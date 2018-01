Fin 2017 — Comienzo 2018

William Marino

02.01.2018

Llegamos al final de un año. Para saber cómo será el que viene debemos saber cómo termino, el 2017. Ya mucho hemos hablado de nuestro Uruguay, hoy corresponde que hablemos un poco de nuestro querido mundo. Ese mundo que es muy ancho y también ajeno.

El año se termina con más de 40 conflictos armados, algunos de muy larga data, pero lo interesante de esto es que en estos conflictos están involucrados unos 70 países, y los grupos armados pueden superar los 600, ellos responden a lo religioso, tribales, señores de la guerra, conquista de nuevos territorios, narco tráfico y más. Independiente de eso otra cosa que pudimos observar el año 2017 es la gran represión a manifestaciones civiles. Solo a modo de ejemplo citaremos algunas represiones policiales y militares: Argentina, EE.UU., Brasil, Honduras, España, Israel, México, Venezuela, Paraguay, Colombia, Perú. Como hecho, dicho y observado (salvo uno) todos son gobiernos de derecha, conservadores, donde impera como norma la represión a toda protesta, por mas pacifica que esta sea. Otro de los temas más vergonzante de la policía es el ataque a los periodistas que están recabando información, amén de los reporteros gráficos que son muertos y/o heridos de la manera más escandalosa. Solo en el 2017, fueron asesinados en el mundo 65 periodistas mientras cumplían con su labor. México es el que encabeza la lista junto con Siria un país que estuvo en guerra, casi todo el 2017. Por decir algo más de nuestros vecinos de América Latina, han asesinado periodistas en Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras. Caso curioso y a tener en cuenta, en México por los doce periodistas asesinados durante el 2017 NO hay un solo DETENIDO.

Los datos de las zonas en guerra o zonas caliente, han sido proporcionados por el Centro de Investigación "Integrated Regional Information Network". Esta organización trabajo hasta el 2015 para la ONU. Hoy es una organización independiente, que se dedica a observar y relevar todos los conflictos armados del mundo. Según dicha organización entre los conflictos de más larga data se encuentra el de los Palestinos con Israel desde 1948, o sea con la creación del Estado de Israel. Dicho estado cuenta con el beneplácito de los EE.UU. y la OTAN o sea la Comunidad Europea. Desde que comenzó el conflicto, hasta hoy los muertos suman más de 120.000, la mayor parte de los muertos son palestinos civiles. Se dice que la relación de muertos es de 4 Israelita, 100 palestinos. También, debemos de mencionar a Colombia, que en este año, 2017 proclamo "la paz" entre las guerrillas y el gobierno. Este conflicto nace en la década del sesenta y se llevan contabilizados más de 250.000 muertos, de los cuales el 90% son civiles,mas que nada campesino. En la década del 70 comienza la lucha por la liberación del Sahara Occidental, que aun se desarrolla en "baja intensidad". La guerra de Corea 1950-1953, terminara con un armisticio, pero sin un acuerdo de Paz firmados por las parte. Se dice que esa guerra dejo cientos de miles de muertos. Hoy la tensión es muy grande pues un pequeño país de 130.000 Km cuadrados vuelve a enfrentar a la potencia número uno del mundo, aunque hoy los pequeños crecen y tienen armamento nuclear, han sabido desarrollar misiles de largo alcance capaces de llegar a territorio de los EE.UU. con cargas nucleares. De ahí que los EE.UU.se sientan amenazados.

Prácticamente desde el inicio del presente siglo XXI, los EE.UU. y su aliado, la OTAN, han desarrollado guerras en todo el Medio Oriente. Guerras estas que suben o bajan en intensidad. El 2017, ha subido mucho el calor belicista, con Trump a la cabeza, para los EE.UU. ha sido un año muy costoso en vidas, pues desde el 2012 los EE.UU. no sufrían más de 300 muertos. Aun donde ellos decían no tener tropas como en Siria. Todos los países del Medio Oriente, luego de los "famosos inventos de la Primavera Árabe", las guerras locales surgieron como hongos después de las lluvias. Países desechos como Libia, donde los señores de la guerra se apoderaron de casi todas las riquezas, petróleo incluido, que se llevan nuevamente los europeos. Egipto, con una dictadura militar violenta y asesina, pero aliada a Israel, en el tema Palestino. Guerra en Sudan, aun después de la partición del país en dos; en Congo, con ocupación hace años de tropas de la ONU. En Somalia, donde los EE.UU. en 1993 sufrió un serio revolcón, hoy creó un "fuerte" para sus tropas, aun con la "oposición" del Gobierno local. Nigeria, que es la mayor reserva del África en petróleo, coltan y otros minerales sigue sufriendo los ataques despiadados del grupo guerrillero Boko Haram. El denominador común, guerra en países ricos en reservas naturales. En todos se han metidos los estados más ricos, los antiguos colonialistas, las corporaciones y los grandes medios de comunicación. Pero el mundo sigue cambiando en todo. Hoy los medios de comunicación, tratan de inventar hechos por demás despiadados, que se largaran a las redes sociales, sin importarles a sus creadores si son o no descubiertos. Para eso funciona la CIA y todos los servicios de los Estados Europeos, para crear la Propaganda militar, hacia el consumo civil a través de los grandes medios de comunicación, sean esto papel impreso, TV, radio o medios sociales. Es por esto que la mayor, parte de los conflictos no se dan a conocer.

Productos de todas esas guerras, año a año se producen decenas de miles de muertos en los "campos de batallas", sin contar los producidos por los desplazamientos que en muchos casos mueren por miles sin llamar la atención de nadie. Además de los cientos de miles y aun millones de desplazados en el mundo. Estas son las guerras calladas, silenciadas o escondidas. Como toda guerra los civiles son los que llevan la peor parte, pues son asesinados y nadie responde por dichos asesinatos por cada soldado muerto en los campos de batallas pueden llegar haber unos 100 civiles asesinados. Por otra parte podemos decir que el mundo gasta en armas hoy unos 900 mil millones de dólares por año y las proyecciones para el 2020, serian de unos 1.200 mil millones de dólares.

Esto es algo, de lo mucho que sucedió en este año que termino Mafalda decía "me quiero bajar"...