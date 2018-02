Esteban Valenti, un producto. ¿Quiénes son los inteligentes?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazLevantando la piedra...Expectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escalada¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

La ética y la confianza

Mónica Xavier

21.02.2018

La democracia exige transparencia. El nepotismo, la falta de idoneidad, el amiguismo, son

zancadillas inexcusables a la institucionalidad. Lo primero que debemos hacer quienes

dedicamos nuestras vidas a la política es cumplir con las disposiciones institucionales.

Como toda construcción humana, siempre perfectible, debemos trabajar incasablemente para

mejorar, siempre, la legislación existente en busca de mejores mecanismos de tutela de la

transparencia.



Debemos tener tanta determinación como coherencia en nuestros actos - estar a la altura de las demandas éticas por las cuales legítimamente reclama la ciudadanía, coherentes a los

principios ideológicos que profesamos -“perseguir el paradigma de decir lo que se piensa y

hacer lo que se dice”- como nos señalaba el General Líber Seregni.



Ello hace que cuando ocurren conductas indebidas en nuestros gobiernos, actuamos drástica e inmediatamente. Pero una cosa es la férrea conducta ética y otra muy distinta la moralina y la caza de brujas. Hemos cometido errores y tan cierto como ello es que tanto a nivel de la fuerza política como de gobierno hemos actuado con determinación para reconocerlos y sancionarlos. A los frenteamplistas, las faltas éticas nos duelen.



Tampoco debemos tener amnesia de lo que fue este país hasta hace muy poco tiempo, a

nadie de mediana edad puede escapar que hasta principios de este mismo siglo, la vía de

acceso a la función pública era a través de una tarjeta de recomendación. Por lo que resulta

absolutamente hipócrita que ahora se rasguen las vestiduras quienes pudieron abordar estos asuntos cuando gobernaron durante más de un siglo y medio, y nunca hicieron nada más que auspiciar el clientelismo. Ese sistema de selección fue el imperante a lo largo del siglo XX.





Ahora, esa ya no es más la regla.



En la Administración Central, con los gobiernos del Frente Amplio, los concursos representan

el mecanismo de ingreso de casi la totalidad de las altas. No es lo mismo a nivel de las

Intendencias, donde rige la Ley Orgánica Departamental número 9.515 del año 1935, que

requiere mayorías especiales para su modificación. En el Artículo 35 numeral tercero de dicha ley se establece que al Intendente compete: “ejercer la superintendencia de las oficinas de su dependencia, nombrar sus empleados, incluso los de las Juntas Locales, establecer su disciplina y suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo o con medio sueldo, por períodos que en su conjunto no pasen de dos meses por año para cada empleado. Los empleados de la Juntas Locales autónomas serán nombrados por el Intendente, a propuesta de dichas Juntas”.



Esto traduce el amplio poder discrecional para la contratación de personal en un área tan

importante del Estado como las Intendencias, proveniente de legislación que tiene más de 80 años de sancionada. Aunque queda claro que estas prerrogativas tienen su marco legal

obviamente chocan frontalmente con la transparencia que exigen los tiempos actuales.

En base al informe de Vínculos del Estado de la ONSC , la organización de la sociedad civil

Cívico, que busca promover y profundizar la transparencia, la rendición de cuentas y la

participación ciudadana en Uruguay, concluyó que en 2016 los gobiernos departamentales

agrupados tuvieron 2.905 altas. De ellas, el 56.2%, unos 1.632 vínculos, se designaron de forma directa. En 2015 este porcentaje ascendía a 64.5% y a 64.3% en 2014. Pasando raya, más de la mitad de las contrataciones de personal de las intendencias se realizaron mediante este mecanismo.



Conducta completamente diferente es la que arrojan las designaciones directas de los

organismos que integran el Poder Ejecutivo, que fueron tan solo del 0.9% de las altas, entre los organismos del artículo 220 (Entes autónomos) fueron el 5%, y entre los del artículo 221 (Entes Industriales o Comerciales del Estado), fueron el 0.8%.



En estas semanas también tomaron estado público las designaciones de familiares en forma

directa en el TCA – organismo independiente de Justicia Administrativa, “encargado del control de la legalidad a nivel de toda la Administración”. En caso de confirmarse sería de una contradicción injustificable.



El desafío es tener un sistema cada vez más transparente donde seamos implacables en el

cumplimiento de las normas y de la ética, donde no solo están en juego carísimos valores para nuestra fuerza política – todo el sistema político debe ser consciente de la necesidad de ser éticos-.



Ni más ni menos que la confianza ciudadana en la democracia es la que está en juego.