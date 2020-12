Fernando Gil Díaz

La Memoria, empecinada, empuja: Dos miserables y cobardes, de Flores, condenados por torturas, “La Perra” Ramos y Nelson FornosMansa la Mansa: El coronavirus en las playas de Punta del EsteEsa es la tareaOportunismo político e inequidad tributariaZapatero a tus zapatosCarta abierta al Presidente Luis LacallePortarse bienCOVID 19 – ¿La maldición?Vivimos dentro de un tapperTonto y RetontoTabaré Vázquez, las herencias y sentido del EstadoSe nos pegó la pandemia¿El dinero no es la vida?: Ya no habrá CUC en los bolsillos de los cubanosJuan Carlos I vuelve a ocupar titularesNo estoy de acuerdo con Javier MirandaLos guardavidas o el sol: ¿Cómo se entiende?EPITAFIOS: El más oriental de los orientalesEn pos de un destinoCarta abierta al rugbier Pablo MateraObservatorio: los economistas. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La otra epidemiaLa MaradoniaSe equivocaron nuevamente las encuestas electorales en EE.UUKatólicos AfrikaEl Covid, los virus y nuestro paísAristóteles y los gobiernos populares.Pasos fundacionales hacia el buen vivirLos parientes incomodos del PresidenteCuba: ¿Fuera del Estado, nada?Sigue vigente y lo reitero: “Arroyito serrano que viene bajando al llano, agua clarita traes, perfume de manantiales.”La antesala de los parabrisasEn medio de una turbulencia, ¿Qué puede derramar el efecto derrame?LA TIERRA BALDÍA DE IVÁN SOLARICH Y SU ELENCOLa gran prensa ante la pandemiaSe idolatra la tragediaLa democracia contratacaPronosticar el pasadoCincuenta y dos díasMi carnicero y los precios de AncapInvertir en Agua y Saneamiento es vital para nuestras economíasEl “servicio sexual” y la seducción de los poderososEl chantaje como forma de hacer políticaTrump se va, pero no el trumpismoLa Revolución Rusa y Uruguay“Yo soy antisemita"Para variar, en medio de la pandemia, un día de fiesta en IsraelLa autocrítica es estratégicaAyudando a las grandes compañías del medicamentoLa hora de la nueva izquierda chilenaLa educación de la moralidad para padres e hijos, en el contexto de la nueva normalidadReflexiones sobre Covid-19 – Tercera parteLa clave para recuperarse del Covid-19 es la innovación, particularmente la digitalizaciónChile…Plebiscito AD-PORTASFlexibilización de las negociaciones comerciales en el MERCOSUR: ¿una trampa para Uruguay?Apuntes primarios para una autocrítica responsableJusticia social y educativa: el desafío de la presencialidad¡Basta de joder con Venezuela!“Las víctimas”, un nuevo y revulsivo libro de la psicoanalista argentina Sonia Cesio (*)A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipales¿Qué es CERES?Primer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosLa democracia no termina en las urnasUn domingo de “votaciones”El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaOficinas, funciones y funcionariosYo voto "No" y tu?Crónica de un secuestroEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Libertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Sobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarPolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasAprender de los ErroresProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesDe tripas corazónEl impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Zapatero a tus zapatos

Fernando Gil Díaz

18.12.2020

El 2020 se resiste a irse a pesar de los empujones que le propinamos todos; me atrevo a decir que en esto hay unánime opinión. Un año para el olvido, donde nos pasó de todo con una pandemia que parecíamos tener dominada pero que demostró su potencial destructivo con ferocidad en las últimas semanas.

Por lo visto, este año tan particular nos puso a prueba de la peor manera y está en nosotros mismos el poder sortearlo con éxito, de nadie más. Eso sí, hay que ayudarlo a irse de una manera coherente, sin apelar a extremos de los que nos arrepintamos luego. Por eso es que a cada uno -como en el Antón Pirulero- le corresponde asumir su rol y no por apresurados o pecando de ansiedad, habilitemos soluciones que no son las más adecuadas ni aconsejables. Por ello a cada uno su juego, y el zapatero a sus zapatos...

En la hora

Tras varias semanas en que los datos de la pandemia en tierras orientales daban cifras más que preocupantes, volvió el Presidente con sus conferencias de prensa. Primero lo haría el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), quien pintó el escenario uruguayo de una realidad que muchos compatriotas todavía no asumieron como real. Luego vendría el Presidente para anunciar las medidas que mostrarían una cierta descoordinación con las de sus asesores científicos, o -al menos- una falta de equilibrio con la realidad pintada por aquellos.

Todos coincidimos en que al Presidente le faltó la pata social en sus anuncios, un aspecto que no es tenido en cuenta en la medida que se cree necesario y acorde con la respuesta que sí han tomado países que muchas veces fueron puestos como referencia por quienes hoy gobiernan. Esa asistencia necesaria, imprescindible para los más vulnerables, ha sido una constante en países tomados como modelo por las actuales autoridades, quienes se mantienen firmes en su postura de esperar que el mercado obre por sí mismo regulando las inequidades y, salvando al Estado de aumentar un "preocupante déficit fiscal heredado".

Una mirada bastante miope de la realidad, que tendrá severas consecuencias con ese bolsón de uruguayos que pasan necesidades hoy y que verán incrementarse las mismas con el avance de la pandemia y la ralentización (casi total) de la movilidad social recomendada, con lo cual pierden su principal ingreso. Hablamos de aquellos que no tienen un trabajo estable, esos que generan su ingreso día a día y a los que es imprescindible asistir para evitar que sean parte de un problema mayor después.

A todo eso, el Gobierno envió al Parlamento proyectos de ley que respondan -de forma grave y urgente- a la pandemia. Solución entendible, hay que actuar rápido y todos entendemos las razones. Pero así como hay que actuar rápido, lo más aconsejable (también), es hacerlo con el mayor respaldo político posible. Por más mayorías que ostenten, esto es una cuestión de Estado que nos interpela a TODOS sin distinción de ningún tipo, menos aún, políticas. Por ello es que hay unanimidad en levantar el receso parlamentario para darle tratamiento a las medidas con la urgencia que las mismas requieren, eso sí, es bueno que haya un debate sobre el fondo de lo que se propone para no cobrar al grito y, mucho menos, apurados por el reloj del Juez.

Cada cual atienda su juego

El gobierno envió varios proyectos, pero el que más ruido hizo fue el que reglamenta el Art. 38 de la Constitución y refiere al derecho de reunión. Es evidente que hoy -a meses todavía de ensayar una vacuna en nuestro país- la única manera de cortar la curva exponencial de crecimiento del Covid-19, es el distanciamiento social, junto con el uso de tapabocas e higiene de manos, como las más relevantes. En eso no hay dos opiniones. Donde surgen divergencias es precisamente en si es ese el artículo a reglamentar o si, por el contrario, hay que ir por el Art. 44 que es el que determina que "el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país".

Y esto por cuanto acudir al Art. 38 no sólo es una lectura muy lineal de la situación, sino porque contradice lo expuesto por el mismo gobierno no hace muchos días, siendo el Secretario de Presidencia el vocero entonces: "no vamos a ir a un Estado policial para combatir la pandemia". Sin embargo, a estar por el proyecto presentado vamos camino a ello.

El texto sometido al Parlamento es ambiguo por cuanto no define el concepto de aglomeración y -además- deja librado el cumplimiento de la medida a los Ministerios competentes y Gobiernos departamentales, dejando allí a la discrecionalidad de quienes no tienen competencia sanitaria para resolver que una reunión determinada pone en riesgo sanitario a sus asistentes y al resto de la población. Es decir, y para ser bien gráficos, perfectamente podría ser la Policía la que determine que una reunión de determinada cantidad de personas (a su criterio) es un riesgo sanitario (¿?), con lo cual se desvirtúan los cometidos específicos de cada secretaría de Estado.

No es la Policía la que debe decidir si una reunión implica un riesgo sanitario, sino que esa misión le corresponde al Ministerio de Salud Pública. La Policía puede y debe decidir sobre situaciones de seguridad pública, exclusivamente. Obviamente, si es requerida su asistencia para que se cumpla lo resuelto por la autoridad sanitaria, la fuerza policial acudirá y hará cumplir el mandato pero no por ser quien resolvió sobre el caso sino cumpliendo lo dispuesto por quien tiene competencia para hacerlo.

Ese es -a mi juicio- el punto de inflexión de una propuesta que puede derivar en múltiples problemas en su aplicación y que deja una peligrosa discrecionalidad a quienes no cuentan con la formación para decidir sobre un problema de salud pública. Que actúen a pedido de quien sí tiene ese cometido constitucional nadie lo discute.

No ir por ese lado sería trastocar cometidos y abriría un peligroso antecedente para que las Secretarías de Estado incursionen en materias que no les son propias. ¿Se imaginan a funcionarios del MSP -en ejercicio de sus cometidos- persiguiendo a un rapiñero? El absurdo no alcanza al arresto ciudadano que cualquiera puede realizar, que se entienda bien.

Ejemplos varios se han disparado en estos días, uno particularmente peligroso fue en una localidad de Florida (Chamizo), donde a un efectivo policial se le disparó accidentalmente un arma de munición no letal (según el Ministerio del Interior). Si en una localidad como esa, donde se conocen todos, se da una situación de este tipo, (no llegaban a 10 los jóvenes allí reunidos ni tampoco ofrecieron ningún tipo de resistencia a desistir de su reunión, más allá de querer conocer el motivo del pedido), ¿se imaginan ustedes en otros lugares del país con otros contextos más complicados?

Por eso es que cabe aquello de "zapatero a tus zapatos", no sea cosa que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.

el hombre repasaba la Constitución,

el perro ya no iba ni a la esquina...



elperrogil@gmail.com

http://elperrogil.blogspot.com/

http://guayberto.blogspot.com/

http://www.laondadigital.com/