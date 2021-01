Danilo Arbilla

Sánchez Padilla, Clarín y la vacunaA mis compañeras, compañeros, amigos, amigas y a todos en general. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Una franja de tierra sitiada desde hace 14 años… Hechos que mortifican a unos y le resbalan a otrosLa segunda Guerra Fría está llegando¡Qué años!De vacunas y geopolítica"Gravemente ilesos"Tommy Lowy, el precursorTiempo tormentosoMi madreChupetines y acuarelasJuan Casanova y la dama de la noche¿Podrá Bolsonaro sobrevivir el 2021?Libertad restringida, aislamiento y soledad: ¿Noche de Paz, Noche de Amor?Los diamantes son para siempre, por desgraciaAño tras año, ya son 46 del asesinato de Raúl FeldmanHabía una vez... un verdadero poderMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosPortarse bienCOVID 19 – ¿La maldición?Se nos pegó la pandemia¿El dinero no es la vida?: Ya no habrá CUC en los bolsillos de los cubanosNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?Carta abierta al rugbier Pablo MateraLa otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirLos parientes incomodos del PresidenteCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaSe idolatra la tragediaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaLa Revolución Rusa y Uruguay“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasAprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Sánchez Padilla, Clarín y la vacuna

Danilo Arbilla

02.01.2021

Y el 2020 se nos fue. Puteado por todo el mundo. No se por qué : la peste comenzó en el 2019.

El 2021 será el año mágico, según parece. Habría que calmar la ansiedad ( no hablo de " la manija" porque a quienes están en eso solo les importa joder). Este año viene cargado de esperanzas, sí, pero no de milagros .

En el 2020, y para no hablar siempre de lo mismo, murió Julio Sánchez Padilla y se anunció el cierre de radio Clarín.

Nunca fui muy entusiasta del basquetbol. Quizás porque como soy medio petizo y siempre quedaba afuera, me desentendí. Pero cuando recién llegue a Montevideo - en el '59 - (y ya escuchaba Clarín), iba seguido a ver basquet. Iba a ver a Moglia y al arbitro Sánchez Padilla. Aquél era un fenómeno y éste un show insuperable. Además, un gran juez. Había que verlo con el índice en ristre marcando y retando a los grandotes. Luego lo conocí personalmente y le seguí mucho en su actividad periodística. Un hombre honesto, decente, corajudo, que no se casaba con nadie. No se cuidaba de lo "políticamente correcto" ni se acomodaba por interés. Y así fue como periodista. En el error o en el acierto, que eso es secundario. Fue una perdida.

Es la naturaleza. Y así como la gente se muere, también desaparecen tradiciones -caso de Clarín- las que no es posible, ni aconsejable mantener por decreto.

Comencé a escucharla con 15 años, cuando descubrí a Gardel.¡Qué notable! Qué cantor y eso que no pronuncia bien las enes. Durante más de 35 años, mientras pude conducir, estaba fija en mis autos. No quería que me sorprendieran los informativos con alguna noticia que me había "comido", ni tampoco perderme al de Tacuarembó redondeado con Canaro, Julio Sosa, Magaldi, Corsini, Amalia de la Vega y hasta Antonio Tormo y Walter Méndez.

Me duele lo de Clarín, como duele ver tantas cosas que se van yendo, cuando el recuerdo es largo. Me dolió el Sorocabana. Es más, todos los días cocino sobre una de las mesas , de cinco que rematé , del de la Plaza Libertad. Eso si, nunca creí que el Estado tuviera que intervenir. No corresponde: las tradiciones no se mantienen a prepo, ni las empresas con dineros de los contribuyentes

Y cuando se trata de un medio de comunicación la preocupación es mayor: se puede caer en la tentación . Por mas que se aclare y se advierta.

Ser liberal es difícil. La libertad entraña riesgos y por ello mucha gente le tiene miedo y prefiere tener tutores, como se ha repetido. A las empresas le va bien o mal. En casos se funden. Pero no se puede ser liberal cuando las ganancias y pretender que se socialicen las pérdidas. Tampoco se puede ser liberal y llegado al poder decidir que es lo bueno y que es lo malo para la gente, asemejándose a Dios. Cuidado.

En todo caso que se llame a licitación, no la van a adjudicar a dedo, supongo.

Y después está lo de la vacuna. Comparto la lección que me dio una funcionaria de la salud, ( también son corajudos y les debemos mucho).

_¿La gente esta muy nerviosa con esto de la vacuna? Pregunté luego de pasarle la lista (larga) de medicinas que necesitaba.

-Si, los uruguayos prefieren vacunarse a comportarse.

- ¿ Pero parecería que está demorada?

- Y nada mas que el tiempo que lleva asegurarse de que sea la mejor, supongo. Mientras tanto y también después de la vacuna, lo que vale es comportarse.

Veamos pues, lo que pasa en las próximas dos o tres semanas para seguir con el tema. Hasta ahora el gobierno lo ha manejado seriamente.