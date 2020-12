Fernando Gil Díaz

Enigma 33Juan Carlos I vuelve a ocupar titularesNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?EPITAFIOS: El más oriental de los orientalesUruguay, un cambio radical en la pandemiaEn pos de un destinoCarta abierta al rugbier Pablo MateraJorge Luis Borges destruye a la academia y te muestra la falsedad de las cosas que nos rodeanObservatorio: los economistas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La otra epidemiaLa Maradonia¿Y la Historia?Un país inteligente…Te juego un truco y te gano, ManolitoSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUCuando un país no es como una casa: El poder no sabe dónde queda San IsidroKatólicos AfrikaEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirLos parientes incomodos del PresidenteLa militancia y la críticaCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Que no nos gane la tristezaLa infantilización de la sociedadSigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaSe idolatra la tragediaMaradona no fue ni será dios, es inolvidable y eternoLa democracia contratacaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y UruguayRodolfo Rabanal, escritor y periodista, falleció en Punta del Este“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa hora de la nueva izquierda chilenaLos 75 del PeronismoLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Riesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasAprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Enigma 33

Fernando Gil Díaz

15.12.2020

El tres es un número mágico, asociarlo con la divina trinidad es casi automático para cualquier cristiano (y no tanto); dos veces tres implica una sobredosis de simbología que no resiste archivo.

Quien recorra Piriápolis, por ejemplo, se encontrará con este número en repetidas ocasiones ya que el fundador de aquel balneario de Maldonado era un reconocido místico que construyó aquella ciudad en base a una geometría sagrada regada de símbolos. 33 son los escalones que separan la rambla de la entrada al Argentino Hotel, por ejemplo, y así podemos seguir enumerando rincones que esconden símbolos alquimistas y templarios de una época que pasó dejando su huella como un diagrama oculto para ser descifrado. Pero si bien están allí y nadie duda de su existencia, no parecen ser el escudo que protege de un virus pandémico que azota la humanidad por estos tiempos. Por lo menos, no parecen ser los mismos talismanes que sí protegen a otro territorio uruguayo donde el número mágico está haciendo historia. Por eso hoy quiero escribir sobre el "Enigma 33"...

33 y el de la foto... 34

Quien no entienda el chiste del subtítulo o bien no es uruguayo o no fue a la escuela todavía. Recurrente broma que aparecía en las clases de historia cuando se daba la Cruzada Libertadora con Lavalleja y sus 33 Orientales. Sí, Lavalleja, aquel señor de amplias patillas que -según cuentan- era muy dócil y al que su mujer siempre arengaba con un "date corte, Juan Antonio!!".

Lo cierto es que aquellos gallardos y valientes orientales que pisaron el húmedo arenal de la Agraciada, tras bajarse de rústicos lanchones en los que se transportaron, fueron capaces de impregnar de pundonor y gloria a toda una hueste de orientales homónimos (algunos que todavía ni sabían que eran tales), para levantarse en armas contra el dominio lusitano.

Y fue, curiosamente, a partir de aquellos "33 hombres que mi mente adora", donde empezaría la gesta liberadora del dominio brasilero (enemigo conquistador al que podríamos llamarle Covid-19, para darle un sesgo de actualidad al tema). Según la teoría que estoy desarrollando en estas pocas líneas, ese número mágico fue el antídoto que derrotó a la plaga brasileña, provocando -luego- un efecto rebaño (me voy aggiornando con la terminología pandémica), que pronto se diseminó por toda la Banda Oriental hasta ser un solo grito de Libertad o Muerte que nos transformaría en un país independiente.

Claro que toda esta teoría se me va al carajo si apareciera el famoso 34 que si bien no sacó ninguna foto por razones obvias de tecnologías inexistentes, le marcó las posiciones en la playa a Blanes (si no, ¿cómo iba a hacer el pintor oriental para organizar el dibujo sin herir susceptibilidades propias de quienes querían salir en la pintura?). Por eso es que fueron, y serán por siempre, 33!!

Así también, el mundo recoge múltiples y extrañas coincidencias de hechos históricos en que aparece este número mágico para otorgar una razón divina al desenlace final de los hechos. Jesús muere en la cruz a los 33 años (ese dato me tira abajo un poco la teoría, digan que luego resucitó si no me la destruía); en la Masonería el 33 es el máximo grado; Dante dividió su magistral obra de la Divina Comedia en 3 cantos (Infierno, Purgatorio y Paraíso) de 33 capítulos cada uno.

Claro que tengo datos que no me ayudan, como la muerte de los Kennedy (John F. y Robert F.), que murieron cerca del paralelo 33º, el primero de los cuales (JFK) lo fuera el 22 de noviembre (22+11=33); o Alejandro Magno que también murió a los 33 años; o el Papa Juan Pablo I que murió 33 días después de haber sido nombrado. Pero bueno, son detalles que no echarán por tierra a mi teoría mágica que pasaré a explicarles a continuación...

Territorio sagrado uruguayo

El 13 de marzo de este año fue declarada la emergencia sanitaria por el gobierno; desde entonces hemos resistido con firmeza los embates de la pandemia con hidalguía siendo ejemplo para la región y el mundo. El Presidente y sus asesores más cercanos, daban conferencias de prensa todos los días y se mostraban orgullosos de ser ágiles y precisos en la respuesta sanitaria. ¡Uruguay, no má'!!!

Pero... poco a poco así como los testeos fueron aumentando también lo hicieron los casos, que tuvieron un quiebre que -según algunos- fue la selección uruguaya de fútbol con sus más de 20 casos detectados. A partir de ese hecho -que no tiene relación alguna con el crecimiento exponencial del resto de los casos disparados en el Uruguay, conste- se puede decir que tuvimos un corte o mejor dicho una bofetada de realidad de la que no se recupera todavía ni el Presidente ni sus asesores más directos. Esos que dejaron de hacer conferencias todos los días y parecen como aturdidos por los golpes de este invisible enemigo que los puso al borde del KO.

El mapa del Uruguay mutó rápidamente y en pocos meses de un verde intenso dominante al naranja absoluto en casi todo su territorio salvo esa isla interior (carozo a esta altura por su resistencia) que no es ni más ni menos que ese departamento bendecido por sus inspirados fundadores que lo bautizaron "33".

La sola mención del nombre parece (y es, a juicio de este neófito científico del teclado), la única razón del cero absoluto que lo mantiene incólume ante el avance del cobicho. Supongo que más de un médico estará pensando en que esto es cosa de Mandinga o vaya a saber uno de quién, pero les estaría sugiriendo que repitan la famosa y consabida frase de todo galeno auscultante "diga 33", para que sus pacientes empiecen a compartir la dicha de un departamento que tiene a raya el virus por el solo hecho de llamarse así.

Entonces y para ir redondeando una columna constructiva e ilustrativa en tiempos de emergencia sanitaria, a lo hecho pecho y a los pacientes ya no le diremos "míreme el carlancho" como decía Shaburú en Decalegrón, alcanzaría con decirle "diga 33" o "33" a secas. Y me voy a apurar a subir esta columna no sea que por llevarme la contra o por destruir una teoría infundada como esta, aparezca algún caso. He dicho.

Si con esto no me postulan para el Nobel de Medicina es porque apareció algún 34 en la vuelta... 'ta que lo parió!!

el hombre se fue hasta Tres Cruces,

el perro ladraba hasta llegar a 33...





-elperrogil@gmail.com

http://elperrogil.blogspot.com/

http://guayberto.blogspot.com/

http://www.laondadigital.com/