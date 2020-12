Daniel Feldman

Todo empezó con…La militancia y la críticaCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Que no nos gane la tristezaUn gobierno siervo de los organismos internacionalesGordo, dame una chapa¿Sentís mal olor?Sobre la representación gráfica del COVIDLa infantilización de la sociedadEl papel de Tabaré VázquezSigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”Desidia y poco apegoLa antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?Intercambio: China, Xi Jinping. (Abordando eso gris, que parece la teoría)COVID 19: la medicalización de la sociedadLA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaLicencia para opinar con distanciamiento físico sostenido y tapabocasSe idolatra la tragediaMaradona no fue ni será dios, es inolvidable y eternoLa democracia contratacaPronosticar el pasadoLa isla “bocarriba”: Cuba precisa los sueños, y las acciones…Cincuenta y dos díasParaíso de la impunidad militar en MéxicoLos cuatro grandes reinicios del siglo XXMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasSugerenciasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaBuena vecinaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y UruguayRodolfo Rabanal, escritor y periodista, falleció en Punta del Este“Yo soy antisemita"La hora de los pueblos unidos en su diversidadPara variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoHistorias reales e intemporales. El sentido del deber con amor. General LicandroLa hora de la nueva izquierda chilenaLos 75 del PeronismoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Riesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Si usted no tiene coronavirus ¡jódase!

Daniel Feldman

08.06.2020

Si usted no tiene coronavirus ¡jódase!

Si usted no tiene coronavirus, ¡jódase! Tal parece el lema oculto de nuestros prestadores de salud.

- Doctor, me duele acá.

- ¿Acá dónde?

- Acá, mire.

- Es que no veo.

- Pero yo me quise atender con usted porque me dijeron que tiene ojo clínico.

- Sí, es cierto, dicen eso. Pero estamos hablando por teléfono

Parecía el fin del mundo, y por eso tal vez se justificó que las atenciones presenciales no urgentes se dejaran en suspenso para poder preparar a todo el sistema sanitario ante la eventualidad de la invasión de la covid-19.

Sin embargo, todo parece indicar que nuestro país la ha llevado bastante bien, con indicadores que están siendo tomados como ejemplo a nivel mundial, con menos de cien personas cursando la enfermedad al momento de escribir estas líneas.

Hace ya casi dos meses que la construcción, que emplea a decenas de miles de trabajadores, retomó el trabajo, y parecería que todo normal, o "neonormal" para ponernos a tono.

Hace ya bastante que las escuelas rurales retomaron las clases presenciales, con asistencia voluntaria es cierto, pero -de acuerdo a datos brindados por las autoridades de la enseñanza- con un promedio superior al 60% por estas fechas.

Desde este primero de junio, enseñanza secundaria y primaria están volviendo, paulatinamente, a las clases presenciales, y por ahora, todo normal.

Los shopping centers (a excepción de Rivera) reabren este martes 9 de junio, con "estrictos protocolos", pero reabren.

Hasta los odontólogos -vaya profesión expuesta al contagio de coivd-19- han retomado la atención.

La "neocotidianidad" está tomando cuenta de nuestras vidas: trabajamos, estudiamos, vamos, venimos, y las cifras no se disparan.

Sin embargo, seguimos sin tener atención presencial en las mutualistas, más allá de anuncios de que a partir del 1º de junio se iba a comenzar a normalizar. "Lo estamos llamando de XXX; usted tiene agendada una cita para mañana con el Dr. XXX; es para informarle que la atención será telefónica. Y no sabemos cuándo retomamos la atención presencial, señor". Esto sucedió el jueves 4 de junio.

Le explico al otorrinolaringólogo que ya hace un tiempo me molesta la garganta, mientras me palpo algo que supongo es un ganglio y me dice: si no te veo, no puedo decirte nada.

Esta mancha acá, doctora, me está creciendo. Si no lo veo, no puedo decirle nada; pero no tome sol ¡eh!

- Este bulto en el brazo me está creciendo, doctor.

- ¿Tiene dificultad para respirar?

- No.

- Entonces, no moleste.

Da la sensación que las instituciones de asistencia médica colectiva se están pasando de listas con esto de seguir difiriendo la atención presencial. Desde numerosas organizaciones especializadas se está alertando sobre la posible proliferación de diversas patologías -en especial cardíacas, de acuerdo a lo que he leído- como consecuencia del subdiagnóstico debido a estas medidas de no ver a los pacientes.

Sería interesante también escuchar la opinión -hasta ahora no he visto pronunciamientos- de las diversas sociedades científicas médicas y de los gremios correspondientes. ¿Qué dicen los profesionales de la salud de no ver a los pacientes? ¿Se sienten conformes con hacer atención telefónica?

Corremos el riesgo de obtener una rotunda victoria frente al coronavirus, pero al mismo tiempo comenzar a hacer agua en el combate a las numerosas patologías que día a día minan la salud de los ciudadanos, y para peor -hablando en términos bélicos, como les gusta a muchos- teniendo todas las armas para combatirlas.

Los aportes económicos al sistema por parte de los ciudadanos se siguen realizando, las instituciones siguen cobrando las cápitas, pero, la atención a la salud sigue estando ausente.

Se retoman tareas presenciales en ámbitos de trabajo con alta concentración, a partir de la elaboración de un "estricto protocolo sanitario".

El transporte colectivo de pasajeros sigue funcionando, con "estrictos protocolos sanitarios".

La enseñanza funciona con "estrictos protocolos sanitarios". Los shopping reabren con "estrictos protocolos sanitarios". Se está barajando reactivar el turismo con "estrictos protocolos sanitarios". Pero che, ¿no existe la capacidad de elaborar un "estricto protocolo sanitario" para los servicios sanitarios?

¿Tendremos que jodernos entonces si no tenemos covid-19?