Respuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las Conversiones

Alberto Peyrou

03.05.2020

Henry, no te considero un estúpido ni un incapaz, aunque tú te sientas tal cosa por "no haber desarrollado capacidad para comprender algunos textos", como decís al inicio de tu carta. Pero te confieso que se me hace difícil contestar a una acusación que está cargada de incomprensión (en el mejor de los casos), que parte de interpretar caprichosamente un pequeño posteo de dos frases que hice en el muro de un amigo en FB.

Antes que nada quiero decirte que no entiendo esto de publicar una carta abierta a mí en un medio como UYPRESS en el que se suelen tratar asuntos mucho más relevantes que la opinión de alguien, que no es un personaje ni persona pública, en un posteo de Facebook. Pensé en no contestarte, pero como involucrás a gente que respeto y quiero, y con disculpas de los posibles lectores, lo voy a hacer.

Para que se entienda, allí publiqué una nota que salió en El País que es una entrevista a Gerardo Sotelo en la que éste explica los fundamentos de las políticas que piensa aplicar al frente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan). Allí Sotelo emite unos cuantos conceptos que me parecieron acertados y de indudable contenido democrático, como (por citar algunos): "debemos cumplir con desarrollar una programación y una oferta audiovisual que resalte los valores de nuestra sociedad, tanto los valores artísticos o culturales, como los democráticos. Y propender a que haya una ciudadanía más enterada para que pueda tomar decisiones más libremente...Para ello, pondremos en claro criterios, condiciones o prácticas profesionales que garanticen a la comunidad que va a recibir, a cambio del dinero y del espacio que destina a los medios públicos, productos de calidad, donde todos los ciudadanos encuentren que su voz, su sensibilidad o su perspectiva de la vida está reflejada en las propuestas que se hacen a nivel informativo, periodístico, de documentales o incluso de ficción".

Ante la afirmación del periodista de que los productos de Canal 5 han estado casi siempre bajo la sospecha de ser oficialistas, Sotelo responde: "...Transformar esa concepción es de nuestros objetivos prioritarios. Llevo meses trabajando en un documento que replica los valores de los medios públicos más importantes del mundo y que son referencia global. Además, estaré asignando una comisión asesora y de seguimiento para aplicar esa guía de principios, prácticas y estándares de calidad de los medios públicos. Eso será una garantía para todas las partes. Para empezar, es una garantía para la sociedad de que los contenidos se comunican con un criterio de balance, de respeto, profesionalismo e independencia. También será garantía para los periodistas de que trabajan con un respaldo en un documento compartido. Porque ese documento también le genera limitaciones al presidente del Secan y a los jerarcas. Es la primera vez en la historia de los medios públicos que las autoridades deciden limitar su poder, que es muy grande, en función de un beneficio común".

Por último destaco: ante la pregunta del periodista de si va a haber algún tipo de revisionismo del trabajo que han realizado los periodistas de los medios oficiales, Sotelo responde: "No va a haber ningún tipo de análisis político o ideológico sobre las personas. Nadie va a seguir en el canal o va a dejar de estar en la pantalla porque pertenezca o haya dicho o trascendido que votó a un partido u a otro. Me consta que se hizo antes y seguramente lo hicieron todos los partidos que pasaron por el poder, pero no va a pasar más, al menos no estando yo y tengo argumentos para afirmar que no va pasar durante todo este gobierno. Por lo tanto, en ese sentido creo que los funcionarios están tranquilos. Los profesionales de los medios públicos no tienen ninguna razón por la cual temer nada. Es cierto que hay criterios de programación que son diferentes a los que se estaban aplicando antes. Y repito: esta administración no va a aceptar que haya programas, contenidos o discursos en el sentido amplio con un sesgo político a favor ni en contra de nadie. Habrá quienes se adapten y quienes no y resolveremos en consecuencia". (la negrita es mía).

La nota es más extensa y rica en conceptos. Recomiendo leerla para lo cual dejo el link: https://www.elpais.com.uy/sabado-show/gerardo-sotelo-administracion-permitir-haya-programas-comunicadores-sesgo-politico.html.

Mi posteo, luego de repicar esa nota, fue: "ESTOY DE ACUERDO CON GERARDO SOTELO. Es absurdo que los medios públicos, que todos financiamos, sean los medios del gobierno de turno".

Ante este breve posteo en FB, jamás pensé merecer una carta abierta de nadie y menos en los términos en que usás tú, Henry, tergiversando -quiero creer que ha sido uno de esos episodios de incomprensión que te arrogás en el comienzo de tu carta- tanto lo dicho por Sotelo como lo dicho por mí y atribuyendo intencionalidades que sólo existen en tu imaginación. Decís: "Tu juicio me nubló de la misma manera que me nublan las expresiones humanas que parten de una sentencia personal para validar o invalidar la conducta de otros, y no les queda más cerebro para analizar el proceso de razonamiento que llevó a esa persona a hacer lo que hizo. Ese juicio tuyo es más injusto que la vocación por lo implacable que tiene. Te arrogaste el derecho a enjuiciar cada una de las conductas que componen eso que llamas "los medios públicos"".

A continuación tenés el mal gusto de nombrar a periodistas con nombres y apellidos y decir que los insulto "como si fueran o hubieran sido agentes del Frente Amplio". Nada más alejado de mi espíritu que insultar a nadie y menos a gente que respeto como profesionales y como personas. Muchos de los cuales son mis amigos.

Trato de entender por dónde viene tu incomprensión y tu intempestiva reacción. Ni en mi posteo ni en la larga entrevista a Sotelo hay una acusación a ningún partido en particular. Se trata de corregir prácticas que se aplicaron históricamente, en todos los tiempos y por todos los partidos.

Tú lo interpretás como un ataque al Frente Amplio y lo extendés a todos los periodistas que trabajan en los medios públicos y no lo es, aunque el FA también ha caído en dichas prácticas. No te olvides que el FA no está hoy en el poder y Sotelo habla de limitar las malas prácticas del gobierno de turno, o sea del gobierno que él representa, lo que me da la tranquilidad de que no serán medios multicolores en la era que comienza. Nombrás a periodistas intachables y me acusás de tratarlos de agentes políticos. Casualmente no nombrás a otros que están en los medios públicos y tienen posturas de clara inclinación partidista. Es un golpe bajo, Henry, que apela a la vieja dicotomía de buenos y malos, pretendiendo poner a gente de prestigio y conducta de un lado y a mí del otro.

Partís de la base de que intento validar o invalidar las conductas de otros y que me arrogo el derecho a enjuiciar cada una de las conductas de los que trabajan en los que llamo "medios públicos".

Finalmente, me acusás de arrastrar gente a la hoguera.

No Henry, sólo digo que está bueno que en los medios que pagamos todos se reflejen todas las posturas, creencias, gustos artísticos. Como dice Sotelo en la entrevista: "En un medio privado, cada uno resuelve con sus espacios. Pero en los medios públicos hay que hablar de lo político, de lo social, lo cultural, lo religioso o de lo que sea desde una perspectiva de servicio a una comunidad que tiene sobre estos temas miradas diferentes. Y todas son respetables".

El filósofo francés Edgar Morin, a este tipo de argumentación lo llamaba "racionalización", es decir: partir de una premisa falsa y construir sobre ella una línea argumental perfectamente lógica.