Cierra la muralla

Año nuevo: España cierra fronteras a residentes en Uruguay

30.12.2020

MONTEVIDEO (Uypress) – Como consecuencia del aumento de los casos de coronavirus en nuestro país, el Gobierno de España resolvió cerrar el acceso de residentes en Uruguay. La medida entrará a regir a la hora 0.00 del 1º de enero y se extenderá, en principio, hasta el 31 de enero.

Madrid, Plaza Mayor (Uypress/DFP)

En una comunicación de carácter urgente, la Embajada de España en Uruguay informó que a partir de este 1º de enero se cerrarán las fronteras para los residentes provenientes de nuestro país, en una medida que, inicialmente, se extenderá hasta el 31 de enero.

"La nueva Orden prorroga los efectos de la restricción vigente hasta las 24:00 horas del día 31 de enero de 2021, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la Unión Europea", se afirma en el comunicado, y se agrega que "la novedad fundamental es la no inclusión de Uruguay en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden".

El siguiente es el texto completo del comunicado emitido por la Embajada de España



Se informa que se ha publicado la Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.



La nueva Orden prorroga los efectos de la restricción vigente hasta las 24:00 horas del día 31 de enero de 2021, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la Unión Europea.



La novedad fundamental es la no inclusión de Uruguay en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden.



Por tanto, a partir de las 00:00 horas del día 1 de enero de 2021 será denegada la entrada en España, por motivos de orden público o salud pública, de los residentes en Uruguay, en los términos establecidos en el Art. 1 de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio.



La restricción no aplica a los nacionales de países de la Unión Europea ni a sus familiares, ni a los demás beneficiarios del derecho a la libre circulación dentro del espacio Schengen (lo que incluye a los uruguayos con permiso de residencia en España vigente).



Puede consultar el texto de la nueva Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, accediendo al siguiente vínculo:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17273



El texto completo de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, incluyendo todas las modificaciones posteriores a esa fecha que se encuentran vigentes actualmente, puede ser consultado en el siguiente vínculo:

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/int657/con