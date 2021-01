Cinthia Andrade

Navidad y muerte en EcuadorLoly, ¡mirá quien vino a cenar!Nos ponemos la coronaEl largo plazo y la negociaciónCuba: Un cañonazo oficialista contra la prensa independienteForestación en debateEn la piedra de los sacrificiosDiario de la guerra del cerdo ¿Rebelión juvenil?Sánchez Padilla, Clarín y la vacunaA mis compañeras, compañeros, amigos, amigas y a todos en general. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Una franja de tierra sitiada desde hace 14 años… Hechos que mortifican a unos y le resbalan a otrosLa segunda Guerra Fría está llegando¡Qué años!De vacunas y geopolítica"Gravemente ilesos"Tommy Lowy, el precursorMi madreJuan Casanova y la dama de la noche¿Podrá Bolsonaro sobrevivir el 2021?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosPortarse bienCOVID 19 – ¿La maldición?Se nos pegó la pandemiaNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?Carta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaLa Revolución Rusa y Uruguay“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasAprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Navidad y muerte en Ecuador

Cinthia Andrade

06.01.2021

Leo con regularidad las noticias que me llegan de Uruguay. Confieso que muchas veces no las entiendo. Me parece que hablan de otro mundo o quizá otra época.

Hoy leí "Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿noche de paz, noche de amor?", de mi amigo José Legaspi. Lo primero que me llamó la atención es que todavía plantea la confianza (desconfianza) a los gobernantes. Tema muy válido en una democracia representativa como la que rige en Uruguay y Ecuador. Pero en Ecuador, eso ya ni se discute, si alguien lo planteara sería una especie de extraterrestre o estaría contando un cacho (chiste) y de los malos.

Me causa horror imaginar esos policías y militares uruguayos, herencia de la dictadura, reprimiendo a los ciudadanos, con venganza de "fiera desatada". Acá, en pandemia, antes que reprimir extorsionan, son un engranaje más de la corrupción estatal. Aunque, sacando cuentas, los de acá deben saber mucho menos de medidas sanitarias, derechos y restricciones que los de allá y parecerían gatitos bravos comparados con las fieras del sur.

Uruguay: 120 muertes por COVID 19. ¿En serio?

En Ecuador, 13.794 (cifras oficiales), con una población 5 veces la uruguaya. Creo que nunca sabremos el número real de muertos. Seguramente, muchas personas se han deprimido por las circunstancias, los suicidios han aumentado en todas partes pero acá lo que gana es la pobreza. La gente vive al día, si no sale a vender o trabajar, no come. Miles de comercios cerraron, el desempleo se disparó. La gente vende y compra en la calle, sin ninguna medida de seguridad. Muchos preferirían ya haber enfermado para estar más tranquilos. La muerte se ha convertido en un mal incómodo y necesario para la vida.

La migración venezolana es otro problema. Somos el país con más migrantes después de Colombia. Los primeros meses que llegaron había acogida, después fue tan abrumadora la cantidad que empezaron a dormir en calles, parques, portales. Ya no les servía limpiar parabrisas, vender caramelos o pedir caridad. La delincuencia derivó como consecuencia lógica. Con la pandemia y el confinamiento, el comercio informal se disparó y hoy se pelean a palos ecuatorianos y venezolanos por una esquina o un semáforo.

No importa contagiarte y morir, lo importante es comer. La agresividad de muchos venezolanos que andan por la calle sin mascarilla y escupiendo por todos lados, causa horror y no sólo por el posible contagio, sino por esa actitud de que ya nada importa, que si soy un apestado, ustedes a mí también me apestan.

El espejismo que tan hábilmente vendió Correa en el exterior, de poca pobreza y mejores condiciones de vida, nos ha reventado en la cara en mil pedazos. La deserción escolar superó el 50%. Más del 70% de los niños no tienen acceso a internet de forma continua y prolongada y muchos de ninguna forma. Y así la ministra habla de teleducación exitosa, aunque ya dijo que la educación está en emergencia. Retrocedemos un siglo.

Hoy, 24 de diciembre del 2020, hay toque de queda, así que muchos no tendremos cena de Navidad. Con poco o nada, había la esperanza de una reunión, de juntar la familia. Varios tal vez lo hagan y se queden en una casa hacinados durmiendo y aumentando las posibilidades de contagio.

En el Ecuador nunca ha habido tanta muerte. Este ha sido un país con muy pocas guerras (realmente muy puntuales y poco devastadoras) y no ha conocido el hambre, hasta ahora.

La muerte se siente, ha alcanzado a mucha gente cercana y a desconocidos que hoy pesan como próximos. Y la vida se impone necia, los afectos sobreviven o a lo menos es a lo que nos aferramos. No sé si se pueda celebrar Navidad en estas circunstancias. O quizás, sí se deba celebrar al sol invicto, al nacimiento de la luz, al renacer. No sabemos si lo peor ya pasó, bastantes cosas malas sí han pasado.

Quedan algunas muy buenas, la vida, la salud, la familia, los amigos, los afectos. Ojalá termine pronto este tiempo oscuro. Ojalá hayamos reflexionado sobre la vida y la muerte. Ojalá nos demos un abrazo y lo sintamos como un momento infinitamente grande y valioso.

Ojalá la vida le gane la muerte.

Cinthia Andrade se define, según sus propias palabras, "como ecuatoriana, de izquierda (si es que todavía existe), y creyente de la utopía, que es algo que no han logrado robarme".