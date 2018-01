Inicio | Información Forestal Te encuentras en:

Foto suministrada por Betsabeth Cortegano

PRIMERA PARTE

Betsabeth Cortegano: Mujer, indígena y rebelde, nos habla de cómo el OSINFOR, las ONGs y el Estado peruano sabotean la producción forestal

28.01.2018

IQUITOS (Uypress/JoséW.Legaspi)- En la capital de Loreto, entrevistamos a la ingeniera forestal, Betsabeth Cortegano Chota, presidenta de la agremiación que reúne a toda la cadena productiva del sector forestal, llamada Asociación del Sector Forestal de Loreto.

Primera parte

Esta valiente mujer nació en un pueblito olvidado de la Amazonía, Tamshiyacu, del distrito de Fernando Lores, en el año 1965. Hija de dos luchadores sociales, Don Simón Cortegano, y doña Teresa, que en sus tiempos fueron presidentes del Frente de Defensa del Pueblo de Tamshiyacu. Era una familia muy humilde, de aquellos que tener un plato de comida al día era un privilegio. Y esa pobreza generalizada en todo su pueblo, junto a la falta de oportunidades, siempre le ha dolido. Con el esfuerzo propio y la ayuda de sus padres, pudo estudiar, ingresar a la Universidad de la Amazonia Peruana (Iquitos), y por eso actualmente es Ingeniera Forestal.

En la Universidad tuvo participación muy activa como dirigente estudiantil.

Más tarde, en la práctica profesional, ha visto que se cometen muchas injusticias, por lo que, "se rebeló" a los 47 años y decidió estudiar Derecho. Volvió a la Universidad, y actualmente es Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. Espera conseguir pronto el grado para poder ejercer y defender a aquellos que realmente necesitan defensa ante un sistema judicial que excluye a los pobres, cuando son violentados en su derecho y su clamor ante la justicia.

Se considera una mujer de pueblo, sus raíces son pueblerinas, siempre lo será, y le duele la falta de oportunidades que tienen los pueblerinos y los amazónicos que viven en sitios alejados, donde están postergados, excluidos, olvidados, y eso es lo que la motiva a seguir trabajando, luchando, peleando por conseguir mejores condiciones de vida para aquellos que lo merecen. Viven en una región rodeada de recursos naturales, riquezas, sin embargo no pueden acceder al uso de esos recursos para poder satisfacer sus necesidades.

Es "madre y padre" de dos hijos, cosa que dice con orgullo. "No ha sido difícil", dice, "porque con amor todo se puede", ese es el papel que le ha tocado en la vida y no reniega de ello, lo hace "con muchísimo orgullo". Uno de sus hijos es magister en Biología y el otro está por culminar la Secundaria.

Es y siempre ha sido dirigente, por "esa forma contestataria" de rebelarse ante la injusticia, pero también se define como una mujer "común y corriente", "una ciudadana de a pie" en toda la extensión de la expresión. y se ve a sí misma "como instrumento, si la vida y Dios le dan la posibilidad de poder ser la voz de los miles que no tienen voz".

Se ríe abiertamente cuando recuerda el momento en que "postuló" para un cargo electivo en el Congreso, en el año 2016, ya que nunca pensó tener tan alta votación, cerca de 29 mil votos y le faltaron poquitos para acceder a un curul. Aún sonríe cuando habla de continuar en ese plano, de insistir en la obtención de un cargo al Congreso, siempre y cuando le dé la posibilidad de hacer algo por los postergados de su país.

Como madre ve, en los miles de jóvenes de su país, también, lo que son sus hijos. Jóvenes que tienen que luchar mucho para poder tener igualdad de oportunidades. A pesar de la inteligencia, de la capacidad, de la rectitud que tienen, la igualdad de oportunidades, si bien existe para el Perú en general, sigue siendo el talón de Aquiles para las zonas más excluidas, como la Amazonia.

El tema de la igualdad de oportunidades es un tema latente en los pueblos amazónicos. Para quienes necesitan vivir de sus recursos y satisfacer sus necesidades básicas, hoy en día, está penado, criminalizado, que cualquier campesino o natural de la Amazonia, pueda siquiera cortar un árbol, pescar, porque el acceso formal, para ellos, es imposible. Primero, porque "no existen" para la ley, y segundo, las modalidades de acceso requieren de mucho dinero, miles de soles, y para ellos eso no es posible.

Yendo directamente a la entrevista, a raíz de la conformación del gremio (la Asociación del Sector Forestal de Loreto) se constituyeron en gestores de la lucha contra la crisis que atraviesa el sector, a partir de la pobreza que ha provocó la crisis.

Se establecieron en la ciudad de Lima para ver si podían conversar con los entes gubernamentales, y a partir de ahí crearon la Confederación Nacional Forestal del Perú, que agrupa, a su vez, a gremios y personas naturales de cinco regiones amazónicas: Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Huánuco, y, según ella misma dice, "ha tenido el alto honor de recaer, en su persona, la presidencia de la CONAFOR".

Esta mujer, indígena y comprometida con la causa de su pueblo, además, tiene la particularidad de haber integrado un organismo estatal, del año 2000 hasta el 2007, más o menos, el ex INRENA, (antecesor del SERFOR) que era la entidad rectora, promotora, responsable del cuidado del patrimonio de los recursos naturales de la nación.

JWL- ¿Qué te llevó a dar ese paso, ese cambio, de estar del lado del Estado, a estar ahora, quizás, enfrentada a políticas de ese Estado que afectan a la industria forestal?

BC- Primero, como funcionaria era testigo de las limitantes que tenía, como tal, para promover el desarrollo responsable de los bosques, y, en segundo lugar, mismo que soy amazónica, y por ende soy conocedora de nuestra vasta riqueza, tenemos más de 35 millones de hectáreas de bosque. Nací en un pueblo de esa zona, y he visto, alrededor mío, mucha riqueza natural, pero carente de oportunidades para poder desarrollarnos, y eso me parece que no es justo, porque somos una de las regiones más ricas en biodiversidad, y producto de una mala política pública de gestión de nuestros recursos naturales, estamos como estamos. Como suele decirse, los amazónicos pagamos el pato, y eso no me parece justo. Mientras que los países desarrollados, a expensas de nuestros recursos, viven de lo mejor, me parece que eso tiene que cambiar, y somos los amazónicos los llamados a hacer esta revolución, no? A efectos de que se trabaje de manera responsable nuestros recursos naturales, en procura de nuestro desarrollo y nuestra calidad de vida. Eso es lo que básicamente buscamos. No estamos aquí avalando ningún tema de ilegalidad, sino, todo lo contrario, estamos buscando el manejo responsable de los recursos para poder desarrollarnos, porque tenemos con qué.

JWL- ¿Podemos decir que exigen reglas de juego claras, para que todos puedan desarrollar la actividad forestal?

BC- Si, y entrando en el tema forestal propiamente dicho, en el tema del aprovechamiento del recurso bosques, para la Amazonía lo que más se ha desarrollado, en términos de actividad productiva, es el tema maderable, por razones obvias, ¿no?, porque somos una región desprovista de conectividad. La única posibilidad de conexión es la vía fluvial y en término de vía fluvial sólo tenemos motores "peque-peque", motores fuera de borda, lanchas en un estado deplorable. No tenemos tampoco hidroaviones, ni nada parecido, y lo que nos conecta con el resto del país es mucho más caótico todavía, y a nivel comercial es aéreo. Al respecto, hace muchos años, el Perú, por lo menos Loreto, tuvo su auge en el tema forestal, porque se aprovechaba y se comercializaba, incluso a nivel de exportación, pero con una mala política pública de control hacia el manejo sostenible de los recursos. Es decir, el Estado, desde siempre, y hasta ahora esa es nuestra lucha, siempre ha gobernado, ha propuesto y aprobado normas, totalmente contrarias a la realidad, desde gabinetes, sin conocer el campo, y sobre eso estamos luchando ahora porque se emitan leyes acordes a nuestras necesidades, posibilidades y realidad, para poder fomentar.

JWL- ¿Se trata de desconocimiento del gobierno? ¿O hay algo más?

BC- No, no creo que sea sólo desconocimiento de los entes gubernamentales y de quienes gobiernan. Ahora que hemos pasado por un proceso de consenso, de dialogo, producto de la lucha que llevamos adelante, ahora que nos sentamos en mesas de dialogo nacional, para promover el desarrollo del sector forestal, nos damos cuenta que no sólo es desconocimiento, sino que parece haber un propósito claro de trabar el desarrollo del sector.

JWL- Por ejemplo, ¿qué papel juega OSINFOR?

BC- OSINFOR es el ente que supervisa el sector, que fiscaliza el cumplimiento de que los planes de manejo, para el aprovechamiento de los recursos naturales, sean acordes al manejo responsable. Esta entidad fue creada a raíz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que por cierto, ha otorgado en los años que lleva de ejecutado, alrededor de 90 millones de dólares, para poder generar la legalidad del sector. Esta institución, lo descubrimos recientemente, está actuando "después de" realizado el manejo de la madera. Y acá la ley de los recursos naturales, dice que esta entidad debe tener una actuación preventiva, precautoria, de los recursos. Pero contrario a lo que dictaminan sus principios, en la realidad están actuando de modo diferente. Así, el OSINFOR, solo hace supervisiones después de efectuado el aprovechamiento.

Llevamos adelante una lucha férrea en esta Mesa Nacional, a efectos de exigirle al OSINFOR que tenga una labor preventiva, si se quiere poner la camiseta del país, del desarrollo del sector forestal, que sume la Amazonía del Perú para Loreto. Estamos hablando de más de 35 millones de hectáreas de bosque, que si lo traducimos a divisas podría generar...

JWL- 140 mil millones de dólares, es lo que se maneja en cifras

BC- ¡Y sin embargo, no genera ningún punto del PBI para el país! Es absolutamente inaudito.

JWL- ¿Y por qué es eso?

BC- ¿Porque creemos que los amazónicos no conocemos la realidad y nos vamos a quedar calladitos, a ver como nos tildan ante el mundo como los ilegales y los que estamos depredando y asesinando nuestros bosques?. No, no es justo que nos acusen de eso cuando no es cierto que nosotros estamos diciendo eso, es todo lo contrario. Entonces, la verdad es que OSINFOR actúa siempre tarde.

JWL- Los informes dicen que el presupuesto anual de OSINFOR sería de unos 5 millones de dólares...

BC- Por lo menos...

JWL- Tú me hablas de que vinieron 90 (97 millones según otras fuentes) de Estados Unidos. Leí que, además, Suecia dio, otorgó 300 millones en tres años, supuestamente con la misma finalidad que los entregó Estados Unidos. Si el presupuesto de OSINFOR es, se dice, de 5 millones, ¿el resto de la plata a dónde fue?

BC- Bueno, también en estas mesas, que ahora tenemos, a punta de pelea, acceso a algún tipo de información, sabemos que todo este dinero ha entrado a un grupo de ONGs. No recuerdo bien sus nombres, pero son Chemonics, EIA, son cuatro o cinco. Causalmente, los mismos operadores de estas ONGs estaban, digamos, en algún cargo de los entes gubernamentales del sector.

JWL- ¡Ah! ¡Qué casualidad!

BC- Si, ¿no? Mucha casualidad. Yo no tengo problema en dar nombres. Por ejemplo, la ex directora ejecutiva del SERFOR, la señora Fabiola Muñoz Dodero, fue presidente o tuvo alguna injerencia directa en tema de responsabilidad de la ONG PFSI, que era la encargada de distribuir dineros a través de ONG, y todo ese dinero, ¡oh sorpresa! se ha ejecutado a través de millonarias consultorías. Consultorías para hacer la Ley Forestal, que no se condice con la realidad, que prácticamente no es aplicable. Consultorías para hacer los reglamentos de la Ley Forestal, ¡cuatro reglamentos! Que solo en el tema de gestión forestal con los recursos naturales, la han hecho depender de 200 lineamientos, que hasta el día de hoy no han aprobado ni la mitad. Por lo tanto, reglamentos y una ley, por ende, casi inaplicables. Y cada lineamiento tiene, a su vez, una consultoría. Consultoría para hacer un instrumento de Gestión de Información, que se necesita ahora para garantizar la trazabilidad, el módulo SNIFFS, que se hizo a través de Chemonics-Usaid. Y no sabemos cuántos millones ha costado porque ellos no dan la cifra exacta. Y es un módulo, que hasta el día de hoy, es inaplicable también. Y ese es el módulo de control que nos serviría a la parte privada, que trabaja directamente con los recursos naturales, que podrían ayudar a establecer esa cadena de custodia para garantizar la trazabilidad. Y no tenemos. Sin embargo, ante los ojos del mundo, dicen: "No, Perú no quiere cumplir con el tema de la trazabilidad", pero no dicen que es porque no se aplica ese bendito SNIFFS, que no se puede, que desde su creación tiene defectos. Por fin, el señor John Leigh, el actual director ejecutivo de SERFOR, que es la entidad rectora, más bien, porque para promotora le falta mucho para serlo, no? Él ya lo ha dicho, ante el Ministerio de RREE, que son los responsables, los garantes de este Tratado de Libre Comercio, por parte del Perú, ha dicho que efectivamente el módulo SNIFFS no sirve, y que cuando se ha querido hacer algún arreglo, hay que llamar no sé a dónde, a la República Checa o Eslovaquia, para que le traduzcan lo que les está diciendo, y recién después llega a Estados Unidos, y en Estados Unidos pasan 10 días, solamente para decirle qué hay que arreglar... ¿Cuánto ha costado eso? ¿Y ese iba a ser el instrumento de gestión para garantizar la cadena de custodia del origen legal de la madera, que es nuestro cuello de botella? Pero no por culpa del trabajador de la industria, sino por culpa de esa política de Estado que dilapida los recursos.

En definitiva, yo diría que es adrede. ¿Por qué? Porque mientras que tenemos acuerdos en la Mesa Ejecutiva Nacional, a efectos de trabajar en pro de garantizar el origen legal del producto, y por ende la cadena de custodia de la trazabilidad y la legalidad, cuando salimos de esa Mesa, o no se cumplen los acuerdos, o se toman acciones de manera distinta.

Por ejemplo, acordamos que debíamos promover la modificatoria de la actual Ley Forestal a los efectos de fomentar la formalización, porque la actual ley excluye, sólo en el caso de Loreto, a más de 80 mil trabajadores del bosque, que son los pequeños y micro trabajadores, que son amazónicos, en esencia, que toda una vida han trabajado en la extracción de esos recursos. Esta ley los ha dejado al margen de la ley. Porque los modos de acceso al bosque que la ley contempla, abarca desde 5 mil hás para delante y una capacidad de 80 UIT que hayan declarado ante la ciudad. Y eso sin contar cuánto cuesta elaborar el Censo y Plan de Manejo, por lo menos entre 40 y 50 mil soles (entre U$S 12500 y U$S 15600)

JWL- Estos pequeños trabajadores o trabajadores independientes, ¿están siempre vinculados a la madera o también practican la agricultura migratoria?

BC- En el caso de Loreto, la agricultura migratoria es una actividad de subsistencia, ya que no puedes hablar de comercio de esa agricultura, porque estamos ubicados en zonas totalmente alejadas sin conectividad. Están a tres o cuatro días de un centro poblado, el transporte es muy costoso, más de lo que le van a pagar por los productos, si los trajeran a Iquitos, por ejemplo. La agricultura es básicamente una actividad de subsistencia, les ha servido exclusivamente para alimentarse. Sin embargo, la actividad maderable les resuelve otras cosas, como ser comprar ropa y útiles de escuela para sus hijos, o regalos de Navidad.

Al descender la actividad forestal y la petrolera, lo que aumenta, de manera que ni el Estado lo puede medir, es la tala total del bosque, para fomentar los plantíos de coca. Ante esto, nos preguntamos ¿por qué el Estado no toma medidas o acciones preventivas? Parecería ser que se quiere fomentar eso.

Entonces, yo no sé si la llegada de millones de dólares para legalizar la trazabilidad del bosque, no es más rentable para el Estado, o tomar medidas preventivas. ¿Realmente les interesa la Amazonia? Porque no es que no haya dinero. Dinero hay, llega, y mucho. Usted lo ha dicho, 300 millones de acá, 90 millones de allá. Dinero hay, lo que pasa es que no se vuelca en lo que debería volcarse. Esos millones llegan a "talleres", que se realizan en los mejores hoteles de iquitos, pero jamás se le paga a una comunidad nativa, o a un pequeño centro poblado, etc.

Y nosotros, lo que estamos exigiendo como CONAFOR, es que esos dineros se empleen en campo, porque ahí está el cuello de botella, ahí se tiene que garantizar "una partida de nacimiento legal", que se daría con el censo forestal.

