciones oficiales España se presenta a nivel cultural como un país conservador incluso reaccionario, así como altamente supersticioso... Aun pertenezca al denominado [sic] "mundo desarrollado", en el conjunto de este país según datos de 2016 hay al menos setecientas mil personas (con derecho a voto), analfabetas funcionales que no tienencapacidad de resolver de una manera adecuada situaciones de su vida cotidiana como rellenar una solicitud, entender un contrato o leer el periódico. Pero salen hasta a mas del setenta por ciento de la población los que apena son capaz de comprensión básica: son los que no leen ni un libro en un año ni se informan mas allá de lo que diga la televisión, no participan en estructuras sociales, culturales o políticas y votan y trabajan siguiendo una capacidad de análisis mínima, que no entienden algo diferente a su experiencia personal sobre la cual basan sus creencias y nunca sostienen un pensamiento contra-intuitivo. Son los denominados analfabetos de retorno, incluidos a partir de los treinta años por arriba. De todas formas, muy pocos son los españoles que hablan otros idiomas y están interesados en conocer culturas ajenas.



Tampoco los catalanes resultan muy diferentes en su pretensión de especificidad: pese a que en Catalunya hay tres millones de personas con estudios pos-obligatorios (bachillerato, formación profesional y títulos universitarios), según los datos del censo de 2014 difundidos por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), mas de cien mil personas mayores de dieciséis años (un 1,7% de su población), no saben leer o escribir, y otro medio millón (un 8,3% de la población) no tienen ningún estudio.



Amabas culturas oficiales solo tienen una visión auto-referencial de la vida, como si sus raíces tuvieran valor real. A nivel llano, de igual ambas realidades mas allá de [in]ciertas retóricas morales con raíces religiosas, expresan lo que el politólogo estadounidense Edward C. Banfield define con "familismo amoral", ósea una fuerte actitud a velar sobre todo -o sólo- por ellos mismos y por su familia, y cualquier cosa que hagan en beneficio propio o de los parientes próximos será moralmente positivo y valorado como tal, incluso cualquier acto que hagan para

aprovecharse de las instituciones del Estado o de cualquier instancia pública o administrativa; siempre será prueba de "habilidad" (ser listos) y reconocida como un valor positivo. Banfield explica que en una sociedad de familistas amorales, nadie procurará el interés de grupo o de la comunidad excepto si encuentra alguna ventaja privada. Y en consecuencia, en una sociedad de estas características, habrá poco control de los cargos públicos o de los funcionarios, porque este control es únicamente cosa de los mismos funcionarios o cargos que conforman la red de intereses creada a tal efecto.



Así que españoles y catalanes y relativos gobernantes, no tienen argumentos suficientes para fundamentar una razón unilateral digna de ser considerada a la altura de la modernidad; mas valdría se sentaran a hablar, mejor empezando con un "reset" de sus pre-conceptos y prejuicios; como ellos mismos dicen, con un "borrón y cuenta nueva..." de sus supuestas raíces y derechos naturales...



Claudio Riccardi