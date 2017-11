Una sencilla estrategia que podría disminuir el ausentismo escolar

Homero Bagnulo y Carlos Vivas

02.11.2017

En un reciente congreso vinculado a las enfermedades infecciosas se presentó una estrategia bien sencilla pero que, de confirmarse en nuevos estudios, bien podría tener un impacto relevante.

En cinco grupos de niños, de segundo año escolar, se buscó educar sobre la importancia de la higiene de manos. Para ello se cultivó durante 5 días en placas de Petri (recipientes utilizados en Microbiología para identificar el cultivo de gérmenes) una impresión de una mano de cada uno de esos chicos. Como era de esperar, se documentó un muy importante crecimiento bacteriano, lo que permitió que estos niños apreciaran como a través de sus manos se trasmiten agentes microbianos, los que en ocasiones tienen la posibilidad de trasmitir infecciones.

Días después se les enseñó a realizar una correcta higiene, ya sea mediante el lavado de manos habitual, pero a través de una técnica más cuidadosa y destacando la importancia de realizarlo correctamente, mientras que a la otra mitad de estos chicos se les enseñó la higiene de manos mediante el uso de alcohol gel. Cultivando nuevamente las manos, esta vez se pudo documentar un recuento bacteriano notoriamente inferior, lo que posibilitó que estos niños visualizaran en su propia experiencia, o sea en sus propias manos, el beneficio de una correcta higiene mediante cualquiera de los dos métodos utilizados.

A punto de partida de esta demostración, se les insistió a los niños por parte de sus maestras y del grupo de investigadores que realizó esta experiencia a que continuaran, ya sea lavándose las manos de acuerdo a las instrucciones recibidas o utilizando alcohol gel*. Se comparó entonces el ausentismo relacionado a enfermedades en los 30 días previos (febrero 13 / marzo 27 ) a la realización de la investigación : 126 días con el ausentismo por enfermedad de los 30 días siguientes ( marzo 29 / mayo 15) a la instrucción a los niños sobre las estrategias de higiene de manos. Se documentó que en los 30 días posteriores, el ausentismo disminuyo a 37 días, lo que implicó una caída en torno al 71% lo que resulto altamente significativo desde el punto de vista estadístico. El alcohol gel se mostró discretamente más efectivo que el lavado en 3 de las 5 clases.

Los autores aclaran que otros factores pudieran haber incidido en la disminución del ausentismo, destacando la posibilidad de que los niños hubieran adquirido inmunidad frente a alguna cepa viral circulante. También es cierto que si bien toda la investigación se realizó en Virginia y por esas fechas las temperaturas son bajas, el periodo previo (febrero - marzo) las temperaturas son más bajas que el periodo posterior (abril-mayo). De todas formas la disminución del ausentismo alcanzo cifras llamativas, por lo que es válido interpretar causalidad entre las estrategias adoptadas y el resultado obtenido. De todas formas será necesario repetir estas experiencias para confirmar si estos resultados se mantienen.

Otro hecho que debe destacarse es la importancia de mantener en el tiempo estas conductas de higiene de manos, para lo cual es necesario reforzarlas periódicamente, ya que los cambios en las conductas, para perdurar en el tiempo, deben ser reforzados periódicamente.

El Centro el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estima que se pierden anualmente en Estados Unidos, 160 millones de días de escuela por la trasmisión de agentes infecciosos por vía aérea y por las manos. Es por tanto, de la mayor importancia desarrollar estrategias de bajo costo y sencillas de implementar que disminuyan la trasmisión de dichos agentes. Además, disminuir las infecciones en los niños puede tener también un importante efecto en el resto de su familia, ya que muy frecuentemente los padres, y sobre todo los abuelos, contraen sus cuadros infecciosos respiratorios por el contagio de los niños.

Por nuestra parte consideramos que la utilización del alcohol gel, tiene ventajas para su implementación, ya que no requiere que los niños se desplacen a los lavabos , y es de más rápida realización que el lavado de manos, que implica además disponer también de elementos para el secado de las mismas, lo que no sucede mediante el uso del alcohol.

Nuestro país tuvo una experiencia altamente satisfactoria, en la higiene de manos con alcohol gel durante la epidemia de Gripe porcina (Influenza A H1N1). Durante dicha epidemia, era habitual que las personas, incluso los niños dispusieran de frascos de alcohol gel y lo utilizaran en forma oportuna y adecuada. Por tanto, recuperar dicha estrategia no debiera resultar dificultoso. Seria del mayor interés repetir una experiencia similar en escuelas de nuestro medio, a los efectos de documentar si lo descrito por estos autores puede otorgarnos los mismos beneficios.

* Imrit-Thomas K, et al "An appeal to incoporate hand hygiene education into standard Elementary school curriculum 1332" ID Weeek 2017 abstract 1332