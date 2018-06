El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

Ceguera frente al abismo

Carlos Wuhl

31.05.2018

En 1936, Aldous Huxley publicó la novela Ciego en Gaza. Pienso que es un título que, por desgracia, podría aplicarse a los que hoy se niegan a fijar la paz. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

« Un célebre verso de Milton cifra la desgracia de Sansón, cegado de los dos ojos y prisionero en la rueda de un molino: "Preguntad por ese gran libertador y lo encontráreis ciego en Gaza, atado a la rueda, con los esclavos". Todo el mundo sabe cómo termina la historia, con Sansón pidiéndole a Dios que le devuelva las fuerzas por última vez para derribar las columnas del templo y aplastar entre sus ruinas a él mismo y al pueblo filisteo. »David Torres

La franja de Gaza de hoy, es el desencadenamiento de la fuerza brutal del ejército de Israel, una de las tantas pruebas que ese colonialismo está presente, y que arrastra los pueblos, incluido el de Israel mismo, a las profundidades de un abismo en el cual, estos ciegos que hoy gobiernan han terminado con todos los escrúpulos. Ciegos y sordos.

En los liceos de Israel, no enseñan que existe una Autoridad palestina en una región llamada Cisjordania. No, es que se llama la Judea-Samaria como en los textos bíblicos.

O en las escuelas primarias se produce un diálogo entre la maestra que explica, que durante la II Guerra Mundial, los judíos de Polonia y en otros países de Europa, fueron encerrados en guettos y luego exterminados en los campos de concentración de los nazis, a lo cual un niño pregunta : « Y porqué no llamaron a Tshal ? »

En una de las revistas más leídas en Francia, se hace un extenso reportaje al periodista de radio y televisión, que reside en Israel, Charles Enderlin, y en ya la pregunta de inicio : « Que piensa Ud. de esta represión sangrienta a una manifestación no violenta y desarmada, tratando de romper el bloqueo impuesto por Israel después de la toma del control por la organización Hamas, a partir del 2007 ? » - A la cual Enderlin responde : « Yo no estoy sorprendido. El ejército de Israel, compuesto en su mayor parte por conscriptos,(el servicio militar obligatorio, mujeres y hombres) nunca han aprendido la acción de mantener el orden. En Israel no existen, la gendarmería mobiles ni tampoco CRS (guardia republicana en Francia). Durante la segunda Intifada, desde octubre del 2002, centenas de jóvenes palestinos murieron en las mismas condiciones. Para el gobierno israelí, la situación de los palestinos, ha sido siempre un problema militar, y nada de otra cosa. Después de años, los jefes del ejército llamaban la atención sobre una crisis humanitaria en Gaza. Dos millones de seres humanos viven encerrados sobre una superficie de menos de 300 kilometros cuadrados, tienen ciertas horas de electricidad cada día, practicamente nada de agua potable, nada de trabajo, y casi nada de dineros. En la caida de la noche, ellos ven del otro lado de la frontera, las luces que brillan desde los kibutz de proximidad, los continuos chorros de agua que bañan los campos. Está este baño de sangre, del lunes 14 de mayo, pero el problema es mucho mas vasto : la ausencia de toda posibilidad de acuerdo sobre el futuro de la Palestina ».

A la pregunta : si la ocupación de la Cisjordania, puede durar indefinidamente ; Charles Enderlin, responde : « Si, mientras tanto que Israel no paga ni un shekel por esta ocupación, la Autoridad palestina siendo soportada por la colectividad internacional, notamente la Unión Europea. Cuando los europeos instalaron clases prefabricadas en una aldea palestina, los israelíes pueden venir a destruirla. Cuando los holandeses intalaron paneles solares para que los que viven en estas aldeas tengan electricidad y poder estocar alimentos en heladeras, los quesos de cabra que ellos venden, el ejército de Israel arrancan los paneles solares ...y Europa no osa protestar ».

Cuando en estas misma columnas, tres otros « colegas panelistas » que defienden este gobierno del Likud y los ultraderechista, sobre el tema de Gaza, como pueden contradecir cuando : La Corte Suprema de Israel consideró un acto "legal" el uso de munición real contra los manifestantes palestinos porque estos representaban "un peligro real para los soldados y ciudadanos israelíes". La Corte Suprema de Israel rechazó el pasado jueves dos recursos legales presentados por grupos de derechos humanos, que cuestionan las reglas militares acerca de cuándo los soldados pueden disparar sus armas contra civiles en el marco de protestas públicas.

Y sin embargo osa una de estas columnistas, que ella espera la reacción de la « contradicción », que existe una desproporción entre los ataques que parten de Gaza, y la respuesta... »proporcionada » del ejército de Israel.

Me interesaría poder discutir, con otro panalestista que habla del « socialismo » que está en el sionismo, cuando hoy por hoy, y desde que hace años, ese « socialismo », no existe más, que se terminó hace tanto, después del asesinato de Rabin. U otro panalista que acumulando datos de « historiadores » israelíes, aportan pruebas que la « solución final », se fijó en los años 43 y al mismo tiempo ni menciona que la « solución final judía », ya esta anunciada por el propio Hitler, en su libro « Mi lucha » escrito en 1924, que la orden N° 1 del ejército alemán, « de terminar, con todos los enemigos del III Reich, ya sean judíos, comunistas, gitanos, franc-masones, y homosexuales. Esa fue la orden primera, emanada del OKW, el Estado Mayor del ejército nazi, pero este columnista, se olvida, que detras de las tropas nazis, existían, los llamados : Einsatzgruppen (en alemán, «grupos operativos» o «grupos de operaciones») era el nombre de un conjunto de escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de las SS, SD y otros miembros de la policía secreta de la Alemania Nazi. Estos escuadrones de la muerte pertenecieron a las SS y actuaron primero, superficialmente, en la anexión de Austria de 1938 (Anschluss) y la invasión de Checoslovaquia (1939), y después, ya plenamente, en Polonia (1939) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1941 como unidades especiales autónomas. Pero la verdadera organización de la « solución final » a la escala de todos los territorios ocupados por los nazis, fue pergeniada en la conferencia de Wansee La Conferencia de Wannsee, como se la conoce históricamente, no marcó el comienzo de la "Solución final". Los equipos móviles de matanza ya estaban matando brutalmente a los judíos de la Unión Soviética ocupada. En todo caso, la Conferencia de Wannsee fue el lugar donde la "Solución final" fue revelada formalmente a los líderes que no eran nazis y que ayudarían a organizar las operaciones necesarias para que los judíos de toda la Europa bajo ocupación alemana fueran trasladados a campos de "exterminio" operados por las SS y ubicados en Polonia. Ni uno solo de los hombres presentes en Wannsee objetó la política anunciada. Nunca antes un estado moderno se había propuesto asesinar a un pueblo entero.

El 20 de enero de 1942, 15 funcionarios de alto rango del gobierno alemán y del partido nazi se reunieron en una casa ubicada en el suburbio de Wannsee, en Berlín, para hablar sobre la implementación de la "solución final" y coordinarla. Reinhard Heydrich, segundo en el mando después del jefe de las SS Heinrich Himmler y director de la Oficina de Seguridad Principal del Reich, celebró la reunión con el fin de hacer participar a miembros fundamentales de la burocracia ministerial alemana, incluidos los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia, cuya colaboración era necesaria para implementar las medidas de exterminio.

Me da la impresión que estos columnistas, que viven en Israel, no han leido jamás, las actas del Procurador General de Israel, encargado de la inculpación de Adolf Eichman, dicho procurador se llama : Gideon Hausner,quien firmó una acusación contra Eichmann por 15 cargos, incluyendo crímenes contra la gente judía y crímenes contra la humanidad.Jamás nadie como este Procurador, puso en relieve la « máquina infernal » del nazismo, así de la « industrialización de la muerte » a niveles que no se recuerda en toda la historia de la humanidad.

Y al mismo tiempo, cual es la significación, que desde la boca del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahou que anuncia que la « solución final » fue soplada por el Muftí de Jerusalem, y no por el propio Hitler, y las ordenes implantadas antes de saber quien era este Muftí. A que viene, sino a justificar, lo que están llamando « el antisemitismo islamista » ?.

« No hay inocentes en Gaza", decía recientemente Avigdor Lieberman, ministro de Defensa israelí. ¿Ni siquiera bebés y niños? No, señor. Como escribía hace poco la no del todo satírica publicación The Onion, un bebé palestino de ocho meses, capaz de gatear, ya representa un formidable adversario para las abnegadas fuerzas de defensa israelíes. No es de extrañar que la población israelí esté en constante estado de pánico desde que comenzaron los disturbios en Gaza. Tanto, que los festejos en las calles de Tel Aviv del domingo, tras haber ganado la Eurovisión, fueron sobre todo una expresión de catarsis, con gente llorando y abrazándose ante el inminente apocalipsis que se les viene.

Unos meses atrás, la adolescente cisjordana de 17 años Ahed Tamimi golpeó en los brazos y pateó en las canillas a dos soldados israelíes para echarlos del patio de su casa. Los soldados, en vez de ametrallarla en el acto, retrocedieron, y fueron celebrados por la prensa israelí por su manejo de la no violencia, en la mejor tradición de Gandhi y Martin Luther King. Una foto de la marquita roja que dejaron las manos de Ahed en la piel de uno de los soldados se está exhibiendo en estos días en el museo de las fuerzas armadas de Israel, junto a los restos de un tanque de la guerra del 48. Ahed, mientras tanto, ha sido condenada a ocho meses de prisión, y es posible que salga de la cárcel a tiempo para su décimo octavo cumpleaños, si es que el tribunal militar que la sentenció no recapacita acerca del terrible peligro que representan los bofetones y patadas de esta muchacha.

¿Cómo puede insinuar una panaleista, que Israel cumple sus acciones « humanitarias », cuando desconoce los avisos del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas ?, ¿como es posible, que se atreva a juzgar a los gobiernos, como el uruguayo, que hizo llegar su protesta justamente por la desproporción de la represión militar israelí, y que además su embajadora, puede permitirse dar « consejos », de que es bueno o no sino...en reconocer a Jerusalem, como la capital, de un solo Estado, el de Israel ?. Las resoluciones de las Naciones Unidas, esa misma de donde partió la partición de la Palestina, especificaba que Jerusalem era una ciudad con estatuto internacional ya que sería capital de tres religiones monoteistas.

Yo me pregunto ¿porqué estos « colegas panelistas », tienen reticencias en llamar al Likud, un partido fascista, desde su nacimiento, de la obra de Lev Jabotinski ?, es que solo ocultando esa « parte de la Historia », pueden créer que nadie sabe quienes son los del Likud, o del Betar, o de las organizaciones terroristas el Irgún y el grupo Stern.

Si Teodoro Herzl fue el fundador del movimiento político del sionismo, lo que hoy quieren amalgamar, anti-sionismo al antisemitismo, solo quieren seguir cosechando « la cola de paja » del mundo, son ellos, que forman el actual gobierno de Israel, quienes saludan y admiran a un Donald Trump, que es al origen de su reconocimiento de Jerusalem como capital de Israel, ha llevado la brutal represión en Gaza, y el desconocimiento mismo de quienes son los palestinos. Y lo verdadero repelente de esta acción, es que aún quieren hacerla pasar como « proporcionada » !!!

Yo quisiera finalizar con una nota que nadie puede desconocer y es una comprobación de un organismo como la UNESCO :

La represión de las protestas que agitan Gaza desde finales de marzo ha dejado más de 117 muertos y 13.200 heridos, según la última actualización de datos recabados por la Organización Mundial de la Salud del pasado 22 de mayo. La escalada de violencia de las últimas semanas ha empeorado un contexto ya de por sí complicado, sobre todo para los más jóvenes, que ya han vivido tres graves conflictos armados durante la última década. La mitad de la infancia depende de la ayuda humanitaria y uno de cada cuatro necesita atención psicosocial, estima Unicef.



