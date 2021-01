Bitácora. Año XX, Nro. 868: Bases para un programa revolucionario

No hay vacuna contra el fascismoLas mentiras sobre el “apartheid” en la vacunación israelí¿Se compraría un auto ruso?Covid19 y la maldición para quiénCuba: un barco a punto del naufragioEl covid 19, un incendio forestal globalUn gran desafío: ¿Qué vacunas aplicar y porque?(Abordando eso gris, que parece la teoría)Elevar el nivelNegociación por la vacuna a espaldas de la democraciaHerrar es humano y con herraduraPequeño gran giganteMi regalo de Reyes: “PARADOJAS” (¿Te acordás?)Navidad y muerte en EcuadorLoly, ¡mirá quien vino a cenar!El largo plazo y la negociaciónForestación en debateEn la piedra de los sacrificiosDiario de la guerra del cerdo ¿Rebelión juvenil?Una franja de tierra sitiada desde hace 14 años… Hechos que mortifican a unos y le resbalan a otrosLa segunda Guerra Fría está llegando¡Qué años!De vacunas y geopolítica"Gravemente ilesos"Tommy Lowy, el precursorMi madre¿Podrá Bolsonaro sobrevivir el 2021?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosPortarse bienSe nos pegó la pandemiaNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?Carta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososLa Revolución Rusa y UruguayLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Bitácora. Año XX, Nro. 868: Bases para un programa revolucionario

09.01.2021

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 11 titulando en su portada: 'Bases para un programa revolucionario'.

Escriben en este número:

Manuel Aguilar Mora, Santiago Alba Rico, José Candela, Hiram Hernández Castro, Francisco Louça, Guillem Martínez, Federico Mayor Zaragoza, Walter Mondelo, Estela Pereyra, Michael Roberts, Roberto Savio, Timothy Snyder, Esteban Valenti, Juan Valdés Paz

Bases para un programa revolucionario

Por Esteban Valenti

Nadie puede pretender desde una columna trazar las líneas de un programa revolucionario, pero si puede pensar y proponer los temas que considera claves, los que definen hoy, en el 2021, un avance para elaborarlo. En realidad es para abrir un debate, aunque no tenga ninguna esperanza que alguien tome el desafío. El mes de enero es un buen momento para pensar.

Empresa, capitalismo y economía global

Por José Candela

Bajo su directora actual, los economistas del Fondo Monetario Internacional, en franca rebelión con el consenso neoliberal y la tradición de la institución, están publicando una serie de informes y blogs, donde ponen de manifiesto la deriva neo-propietarista y desigualitaria del actual capitalismo global [i].

Argentina: La esperada victoria de la Ley del aborto.

Por Estela Pereyra

Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven.

Para muchas de nosotras, este 30 de diciembre quedará registrado como un día histórico: la ley de interrupción voluntaria del embarazo es un triunfo que pasará a formar parte de las jornadas gloriosas de nuestro pueblo pero, en particular, de nosotras, las mujeres.

2020 y la época. Un resumen

Por Guillem Martínez

El neoliberalismo ha creado la enfermedad. Su tratamiento social y económico. Y su solución. Las vacunas. Conviene recordar que las vacunas son sensacionales, un buen invento. Pero también conviene recordar cómo se han inventado.

¿Comenzó la guerra entre Apple y Facebook?

Por Francisco Louça

En su notable libro sobre La era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff recuerda el Edicto de los reyes de España de 1513, que dictaba que los soldados tenían que leer un "Requisito" a los indios de América, preguntándoles si aceptaban someterse: "Declaramos que es de conocimiento público que Dios es uno e indivisible, que hay una sola esperanza, un solo Rey de Castilla, dueño de estas tierras: manifestar sin demora y jurad vuestra lealtad al rey de España, como sus vasallos".

Capitalismo pandémico

Por Santiago Alba Rico

Si el capitalismo es una sindemia, va a seguir produciendo virus y pandemias. Ese es el futuro y no es halagüeño. La política y la ciencia deberían estar luchando para liberar a la humanidad y a ellas mismas del capitalismo. Eso sí sería bueno para todos.

Reino Unido: El acuerdo del Brexit

Por Michael Roberts

El Reino Unido finalmente abandona la Unión Europea el 31 de diciembre, después de 48 años como miembro. La decisión inicial de marcharse, tomada en el referéndum de junio de 2016, ha tardado más de cuatro tortuosos años en implementarse. ¿Qué significa el acuerdo alcanzado para el capital y los trabajadores británicos?

Un "zek" recuerda los campos de Stalin

Por Timothy Snyder

Julius Margolin, Journey Into the Land of the Zeks and Back: A Memoir of the Gulag [Viaje a la tierra de los "zeks" y vuelta: Memoria del Gulag], Julius Margolin, Oxford University Press, 2020.

Republicanismo y socialismo. Un debate global desde la Cuba de ahora. Dossier (2)

Por Juan Valdés Paz, Hiram Hernández Castro, Walter Mondelo

El ojo del canario es el poder revolucionario.

Antes de hacer mi exposición quisiera llamar la atención, me llama a mí la atención, sobre la forma en que hemos colocado las sillas en el salón, lo que lo hace mucho más parecido a un ágora. Por ello y a propósito del tema que hoy nos ocupa, quisiera hacer una anécdota que seguramente muchos conocen, que es la del Cardenal Cisneros, Consejero de las monarquías de los Austrias y un grande de España.

2020: una catástrofe capitalista devastadora

Por Manuel Aguilar Mora

2020 estará ya para siempre junto al otro año histórico de las grandes crisis (depresiones) del capitalismo. Con el año de 1929, 2020 compartirá el dudoso honor de ser un annus horribilis especial en la larga y turbulenta historia del capitalismo.

2021, por fin los pueblos. Deber de memoria y de acción

Por Federico Mayor Zaragoza

"Tot está per fer i tot es possible... pero ¿quí si no tots?" - Miquel Martí i Pol

El confinamiento por la COVID-19 ha esclarecido muchas cosas. Ha sido aleccionador. Y, ahora, deber de memoria, es imperativo no olvidar. Y darnos cuenta de que ha llegado el momento -después de siglos de silencio y sumisión, ya podemos expresarnos libremente- de participar, de escuchar y conciliar, de actuar, de construir un futuro distinto, de sobreponernos al inmenso poder mediático, considerándolo como una terrible "arma de distracción masiva", según afortunada expresión de Soledad Gallego.

La segunda Guerra Fría está llegando

Por Roberto Savio

Las implicaciones del desarrollo de China para Occidente

Mientras que el coronavirus ha concentrado, con toda razón, gran parte de nuestra atención, un reajuste geopolítico fundamental ha estado cobrando forma en el mundo y se hará más claro en 2021. El reajuste es el comienzo de una segunda Guerra Fría, que esperamos no se convierta en una guerra «caliente». La nueva Guerra Fría se producirá entre China y Occidente, pero debe ser muy diferente a la que tuvo lugar con la Unión Soviética. El mundo ha cambiado significativamente desde 1989, el año de la caída del Muro de Berlín.

Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy