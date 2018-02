Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesLas preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Kosovo: el estado millennial de Europa

Michael Añasco

28.02.2018

El 17 de febrero pasado, la Republica de Kosovo festejó 10 años desde que el Parlamento de Kosovar autoproclamo su independencia.

La hasta entonces provincia de Serbia se convirtió en el Estado más joven de Europa.

La independencia no trajo las inversiones y la prosperidad deseada. Kosovo era uno de los territorios más pobres de Europa y sigue siendo uno de países más pobres de Europa. La euforia del momento fue abrumadora, como el deseo de dar forma finalmente al ansiado Estado propio. Pero, diez años después, el balance es desalentador: la economía, estancada; el desempleo, enorme; prevalecen la pobreza, la corrupción y el nepotismo. Y los jóvenes no tienen perspectivas. La consecuencia fatal: un flujo constante de emigrantes, con dirección a occidente. Entender Kosovo. Para entender cómo llegó hasta aquí es imprescindible un vistazo al pasado reciente, que explica por qué la independencia unilateral de Kosovo. El ultranacionalista presidente serbio, Slobodan Milosevic, abolió en 1989 la autonomía de Kosovo (donde aproximadamente el 80% de la población era albanesa) y dio así el pistoletazo de salida al proceso que conduciría a la desintegración de Yugoslavia. Trascurridas las guerras de Croacia (1991-95) y Bosnia (1992-1995) --que, al igual que Eslovenia, se habían convertido en estados independientes-, el escenario bélico se trasladó a Kosovo: Entre 1998 y 1999 la guerrilla separatista albanokosovar y las fuerzas de Serbia libraron una guerra que causó 13.000 muertos, la gran mayoría (11.000) albanokosovares. al tiempo que más de un millón de refugiados huían a Albania y Macedonia.

La intervención. Las matanzas reiteradas de civiles y los trenes repletos de refugiados y/o expulsados que evocaban imágenes del período más negro de la historia europea, movilizaron a Occidente. Tras algunas conferencias de paz fallidas y la enésima masacre en Kosovo, la OTAN intervino con una campaña de bombardeos (en territorio kosovar pero también en toda Serbia, incluida la capital, Belgrado) que duró 78 días: del 24 de marzo al 10 de junio de 1999. El resultado fue la retirada de todas las fuerzas serbias de Kosovo. Ahora la antigua provincia serbia se convertía en un "protectorado de la O.N.U" con el establecimiento de una fuerza internacional (Kfor) liderada por la OTAN.

Kosovo estado sin reconocimiento

Casi inmediatamente de la autoproclamación, EEUU y la mayoría de países de la Unión Europea (UE) reconocieron al nuevo Estado. A día de hoy, 113 de los 193 miembros de la ONU la han reconocido, incluidos 23 de los 28 países de la UE. Pero hay ausencias notables, como Rusia o China con su gigantesco mercado. Lamás necesaria, la de Serbia no. En el 2010, Kosovo recibió un espaldarazo cuando el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no violó la legalidad internacional al autoproclamarse independiente. Pero esto le sirve de poco ante naciones que tienen problemas de separatismo como Cataluña en España o Chipre .Una curiosidad la Republica de Kosovo es reconocida por la FIFA, pero no por la O.N.U.

ECONOMIA

"La corrupción es predominante. No es sólo una percepción, sino una realidad en todas las esferas", ha explicado el politólogo RamushTahiri. La transición hacia la democracia ha producido una élite que ha capturado el Estado para ella misma. Hay una nueva clase social que ha multiplicado cientos de veces sus propiedades y riquezas".

"La corrupción bloquea la democracia, impacta negativamente en el desarrollo económico y aumenta la desigualdad social", ha advirtió el ahora ex-embajador de Estados Unidos Greg Delawie.

De hecho, la antigua provincia serbia se ha convertido en uno de los lugares con mayores desigualdades en toda Europa. Con un ingreso per cápita en torno a los 6.500 euros (2016), su economía es una de las más atrasadas del Viejo Continente.

El círculo vicioso relacionado con la falta de seguridad jurídica y estructuras ineficaces de lucha contra la corrupción y el crimen organizado ahuyenta cualquier inversión extranjera. La provincia de Kosovo (años 1970s) era en la antigua Yugoslavia de los 70s una economía en vías de industrialización. Minería, siderúrgica, metalúrgica y hasta una planta de WV. Kosovo. Fue el ejemplo de del mariscal Josif Broz"TITO" de que una nación multiétnica podía prosperar. Hoy la economía kosovar se ha convertido en agrícola-forestal- pastoril, donde la mayor industria es la tabacalera, exenta de varios impuestos desde donde las mafias del contrabando se encargan de la venta y distribución en Europa. En el día a día los kosovares consumen alimentos y artículos de la UE. La misma que no los acepta como inmigrantes.

Remesas el mayor ingreso económico.

Después de finalizar la guerra, la UE y otros países establecieron cupos de inmigración para los albanokosovares Se calcula que desde la declaración unilateral de independencia el 17 de febrero de 2008, unos 280.000 kosovares -casi el 15 de la población- han emigrado hacia Europa occidental. Sus remesas representan un 20% del PBI. Actualmente solo tienen posibilidades los jóvenes universitarios muy preparados. El flujo ha disminuido por la avalancha de inmigrantes de sirios, que han cerrado muchas de las antes permeables fronteras europeas.

En el 2015, Kosovo dio otro paso adelante al firmar el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE, una fórmula que Bruselas reserva a los estados vecinos precandidatos a la adhesión. La UE también exige a Serbia y Kosovo la resolución del contencioso con Kosovo como condición sine qua non para su propia adhesión. Losmásjóvenesserbios se plantean si esta "provincia rebelde" vale la pena, como para frenar la entrada de su nación a la UE.

